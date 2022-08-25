- 30 января
- 12:45 Видео Вратарь «Фейеноорда» хитростью спас команду от голевого момента. Соперник бросил в него мячом 4
- 25 августа 2022
- 21:58 Лига конференций. «Фиорентина» без Кокорина выбила «Твенте» и прошла в групповой этап 1
- 24 августа 2022
- 16:54 Кокорин не попал в заявку «Фиорентины» на ответный матч с «Твенте» 1
- 17 августа 2022
- 17:52 Кокорин – вне заявки «Фиорентины» на матчи с «Твенте» 7
- 13 февраля 2022
- 20:59 Аллер оформил хет-трик в игре с «Твенте» и опередил Тиля в гонке бомбардиров Эредивизие 1
- 14 марта 2021
- 00:35 Видео В матче АЗ – «Твенте» в течение первого тайма забили три автогола
- 15 января 2021
- 00:30 Хунтелаар установил рекорд Эредивизие, оформив дубль после выхода на замену на 89-й минуте 1
- 3 июня 2020
- 12:44 Экс-селекционер «Спартака» Евтушенко: «Про Квинси знал и ЦСКА, но мы сработали быстрее» 7
- 25 декабря 2019
- 22:30 Зиеш в текущем десятилетии забил в Эредивизие 31 гол из-за пределов штрафной. Это лучший показатель в лиге
- 1 декабря 2019
- 16:17 Эредивизие. «Аякс» уступал 0:2, но хет-трик Ланга в дебютной игре в стартовом составе помог разгромить в гостях «Твенте»
- 27 августа 2019
- 19:47 «Твенте» арендовал у «Барселоны» Ориоля Бускетса 2
- 24 августа 2019
- 13:35 «Твенте» договорился об аренде Ориоля Бускетса 2
- 22 апреля 2019
- 21:12 Видео «Твенте» вернулся в Эредивизие. Игроки клуба отпраздновали возвращение вместе с фанатами 1
- 9 октября 2018
- 19:24 Фото Аутсайдер ФНЛ «Ротор» – девятый клуб по посещаемости среди вторых дивизионов Европы 19
- 9 февраля 2018
- 21:58 Булыкин: «Слуцкий в «Твенте»? Ему придется много разговаривать с игроками, чтобы они его услышали и стали выполнять требования» 1
- 15:02 Яровинский: «Мы со Слуцким в «Твенте»? Честно, не в курсе» 1
- 00:41 Слуцкий может стать главным тренером «Твенте» 29
- 9 мая 2017
- 10:44 «Твенте» поздравил Промеса и «Спартак» с чемпионством в РФПЛ 6
- 8 мая 2017
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- 06:55 Видео Фанаты «Твенте» устроили драку с полицией во время матча с ПСВ 4