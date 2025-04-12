Газизов сказал, в каком случае «Спартак» станет чемпионом

Генеральный директор махачкалинского «Динамо Мх» Шамиль Газизов высказался о возможной победе «Спартака» в РПЛ.
«Будет ли мне приятно, если «Спартак» станет чемпионом России в этом году? Я не могу рассуждать в этой плоскости, потому что работаю в другом клубе. Это будет неправильно.
Но я хочу сказать – если дальше «Спартак» будет играть так же, как во втором тайме с нами, то мало у кого будут шансы против них в борьбе за чемпионство в этом сезоне», – сказал Газизов.
- «Спартак» проиграл «Динамо Мх» в 24-м туре РПЛ со счетом 1:2.
- Клуб занимает 2-е место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Краснодара» на 5 очков.
Источник: «РБ Спорт»