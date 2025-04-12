Названо условие для назначения Черчесова в «Локомотив»

«Локомотив» может пригласить на пост главного тренера Станислава Черчесова. Такой вариант возможен в случае назначения Бориса Ротенберга-младшего на пост генерального директора клуба.
Сейчас Ротенберг занимает должность директора департамента развития молодeжного футбола «Локомотива». Несколько недель назад Черчесова звали в академию клуба на лекторий.
- Ранее «Чемпионат» и телеграм-канал «Мутко против» сообщили, что Ротенберг может стать генеральным директором «Локомотива» ближайшим летом.
- В ходе игровой карьеры Ротенберг выступал под руководством Черчесова в «Динамо». В интервью «Спорт-Экспрессу», Ротенберг говорил, что ушел тогда из столичной команды из-за увольнения Черчесова.
- Сейчас «Локомотив» возглавляет Михаил Галактионов.
- Московский клуб одержал только 1 победу в последних 9 матчах РПЛ.
Источник: Legalbet