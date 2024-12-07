07.12.2024, суббота, 16:30
Россия. Премьер-лига, 18 тур
Россия. Премьер-лига, 18 тур
3 : 1
Завершен
Составы команд
Ростов
Ростов
4-1-3-2
1
Ятимов
87
Лангович
55
Осипенко
4
Мелехин
40
Вахания
15
Глебов
7
Роналдо
10
Щетинин
9
Мохеби
27
Комличенко
10
Комаров
3-1-1-3-2
30
Песьяков
5
Ороз
3
Солдатенков
2
Печенин
5
Мендес
6
Бабкин
15
Рассказов
27
Дмитриев
90
Гарре
33
Сергеев
19
Олейников
4
Мелехин
3
Сако
3
Сако
4
Мелехин
9
Мохеби
11
Сутормин
11
Сутормин
9
Мохеби
10
Щетинин
19
Байрамян
19
Байрамян
10
Щетинин
40
Вахания
57
Жбанов
57
Жбанов
40
Вахания
7
Роналдо
69
Голенков
69
Голенков
7
Роналдо
2
Печенин
3
Галдамес
3
Галдамес
2
Печенин
5
Мендес
4
Евгеньев
4
Евгеньев
5
Мендес
6
Бабкин
21
Иванисеня
21
Иванисеня
6
Бабкин
90
Гарре
17
Бабаев
17
Бабаев
90
Гарре
27
Дмитриев
73
Шитов
73
Шитов
27
Дмитриев
Остались в запасе
Ростов
Крылья Советов
13
Хидает Ханкич
ВР
71
Даниил Одоевский
ВР
23
Евгений Чернов
ЛЗ
67
Герман Игнатов
ЦЗ
5
Родриго Саравия
ОП
18
Константин Кучаев
АП
21
Даниил Шанталий
АП
Главный тренер
Валерий Карпин
1
Богдан Овсянников
ВР
39
Евгений Фролов
ВР
95
Илья Гапонов
ЦЗ
65
Илья Грибакин
ЦЗ
7
Иван Бобер
ЛП
92
Павел Попов
ЦФ
Главный тренер
Игорь Осинькин
Остались в запасе
13
Хидает Ханкич
ВР
71
Даниил Одоевский
ВР
23
Евгений Чернов
ЛЗ
67
Герман Игнатов
ЦЗ
5
Родриго Саравия
ОП
18
Константин Кучаев
АП
21
Даниил Шанталий
АП
Остались в запасе
1
Богдан Овсянников
ВР
39
Евгений Фролов
ВР
95
Илья Гапонов
ЦЗ
65
Илья Грибакин
ЦЗ
7
Иван Бобер
ЛП
92
Павел Попов
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
Главный тренер
Игорь Осинькин
Статистика матча Ростов - Крылья Советов
3
1
4
Всего ударов по воротам
28
9
Удары в створ
6
3
Владение мячом %
48
52
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
4
Угловые удары
7
2
Нарушения
11
11
Офсайды
4
1
Количество передач
359
399
Сейвы
2
4
Точность передач %
72
74
Удары мимо ворот
18
3
Блокированные удары
4
3
Удары из пределов штрафной
12
5
Удары из-за пределов штрафной
16
4
Смотреть прямую трансляцию матча «Ростов» против «Крыльев Советов», 18-й тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 7 декабря 2024 в 16:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ростов» – «Крылья Советов»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Премьер».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»