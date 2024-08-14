14.08.2024, среда, 22:00
Суперкубок УЕФА, Финал
2 : 0
Завершен
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал
4-1-2-2-1
1
Куртуа
23
Менди
3
Милитао
22
Рюдигер
2
Карвахаль
14
Чуамени
8
Вальверде
5
Беллингем
7
Винисиус
11
Родриго
10
Мбаппе
3-3-1-2-1
1
Муссо
23
Колашинац
19
Джимсити
4
Хин
77
Дзаппакоста
15
де Рон
3
Руджери
13
Эдерсон
8
Пашалич
17
Де Кетеларе
9
Лукман
11
Родриго
14
Модрич
14
Модрич
11
Родриго
5
Беллингем
19
Себальос
19
Себальос
5
Беллингем
10
Мбаппе
21
Диас
21
Диас
10
Мбаппе
7
Винисиус
15
Гюлер
15
Гюлер
7
Винисиус
2
Карвахаль
17
Васкес
17
Васкес
2
Карвахаль
23
Колашинац
20
Баккер
20
Баккер
23
Колашинац
77
Дзаппакоста
5
Годфри
5
Годфри
77
Дзаппакоста
8
Пашалич
46
Манцони
46
Манцони
8
Пашалич
4
Хин
27
Палестра
27
Палестра
4
Хин
17
Де Кетеларе
9
Ретеги
9
Ретеги
17
Де Кетеларе
31
Франческо Росси
ВР
29
Марко Карнесекки
ВР
40
Пьетро Коми
ЦЗ
6
Сулемана
ОП
Главный тренер
Карло Анчелотти
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Статистика матча Реал - Аталанта
2
2
Всего ударов по воротам
13
7
Удары в створ
6
2
Владение мячом %
52
48
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
5
2
Нарушения
12
19
Офсайды
0
1
Количество передач
548
503
Сейвы
1
4
Точность передач %
87
85
Удары мимо ворот
4
3
Блокированные удары
3
2
Удары из пределов штрафной
11
5
Удары из-за пределов штрафной
2
2
Смотреть прямую трансляцию матча «Реал» против «Аталанты», финальный матч Суперкубка УЕФА на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 14 августа 2024 в 22:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Реал» – «Аталанта»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также матч будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»