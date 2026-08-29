Матч 4-го тура нидерландской Высшей лиги (Эредивизи) между «Камбуром» и «Твенте» пройдет 30 августа. Хозяева находятся в глубочайшем кризисе – три поражения в трех стартовых турах с разницей мячей –9 и последнее место в таблице, а гости набрали три очка и идут в середине. При этом «Камбур» проиграл семь последних матчей во всех турнирах, а «Твенте» выиграл три последние очные встречи у «Камбура», не пропустив в них ни одного гола. Сможет ли аутсайдер дать бой фавориту на своем поле или «Твенте» продолжит доминировать?

Кто победит в матче

«Камбур» подходит к игре в ужасной форме – команда проиграла семь последних матчей и пропускает в среднем 3,6 гола за последние пять игр. В атаке хозяева действуют скромно: в среднем 1,0 гола за матч, но при этом забивают в пяти из семи последних встреч. Однако оборона «Камбура» просто провальная – команда пропускает в семи последних матчах подряд, и даже домашнее поле вряд ли поможет против такого соперника. В очных встречах с «Твенте» у «Камбура» дела обстоят плохо: всего одна победа в 19 матчах, а последние три игры остались за «Твенте» с общим счeтом 6:0 (4:0, 1:0, 1:0). Это говорит о полном тактическом и психологическом доминировании гостей.

«Твенте» выглядит уверенно, несмотря на участие в еврокубках (Лига Конференций). Команда забивает в среднем 2,0 гола за последние пять матчей, а в очных встречах с «Камбуром» имеет трeхматчевую сухую серию. Оборона «Твенте» также стабильна – пропускает в среднем 1,4 гола за игру, но против «Камбура» действует безупречно. В текущем сезоне «Твенте» уже одержал победу над «Зволле» (3:1) и уступил «Херенвену» (0:1), но в целом выглядит солиднее соперника. Гости наверняка сделают ставку на быстрые атаки и реализацию моментов, используя слабую оборону «Камбура».

По нашей оценке, фаворитом встречи является «Твенте». Гости имеют подавляющее преимущество в очных встречах, стабильно забивают и не пропускают от «Камбура», тогда как хозяева находятся в глубоком кризисе и пропускают почти четыре гола за матч. Вероятнее всего, «Твенте» одержит уверенную победу с разницей в два и более мяча.

Форма и история личных встреч

В истории личных встреч «Твенте» имеет колоссальный перевес – 13 побед против 1 у «Камбура» при 5 ничьих. Последние три матча остались за «Твенте» с общим счeтом 6:0, причeм во всех трeх встречах «Камбур» не забил ни одного гола. Текущая форма хозяев катастрофическая – семь поражений подряд, тогда как «Твенте» стабильно играет в еврокубках и в чемпионате. Это даeт гостям серьeзное психологическое преимущество перед игрой.

Прогноз на победителя

Наш прогноз – уверенная победа «Твенте» с форой (-1). Гости имеют подавляющее преимущество в очных встречах, не пропускают от «Камбура» в последних трeх матчах и играют против команды с худшей обороной лиги, тогда как хозяева проиграли семь матчей подряд и пропускают почти четыре гола за игру. Рекомендуемая ставка – победа «Твенте» с форой (-1.5) с коэффициентом 1.85. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 4-го тура Высшей лиги между «Камбуром» и «Твенте» состоится 30 августа и начнется в 21:00 по московскому времени. Прямая трансляция – на платформе Fonbet.