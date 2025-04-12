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Названо условие для назначения Черчесова в «Локомотив»

Сегодня, 19:49
9

«Локомотив» может пригласить на пост главного тренера Станислава Черчесова. Такой вариант возможен в случае назначения Бориса Ротенберга-младшего на пост генерального директора клуба.

Сейчас Ротенберг занимает должность директора департамента развития молодeжного футбола «Локомотива». Несколько недель назад Черчесова звали в академию клуба на лекторий.

  • Ранее «Чемпионат» и телеграм-канал «Мутко против» сообщили, что Ротенберг может стать генеральным директором «Локомотива» ближайшим летом.
  • В ходе игровой карьеры Ротенберг выступал под руководством Черчесова в «Динамо». В интервью «Спорт-Экспрессу», Ротенберг говорил, что ушел тогда из столичной команды из-за увольнения Черчесова.
  • Сейчас «Локомотив» возглавляет Михаил Галактионов.
  • Московский клуб одержал только 1 победу в последних 9 матчах РПЛ.

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Источник: Legalbet
Россия. Премьер-лига Локомотив Ротенберг Борис Черчесов Станислав Галактионов Михаил
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Комментарии (9)
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Красногорск_Фан
1744476819
ну и хорошо. Никогда не верил в Галактионова.
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subbotaspartak
1744477036
А что - нельзя пойти на ж/д вокзал и купить билет?
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Цугундeр
1744477564
Таперича у нас вРотенберги руководят сборной страны по хоккею, а никчёмные б/у футболисты ,с такой-же фамилией, будут решать вопрос о приглашении "полевого командира" с родословной как у ньюфаундленда..)) Вы там вообще оборзели, новые финнороссы?(
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ElninoO
1744477577
Неет только не он, пусть уж ММГ дальше борется за 3-6 места..
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Desma
1744479237
Только чабана в Локомотиве и не хватало. Лососевых в Черкизово разводить, али как!?
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