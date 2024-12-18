19 декабря на стадионе «Tottenham Hotspur Stadium» пройдет матч 1/4 финала Кубка Лиги между «Тоттенхэмом» и «Манчестер Юнайтед». Обе команды показывают результативный футбол в последних играх, что обещает зрелищное противостояние.
«Тоттенхэм»
«Тоттенхэм» провел нестабильную серию матчей, демонстрируя высокую результативность в атаке, но при этом допуская множество ошибок в обороне. За последние 5 игр команда забила 10 голов и пропустила 7. Несмотря на победу над «Саутгемптоном» (5:0), в более сложных матчах, таких как встречи с «Челси» (3:4) и «Борнмутом» (0:1), «шпоры» показали уязвимость в защите.
Последние матчи «Тоттенхэма»:
- «Саутгемптон» 0:5 «Тоттенхэм» (Премьер-лига)
- «Рейнджерс» 1:1 «Тоттенхэм» (Лига Европы)
- «Тоттенхэм» 3:4 «Челси» (Премьер-лига)
- «Борнмут» 1:0 «Тоттенхэм» (Премьер-лига)
- «Тоттенхэм» 1:1 «Фулхэм» (Премьер-лига)
«Манчестер Юнайтед»
«Манчестер Юнайтед» также демонстрирует результативный футбол, забивая 10 голов в последних 5 играх. Однако оборона команды не всегда справляется с атакой соперников, пропуская в 4 из 5 матчей. Тем не менее, команда под руководством Эрика тен Хага уверенно выступила в ключевых матчах, таких как победа над «Манчестер Сити» (2:1) и «Викторией Пльзень» (2:1).
Последние матчи «Манчестер Юнайтед»:
- «Манчестер Сити» 1:2 «Манчестер Юнайтед» (Премьер-лига)
- «Виктория Пльзень» 1:2 «Манчестер Юнайтед» (Лига Европы)
- «Манчестер Юнайтед» 2:3 «Ноттингем Форест» (Премьер-лига)
- «Арсенал» 2:0 «Манчестер Юнайтед» (Премьер-лига)
- «Манчестер Юнайтед» 4:0 «Эвертон» (Премьер-лига)
Личные встречи
«Манчестер Юнайтед» имеет преимущество в личных встречах на поле «Тоттенхэма», не проигрывая в 6 из последних 8 гостевых матчей. Тем не менее, в текущем сезоне «Тоттенхэм» одержал убедительную победу (3:0) в последней игре против «МЮ», что добавляет интриги к предстоящему матчу.
Последние встречи:
- «Манчестер Юнайтед» 0:3 «Тоттенхэм» (Премьер-лига, 29.09.2024)
- «Манчестер Юнайтед» 2:2 «Тоттенхэм» (Премьер-лига, 14.01.2024)
- «Тоттенхэм» 2:0 «Манчестер Юнайтед» (Премьер-лига, 19.08.2023)
- «Тоттенхэм» 2:2 «Манчестер Юнайтед» (Премьер-лига, 27.04.2023)
Статистика команд
«Тоттенхэм»:
- Среднее количество голов за матч: забивает – 2.00, пропускает – 1.40
- Забитые голы в последних 5 играх: 10
- Пропущенные голы в последних 5 играх: 7
«Манчестер Юнайтед»:
- Среднее количество голов за матч: забивает – 2.00, пропускает – 1.40
- Забитые голы в последних 5 играх: 10
- Пропущенные голы в последних 5 играх: 7
Прогноз на матч «Тоттенхэм» – «Манчестер Юнайтед»
Обе команды демонстрируют высокую результативность, но также имеют проблемы в обороне. «Тоттенхэм» будет стараться использовать преимущество домашнего поля, однако «Манчестер Юнайтед» способен навязать борьбу благодаря более организованной игре в ключевых моментах. Ожидается равный матч, в котором оба клуба смогут отличиться.
Рекомендации для ставок:
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.75
- Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.85
- Победа «Тоттенхэма» или ничья – коэффициент 1.70
Прогноз на точный счет
Рекомендация: 2:2 – ничья – коэффициент 12.00.
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