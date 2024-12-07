Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Ростов» – «Крылья Советов»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 декабря 2024

«Ростов» – «Крылья Советов»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 декабря 2024

7 декабря 2024, 15:20
Ростов
07.12.2024, суббота, 16:30
Россия. Премьер-лига, 18 тур
3 : 1
Завершен
Крылья Советов
37' Д. Ороз (АГ) 50' М. Мохеби 72' М. Осипенко (П)
32' И. Олейников
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ростов
1
Рустам Ятимов
ВР
87
Андрей Лангович
ЦЗ
55
Максим Осипенко
ЦЗ
4
Виктор Мелехин
ЦЗ
40
Илья Вахания
ПЗ
15
Данил Глебов
(К) ОП
10
Кирилл Щетинин
АП
10
Иван Комаров
ПВ
7
Роналдо
ПВ
9
Мохаммад Мохеби
ПВ
27
Николай Комличенко
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
Крылья Советов
15
Николай Рассказов
ПВ
30
Сергей Песьяков
ВР
2
Кирилл Печенин
ЛЗ
5
Доминик Ороз
ЦЗ
3
Александр Солдатенков
(К) ЦЗ
5
Виктор Мендес
ОП
6
Сергей Бабкин
ЦП
19
Иван Олейников
ЛВ
27
Игорь Дмитриев
ЛВ
90
Бенхамин Гарре
ЛВ
33
Иван Сергеев
ЦФ
Главный тренер
Игорь Осинькин
Ростов
13
Хидает Ханкич
ВР
71
Даниил Одоевский
ВР
23
Евгений Чернов
ЛЗ
67
Герман Игнатов
ЦЗ
3
Умар Сако
ЦЗ
11
Алексей Сутормин
ПЗ
5
Родриго Саравия
ОП
18
Константин Кучаев
АП
21
Даниил Шанталий
АП
19
Хорен Байрамян
АП
57
Илья Жбанов
ЛВ
69
Егор Голенков
ЦФ
Крылья Советов
1
Богдан Овсянников
ВР
39
Евгений Фролов
ВР
3
Томас Галдамес
ЛЗ
95
Илья Гапонов
ЦЗ
4
Роман Евгеньев
ЦЗ
65
Илья Грибакин
ЦЗ
7
Иван Бобер
ЛП
21
Дмитрий Иванисеня
ЦП
17
Ульви Бабаев
ЛВ
92
Павел Попов
ЦФ
73
Владислав Шитов
ЦФ
4-1-3-2
1
Ятимов
87
Лангович
55
Осипенко
4
Мелехин
40
Вахания
15
Глебов
7
Роналдо
10
Щетинин
9
Мохеби
27
Комличенко
10
Комаров
3-1-1-3-2
30
Песьяков
5
Ороз
3
Солдатенков
2
Печенин
5
Мендес
6
Бабкин
15
Рассказов
27
Дмитриев
90
Гарре
33
Сергеев
19
Олейников
4
Мелехин
3
Сако
3
Сако
4
Мелехин
9
Мохеби
11
Сутормин
11
Сутормин
9
Мохеби
10
Щетинин
19
Байрамян
19
Байрамян
10
Щетинин
40
Вахания
57
Жбанов
57
Жбанов
40
Вахания
7
Роналдо
69
Голенков
69
Голенков
7
Роналдо
2
Печенин
3
Галдамес
3
Галдамес
2
Печенин
5
Мендес
4
Евгеньев
4
Евгеньев
5
Мендес
6
Бабкин
21
Иванисеня
21
Иванисеня
6
Бабкин
90
Гарре
17
Бабаев
17
Бабаев
90
Гарре
27
Дмитриев
73
Шитов
73
Шитов
27
Дмитриев
Остались в запасе
Ростов
Крылья Советов
13
Хидает Ханкич
ВР
71
Даниил Одоевский
ВР
23
Евгений Чернов
ЛЗ
67
Герман Игнатов
ЦЗ
5
Родриго Саравия
ОП
18
Константин Кучаев
АП
21
Даниил Шанталий
АП
Главный тренер
Валерий Карпин
1
Богдан Овсянников
ВР
39
Евгений Фролов
ВР
95
Илья Гапонов
ЦЗ
65
Илья Грибакин
ЦЗ
7
Иван Бобер
ЛП
92
Павел Попов
ЦФ
Главный тренер
Игорь Осинькин
Остались в запасе
13
Хидает Ханкич
ВР
71
Даниил Одоевский
ВР
23
Евгений Чернов
ЛЗ
67
Герман Игнатов
ЦЗ
5
Родриго Саравия
ОП
18
Константин Кучаев
АП
21
Даниил Шанталий
АП
Остались в запасе
1
Богдан Овсянников
ВР
39
Евгений Фролов
ВР
95
Илья Гапонов
ЦЗ
65
Илья Грибакин
ЦЗ
7
Иван Бобер
ЛП
92
Павел Попов
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
Главный тренер
Игорь Осинькин
Статистика матча Ростов - Крылья Советов
3
1
4
Всего ударов по воротам
28
9
Удары в створ
6
3
Владение мячом %
48
52
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
4
Угловые удары
7
2
Нарушения
11
11
Офсайды
4
1
Количество передач
359
399
Сейвы
2
4
Точность передач %
72
74
Удары мимо ворот
18
3
Блокированные удары
4
3
Удары из пределов штрафной
12
5
Удары из-за пределов штрафной
16
4

Смотреть прямую трансляцию матча «Ростов» против «Крыльев Советов», 18-й тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 7 декабря 2024 в 16:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ростов»«Крылья Советов»

«Ростов» – «Крылья Советов»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 декабря 2024

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Крылья Советов Ростов
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Итоги июльского сезона «Конкурса прогнозов»: победа добыта в последнем туре!
6
Старт Кубка России, «Спартак» избавился от легионера, бойкот Соболева, штрафы Дзюбы и другие новости
02:00
ВидеоРеакция Баринова на оскорбления от фанатов «Локомотива»
01:47
2
Баринов – о «Локомотиве»: «Команда распадается, все бегут отсюда»
01:31
Фото«Мои игрушки»: Роналду показал свой элитный автопарк
01:19
2
Мостовой одним словом описал трансфер Даку в «Спартак»
00:55
ВидеоФанаты «Локомотива» – Баринову: «Что сделал ты, Димон? Был когда-то капитаном, а запомнишься говном!»
00:50
⚡️ «Спартак» объявил об уходе Ливая Гарсии
00:21
3
Бубнов выбрал команду для Слуцкого: «Там никто работать не хочет»
00:15
4
Известны пять кандидатов на пост президента ФИФА вместо Инфантино
Вчера, 23:59
2
Все новости
Все новости
Бубнов объяснил, почему Дзюба не нужен «Спартаку»
01:41
Мостовой одним словом описал трансфер Даку в «Спартак»
00:55
⚡️ «Спартак» объявил об уходе Ливая Гарсии
00:21
3
Бубнов объяснил, почему Мостового не назначают тренером
Вчера, 23:35
2
Титов сказал, сколько новичков еще нужно «Спартаку» для чемпионства
Вчера, 23:27
2
Турецкий журналист – о ценах на Кисляка и Батракова: «Русские сошли с ума»
Вчера, 23:08
4
Бубнов: «Мостовой еще ни одного тренера не оскорбил, а его все подряд оскорбляют»
Вчера, 22:40
3
В Госдуме отреагировали на бойкот Соболева
Вчера, 22:33
2
Пономарев – о Дзюбе: «Решил, что он всевышний?»
Вчера, 22:25
Радимов – о «Динамо»: «Зачем поменяли Гусева на Шварца?»
Вчера, 22:11
ЦСКА шокировал «Бешикташ» ценой на Кисляка
Вчера, 21:50
3
Директор «Рубина» – о событиях вокруг Даку: «Вы же можете два плюс два сложить»
Вчера, 21:37
1
Мостовой – о возвращении Слуцкого в РПЛ: «Оно всегда всплывает»
Вчера, 21:27
5
«Спартак» согласовал уход Ливая: подробности
Вчера, 21:18
6
«Краснодар» ответил на предложение «Фенербахче» по Агкацеву
Вчера, 20:12
5
Гурцкая назвал две самые слабые позиции в составе «Спартака»
Вчера, 19:52
7
Тренер «Акрона» сделал заявление после 3 поражений подряд с общим счетом 1:11
Вчера, 19:41
4
Радимов поддержал Соболева, объявившего бойкот СМИ из-за сына
Вчера, 19:30
9
Кордоба вернулся в расположение «Краснодара», несмотря на слухи об уходе
Вчера, 19:19
4
ВидеоШалимов – о пенальти в ворота «Спартака»: «Тупее не придумаешь»
Вчера, 18:53
2
ЦСКА сделал предложение по игроку, которым интересовались «Спартак» и «Зенит»
Вчера, 18:47
5
«Рубин» убрал Даку из заявки
Вчера, 18:34
3
Гурцкая – о Слуцком: «В «Динамо» быстрее, чем в ЦСКА»
Вчера, 17:57
1
Стало известно, почему ЦСКА отказался от 15-миллионного трансфера
Вчера, 17:45
1
Даку выбрал номер в «Спартаке»
Вчера, 17:29
20
Титов указал на грубейшую судейскую ошибку в матче «Ахмат» – «Спартак»
Вчера, 17:18
1
«Думал, всe, пипец». Генич – о травме во втором туре РПЛ
Вчера, 16:55
Гурцкая честно ответил, почему Батраков не оказался в «ПСЖ»
Вчера, 16:49
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+