19 декабря на стадионе «Tottenham Hotspur Stadium» пройдет матч 1/4 финала Кубка Лиги между «Тоттенхэмом» и «Манчестер Юнайтед». Обе команды показывают результативный футбол в последних играх, что обещает зрелищное противостояние.

«Тоттенхэм»

«Тоттенхэм» провел нестабильную серию матчей, демонстрируя высокую результативность в атаке, но при этом допуская множество ошибок в обороне. За последние 5 игр команда забила 10 голов и пропустила 7. Несмотря на победу над «Саутгемптоном» (5:0), в более сложных матчах, таких как встречи с «Челси» (3:4) и «Борнмутом» (0:1), «шпоры» показали уязвимость в защите.

Последние матчи «Тоттенхэма»:

«Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед» также демонстрирует результативный футбол, забивая 10 голов в последних 5 играх. Однако оборона команды не всегда справляется с атакой соперников, пропуская в 4 из 5 матчей. Тем не менее, команда под руководством Эрика тен Хага уверенно выступила в ключевых матчах, таких как победа над «Манчестер Сити» (2:1) и «Викторией Пльзень» (2:1).

Последние матчи «Манчестер Юнайтед»:

Личные встречи

«Манчестер Юнайтед» имеет преимущество в личных встречах на поле «Тоттенхэма», не проигрывая в 6 из последних 8 гостевых матчей. Тем не менее, в текущем сезоне «Тоттенхэм» одержал убедительную победу (3:0) в последней игре против «МЮ», что добавляет интриги к предстоящему матчу.

Последние встречи:

Статистика команд

«Тоттенхэм»:

Среднее количество голов за матч: забивает – 2.00, пропускает – 1.40

Забитые голы в последних 5 играх: 10

Пропущенные голы в последних 5 играх: 7

«Манчестер Юнайтед»:

Среднее количество голов за матч: забивает – 2.00, пропускает – 1.40

Забитые голы в последних 5 играх: 10

Пропущенные голы в последних 5 играх: 7

Прогноз на матч «Тоттенхэм» – «Манчестер Юнайтед»

Обе команды демонстрируют высокую результативность, но также имеют проблемы в обороне. «Тоттенхэм» будет стараться использовать преимущество домашнего поля, однако «Манчестер Юнайтед» способен навязать борьбу благодаря более организованной игре в ключевых моментах. Ожидается равный матч, в котором оба клуба смогут отличиться.

Рекомендации для ставок:

Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.75

– коэффициент 1.75 Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.85

– коэффициент 1.85 Победа «Тоттенхэма» или ничья – коэффициент 1.70

Прогноз на точный счет

Рекомендация: 2:2 – ничья – коэффициент 12.00.

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