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14.04.2019 11:59Всем привет. Манчестер Юнайтед — Вест Хэм Юнайтед. Обзор матча. 2:1. 13.04.2019 Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер после матча с «Вест Хэмом» (2:1) выразил недовольство графиком в Лиге чемпионов.
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11.02.2017 17:00Зимой «Ман Сити» заполучил еще одного нападающего – бразильца Габриэла Жезуса. Новичок сразу стал приносить команде победы, а СМИ заговорили о возможной продаже Серхио Агуэро. Блог «Бескрайний нападающий» разбирается в щекотливой ситуации.4
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