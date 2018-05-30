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09.05.2017 20:55Стал известен размер зарплаты Ибрагимовича в «МЮ». Марадона недоволен отменой дисквалификации Месси. «Зенит» нашел тренера в Серии А. «Бомбардир» собрал главные новости дня в одном материале.11
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08.05.2017 20:55Конте поздравил Карреру с титулом. Канте – лучший игрок АПЛ по версии журналистов. Дайджест событий дня«Твенте» получит еще 500 тысяч за Промеса. Журналисты признали Канте лучшим игроком АПЛ. Зобнин пообещал не переходить в «Зенит». «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.2
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