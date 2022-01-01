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Нидерланды. Эредивизие
Команды
Твенте
Новости
€ 63,58 млн
Твенте - новости команды
Энсхеде
Нидерланды. Эредивизие
Стадион:
Де Гролш Весте
Сайт:
http://www.fctwente.nl/
Тренер:
Йозеф Остинг
Состав
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Таблица
«Твенте» – «Пафос»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Конференций: шансы «Твенте» и «Пафоса» на победу в матче 3 тура
4 ноября
Эредивизи: шансы «АЗ Алкмар» и «Твенте» на победу в матче 10-го тура
24 октября
«Линкольн» – «Твенте»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Конференций: шансы «Линкольна» и «Твенте» на победу в матче 2-го тура
21 октября
«Твенте» – «Утрехт»: кто победит в матче 9 тура Эредивизи 2026/2027
17 октября
«Твенте» – «ПСВ»: кто победит в матче 7-го тура Эредивизи 2026/2027
19 сентября
«Твенте» – «Ден Хааг»: кто победит в матче 6 тура чемпионата Нидерландов 2026/2027
11 сентября
«Гронинген» – «Твенте»: кто победит в матче 5-го тура Высшей лиги 2026/2027
5 сентября
«Камбур» – «Твенте»: кто победит в матче 4-го тура Высшей лиги 2026/2027
29 августа
«Карабах» – «Твенте»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 августа 2026
27 августа
«Карабах» – «Твенте»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
26 августа
Трансляция
«Твенте» – «Карабах»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 августа 2026
20 августа
«Твенте» – «Карабах»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
19 августа
Трансляция
«ДАК 1904» – «Твенте»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 августа 2026
13 августа
«ДАК» – «Твенте»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026/2027
12 августа
«Твенте» – «ДАК»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026
5 августа
Трансляция
«Ференцварош» – «Твенте»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 июля 2026
30 июля
«Ференцварош» – «Твенте»: кто победит в матче 2-го квалификационного раунда Лиги Европы 2026/2027
29 июля
Стали известны 45 участников Лиги Европы-2026/27, среди них «Ювентус» и «Милан»
2 июня
«Аякс» – «Твенте»: прогноз и ставки на матч 4 апреля 2026 с коэффициентом 1.52
3 апреля
«Твенте» – «Утрехт»: прогноз и ставки на матч 15 марта 2026 с коэффициентом 2.12
14 марта
«Гоу Эхед Иглс» – «Твенте»: прогноз и ставки на матч 8 марта 2026 с коэффициентом 1.75
7 марта
«Твенте» – «Фейеноорд»: прогноз и ставки на матч 1 марта 2026 с коэффициентом 1.4
28 февраля
«Твенте» – «Гронинген»: прогноз и ставки на матч 22 февраля 2026 с коэффициентом 1.53
21 февраля
«Твенте» – «Херенвен»: прогноз и ставки на матч 07 февраля с коэффициентом 1.75
6 февраля
«АЗ Алкмаар» – НЕК: прогноз и ставки на матч 31 января 2026 с коэффициентом 1.80
30 января
НАК – «Твенте»: прогноз и ставки на матч 30 января 2026 с коэффициентом 1.43
29 января
Только одна команда из топ-10 лиг Европы чаще била пенальти в 2025 году, чем «Реал»
8 января
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