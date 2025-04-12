Названо условие для назначения Черчесова в «Локомотив»

«Локомотив» может пригласить на пост главного тренера Станислава Черчесова. Такой вариант возможен в случае назначения Бориса Ротенберга-младшего на пост генерального директора клуба.

Сейчас Ротенберг занимает должность директора департамента развития молодeжного футбола «Локомотива». Несколько недель назад Черчесова звали в академию клуба на лекторий.