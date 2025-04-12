Рахимов назвал причины для недовольства после победы над «Локомотивом»

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов после матча 24‑го тура РПЛ с «Локомотивом» (1:0) сказал, что не всем доволен в игре своей команды.
– Всем довольны сегодня?
– Нет.
– Можете поделиться тем, что не понравилось? Потому что с трибуны казалось, что «Рубин» очень хорошо сыграл во всех отношениях.
– Не понравилось, что у нас и других моментов было достаточно, но мы к ним подходили не с той агрессией, которая должны быть.
По игре не было претензий, единственное, постоянно требовалось не выключаться и не быть довольными в эпизодах, где всe было хорошо. Один‑два эпизода могут привести к тому, что твоя реакция на момент может быть запоздалой, и такой соперник, как «Локомотив», может наказать.
Шабанхаджай поднял к себе требования, а значит, мы будем требовать с него больше.
Что касается Даку, он чувствовал себя не совсем оптимально, мы это видели. Многие эпизоды не получались, ему было сложно. Когда нет физической формы и той силы, желания много, но многое не получается, и он теряет концентрацию. Если бы форма была оптимальной, в двух‑трех эпизодах он убежал бы и сделал свое дело.
- Нападающий Дардан Шабанхаджай забил единственный гол в матче на 50-й минуте.
- «Рубин» занимает 7-е место в РПЛ с 36 очками после 24 матчей. Команда отстает от «Локомотива», который идет 6-м, на 5 очков.