Рахимов назвал причины для недовольства после победы над «Локомотивом»

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов после матча 24‑го тура РПЛ с «Локомотивом» (1:0) сказал, что не всем доволен в игре своей команды.

– Всем довольны сегодня?

– Нет.

– Можете поделиться тем, что не понравилось? Потому что с трибуны казалось, что «Рубин» очень хорошо сыграл во всех отношениях.

– Не понравилось, что у нас и других моментов было достаточно, но мы к ним подходили не с той агрессией, которая должны быть.

По игре не было претензий, единственное, постоянно требовалось не выключаться и не быть довольными в эпизодах, где всe было хорошо. Один‑два эпизода могут привести к тому, что твоя реакция на момент может быть запоздалой, и такой соперник, как «Локомотив», может наказать.

Шабанхаджай поднял к себе требования, а значит, мы будем требовать с него больше.

Что касается Даку, он чувствовал себя не совсем оптимально, мы это видели. Многие эпизоды не получались, ему было сложно. Когда нет физической формы и той силы, желания много, но многое не получается, и он теряет концентрацию. Если бы форма была оптимальной, в двух‑трех эпизодах он убежал бы и сделал свое дело.