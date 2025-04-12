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  • Гончаренко: «Есть близкие к клубу люди, которые желают зла команде»

Гончаренко: «Есть близкие к клубу люди, которые желают зла команде»

Сегодня, 18:45
5

Главный тренер «Пари НН» Виктор Гончаренко высказался о критике в адрес клуба.

Ранее появилась информация, что спортивный директор нижегородцев Александр Удальцов дает указания, каких игроков ставить в состав команды.

– Ряд инсайдеров вбросили информацию, что Удальцов дает вам указания, кого ставить в состав. Как можете прокомментировать?

– Меня удивляет, что ни в одном другом клубе у меня не было такой ситуации, когда околофутбольное что-то так вмешивалось. Здесь те люди, которые находятся рядом, пытаются вредить команде. Причем очень близко такое бывает. И как такую хрень я могу комментировать, если ее нет? Вы ее сами придумываете. Причем есть близкие к клубу люди, которые желают зла этой команде. Нигде такого не было, чтобы вы понимали. Каждому игроку пишется в личку, каждый журналист пытается расшатать эту ситуацию, каждый преследуют какие-то свои цели. Это никак не связано с результатом. И вот такую хрень, которую вы просите попросить прокомментировать, нигде никто не просил комментировать.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Пари НН Гончаренко Виктор
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Комментарии (5)
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subbotaspartak
1744474986
Ближе тебя нету
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Сергей-Куприянов-vkontakt
1744477455
Сегодня пенальтист был таким, потеряли 2 очка.
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Garrincha58
1744478093
есть ли нет ли играть надо и забивать тем более пенальти
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Интерес
1744478430
Опять плачет...Что ты будешь делать?!
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DOCTOR PENALTY
1744478448
Мутный комментарий Гончаренко, прямо весеннее обострение.
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