  • Главная
  • Новости
  • «Реал» – «Аталанта»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 августа 2024

«Реал» – «Аталанта»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 августа 2024

14 августа 2024, 19:50
Реал
14.08.2024, среда, 22:00
Суперкубок УЕФА, Финал
2 : 0
Завершен
Аталанта
59' Ф. Вальверде 68' К. Мбаппе
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал
1
Тибо Куртуа
ВР
23
Ферлан Менди
ЛЗ
3
Эдер Милитао
ЦЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
2
Дани Карвахаль
ПЗ
14
Орельен Чуамени
ОП
8
Федерико Вальверде
ЦП
5
Джуд Беллингем
ЦП
7
Винисиус
ЛВ
11
Родриго
ПВ
10
Килиан Мбаппе
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Аталанта
1
Хуан Муссо
ВР
23
Сеад Колашинац
ЛЗ
3
Маттео Руджери
ЛЗ
19
Берат Джимсити
ЦЗ
4
Исак Хин
ЦЗ
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
15
Мартен де Рон
ОП
13
Эдерсон
ЦП
8
Марио Пашалич
АП
17
Шарль Де Кетеларе
АП
9
Адемола Лукман
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Реал
26
Фран Гонсалес
ВР
13
Андрей Лунин
ВР
20
Фран Гарсия
ЛЗ
18
Хесус Вальехо
ЦЗ
14
Хакобо Рамон
ЦЗ
14
Лука Модрич
ЦП
6
Эдуардо Камавинга
ЦП
19
Даниэль Себальос
ЦП
21
Браим Диас
АП
15
Арда Гюлер
АП
17
Лукас Васкес
ПВ
9
Эндрик
ЦФ
Аталанта
31
Франческо Росси
ВР
29
Марко Карнесекки
ВР
20
Митчел Баккер
ЛЗ
40
Пьетро Коми
ЦЗ
5
Бен Годфри
ЦЗ
6
Сулемана
ОП
46
Альберто Манцони
ЦП
27
Марко Палестра
ПВ
9
Матео Ретеги
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Куртуа
23
Менди
3
Милитао
22
Рюдигер
2
Карвахаль
14
Чуамени
8
Вальверде
5
Беллингем
7
Винисиус
11
Родриго
10
Мбаппе
3-3-1-2-1
1
Муссо
23
Колашинац
19
Джимсити
4
Хин
77
Дзаппакоста
15
де Рон
3
Руджери
13
Эдерсон
8
Пашалич
17
Де Кетеларе
9
Лукман
11
Родриго
14
Модрич
14
Модрич
11
Родриго
5
Беллингем
19
Себальос
19
Себальос
5
Беллингем
10
Мбаппе
21
Диас
21
Диас
10
Мбаппе
7
Винисиус
15
Гюлер
15
Гюлер
7
Винисиус
2
Карвахаль
17
Васкес
17
Васкес
2
Карвахаль
23
Колашинац
20
Баккер
20
Баккер
23
Колашинац
77
Дзаппакоста
5
Годфри
5
Годфри
77
Дзаппакоста
8
Пашалич
46
Манцони
46
Манцони
8
Пашалич
4
Хин
27
Палестра
27
Палестра
4
Хин
17
Де Кетеларе
9
Ретеги
9
Ретеги
17
Де Кетеларе
Остались в запасе
Реал
Аталанта
26
Фран Гонсалес
ВР
13
Андрей Лунин
ВР
20
Фран Гарсия
ЛЗ
18
Хесус Вальехо
ЦЗ
14
Хакобо Рамон
ЦЗ
6
Эдуардо Камавинга
ЦП
9
Эндрик
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
31
Франческо Росси
ВР
29
Марко Карнесекки
ВР
40
Пьетро Коми
ЦЗ
6
Сулемана
ОП
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Остались в запасе
26
Фран Гонсалес
ВР
13
Андрей Лунин
ВР
20
Фран Гарсия
ЛЗ
18
Хесус Вальехо
ЦЗ
14
Хакобо Рамон
ЦЗ
6
Эдуардо Камавинга
ЦП
9
Эндрик
ЦФ
Остались в запасе
31
Франческо Росси
ВР
29
Марко Карнесекки
ВР
40
Пьетро Коми
ЦЗ
6
Сулемана
ОП
Главный тренер
Карло Анчелотти
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Статистика матча Реал - Аталанта
2
2
Всего ударов по воротам
13
7
Удары в створ
6
2
Владение мячом %
52
48
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
5
2
Нарушения
12
19
Офсайды
0
1
Количество передач
548
503
Сейвы
1
4
Точность передач %
87
85
Удары мимо ворот
4
3
Блокированные удары
3
2
Удары из пределов штрафной
11
5
Удары из-за пределов штрафной
2
2

Смотреть прямую трансляцию матча «Реал» против «Аталанты», финальный матч Суперкубка УЕФА на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 14 августа 2024 в 22:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Реал» – «Аталанта»

Реал Мадрид-Аталанта смотреть онлайн 14 августа

Источник: «Бомбардир»
Суперкубок УЕФА Аталанта Реал
