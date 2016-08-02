Больше, чем просто форма. Как «Локомотив» и «Вест Хэм» отметили начало нового сезона

Ретро-формы давно вдохновляют дизайнеров нынешней экипировки, но этот сезон стал по-настоящему особенным для любителей футбола. Блог «Футбольная форма» показывает, что презентовали «Локомотив» и «Вест Хэм».

Специальная форма «Локомотива»

«Локомотив» — клуб с одной из самых богатых историй в стране. И хотя команда Черевченко переживает не лучшие времена, исторический комплект формы может мотивировать «железнодорожников» добиваться новых успехов.

В этом сезоне «Локомотив» впервые отказался от домашнего красного комплекта формы, но историческая футболка с вертикальной белой полоской и черным паровозом с лихвой компенсирует этот недостаток. Форма вышла по-настоящему запоминающейся, и если вы поддерживаете «железнодорожников», то начинайте откладывать деньги: уже 6 августа комплект поступит в магазин, а днем позже в нем дебютирует и сама команда.

Памятная форма «Вест Хэма»

История «молотобойцев» не так близка российскому болельщику, но от этого не становится менее захватывающей. В прошлом сезоне «Вест Хэм» прощался со своим стадионом, и уже в этом месяце команда переезжает на «Олимпийский», попутно поменяв и свой логотип. Новая история? Да, но клуб не забывает свои корни.

Команда начинала в далеком 19 веке как клуб «Тэмз Айронуоркс», который имел простенькую эмблему с британским флагом. Именно ее отразили «молотобойцы» в своем новом комплекте, покрасив даже логотипы спонсоров в черный, едва заметный цвет. Настоящая классика!