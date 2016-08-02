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    Больше, чем просто форма. Как «Локомотив» и «Вест Хэм» отметили начало нового сезона

    2 августа 2016
    Ретро-формы давно вдохновляют дизайнеров нынешней экипировки, но этот сезон стал по-настоящему особенным для любителей футбола. Блог «Футбольная форма» показывает, что презентовали «Локомотив» и «Вест Хэм».

    Специальная форма «Локомотива»

    «Локомотив» — клуб с одной из самых богатых историй в стране. И хотя команда Черевченко переживает не лучшие времена, исторический комплект формы может мотивировать «железнодорожников» добиваться новых успехов.

    В этом сезоне «Локомотив» впервые отказался от домашнего красного комплекта формы, но историческая футболка с вертикальной белой полоской и черным паровозом с лихвой компенсирует этот недостаток. Форма вышла по-настоящему запоминающейся, и если вы поддерживаете «железнодорожников», то начинайте откладывать деньги: уже 6 августа комплект поступит в магазин, а днем позже в нем дебютирует и сама команда.

    Памятная форма «Вест Хэма»

    История «молотобойцев» не так близка российскому болельщику, но от этого не становится менее захватывающей. В прошлом сезоне «Вест Хэм» прощался со своим стадионом, и уже в этом месяце команда переезжает на «Олимпийский», попутно поменяв и свой логотип. Новая история? Да, но клуб не забывает свои корни.

    Команда начинала в далеком 19 веке как клуб «Тэмз Айронуоркс», который имел простенькую эмблему с британским флагом. Именно ее отразили «молотобойцы» в своем новом комплекте, покрасив даже логотипы спонсоров в черный, едва заметный цвет. Настоящая классика!

    Рейтинг: 3.9 Голосов: 8
    Комментарии4
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      Рейтинг: +33

      Dimanz 3 августа 2016, 05:23

      С такой формой стыдно ударить в грязь лицом

      0
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      Рейтинг: +2606

      Freyk 2 августа 2016, 23:25

      Спасибо большое за комментарии! Пишите, что вы хотите узнать про футбольные формы, может быть какие-то рейтинги, историческую справку. Буду стараться!)

      1
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      Рейтинг: +267

      Dos_Santos 2 августа 2016, 21:12

      Обалденно. Слов нет

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      Рейтинг: +36

      pipboy47 2 августа 2016, 21:03

      А у вест Хема клевая форма.

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