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«Камбур» – «Твенте»: кто победит в матче 4-го тура Высшей лиги 2026/2027

29 августа 2026 10:30
Камбур - Твенте
30 авг. 2026, воскресенье 21:00 | Нидерланды. Эредивизие, 4 тур
Перейти в онлайн матча
1.85
Победа «Твенте» с форой (-1.5)
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Матч 4-го тура нидерландской Высшей лиги (Эредивизи) между «Камбуром» и «Твенте» пройдет 30 августа. Хозяева находятся в глубочайшем кризисе – три поражения в трех стартовых турах с разницей мячей –9 и последнее место в таблице, а гости набрали три очка и идут в середине. При этом «Камбур» проиграл семь последних матчей во всех турнирах, а «Твенте» выиграл три последние очные встречи у «Камбура», не пропустив в них ни одного гола. Сможет ли аутсайдер дать бой фавориту на своем поле или «Твенте» продолжит доминировать?

Кто победит в матче

«Камбур» подходит к игре в ужасной форме – команда проиграла семь последних матчей и пропускает в среднем 3,6 гола за последние пять игр. В атаке хозяева действуют скромно: в среднем 1,0 гола за матч, но при этом забивают в пяти из семи последних встреч. Однако оборона «Камбура» просто провальная – команда пропускает в семи последних матчах подряд, и даже домашнее поле вряд ли поможет против такого соперника. В очных встречах с «Твенте» у «Камбура» дела обстоят плохо: всего одна победа в 19 матчах, а последние три игры остались за «Твенте» с общим счeтом 6:0 (4:0, 1:0, 1:0). Это говорит о полном тактическом и психологическом доминировании гостей.

«Твенте» выглядит уверенно, несмотря на участие в еврокубках (Лига Конференций). Команда забивает в среднем 2,0 гола за последние пять матчей, а в очных встречах с «Камбуром» имеет трeхматчевую сухую серию. Оборона «Твенте» также стабильна – пропускает в среднем 1,4 гола за игру, но против «Камбура» действует безупречно. В текущем сезоне «Твенте» уже одержал победу над «Зволле» (3:1) и уступил «Херенвену» (0:1), но в целом выглядит солиднее соперника. Гости наверняка сделают ставку на быстрые атаки и реализацию моментов, используя слабую оборону «Камбура».

По нашей оценке, фаворитом встречи является «Твенте». Гости имеют подавляющее преимущество в очных встречах, стабильно забивают и не пропускают от «Камбура», тогда как хозяева находятся в глубоком кризисе и пропускают почти четыре гола за матч. Вероятнее всего, «Твенте» одержит уверенную победу с разницей в два и более мяча.

Форма и история личных встреч

В истории личных встреч «Твенте» имеет колоссальный перевес – 13 побед против 1 у «Камбура» при 5 ничьих. Последние три матча остались за «Твенте» с общим счeтом 6:0, причeм во всех трeх встречах «Камбур» не забил ни одного гола. Текущая форма хозяев катастрофическая – семь поражений подряд, тогда как «Твенте» стабильно играет в еврокубках и в чемпионате. Это даeт гостям серьeзное психологическое преимущество перед игрой.

Личные встречи
Побед - 1 (9%)
Ничьих - 2 (18%)
Побед - 8 (73%)
6
Забитых мячей
20
0.55
В среднем за матч
1.82
2:0
Крупнейшая победа
4:0
Самый результативный матч
Нидерланды. Эредивизие, 4 тур
Камбур
1 : 4
30.08.2026
Твенте
Самая крупная ничья
Голландия. Эредивизие, 1 тур
Камбур
1 : 1
09.08.2014
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 4 тур
Камбур
1 : 4
30.08.2026
Твенте
Голландия. Эредивизие, 28 тур
Твенте
4 : 0
09.04.2023
Камбур
Голландия. Эредивизие, 11 тур
Камбур
0 : 1
23.10.2022
Твенте
Голландия. Эредивизие, 25 тур
Твенте
1 : 0
06.03.2022
Камбур
Голландия. Эредивизие, 3 тур
Камбур
2 : 0
28.08.2021
Твенте
Голландия. Эредивизие, 24 тур
Твенте
3 : 0
20.02.2016
Камбур
Голландия. Эредивизие, 6 тур
Камбур
0 : 0
19.09.2015
Твенте
Голландия. Эредивизие, 20 тур
Твенте
2 : 1
31.01.2015
Камбур
Голландия. Эредивизие, 1 тур
Камбур
1 : 1
09.08.2014
Твенте
Голландия. Эредивизие, 21 тур
Твенте
3 : 1
02.02.2014
Камбур
Голландия. Эредивизие, 9 тур
Камбур
0 : 1
04.10.2013
Твенте
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Камбур
1
Тейс Янсен
ВР
14
Billy van Duijl
ЦЗ
23
Lucas Jetten
ЦЗ
6
Джамал Амофа
(К) ЦЗ
4
Исмаэль Бауф
ЦЗ
28
Morgan Costarelli
ЦЗ
10
Rafik El Arguioui
ЦП
8
Nicky Souren
ЦП
29
Iwan Henstra
ЦФ
3
Jorn Berkhout
ЦФ
7
Sami Bouhoudane
ЦФ
Главный тренер
Хенк де Йонг
Твенте
16
Жоэль Дроммел
ВР
29
Аске Адельгор
ЛЗ
3
Робин Преппер
(К) ЦЗ
4
Ruud Nijstad
ЦЗ
28
Барт ван Рой
ПЗ
27
Сондре Эрьясетер
ЛВ
6
Рамир Зерруки
ЦП
8
Дауда Вайдман
ЦП
10
Younes Taha
ЦП
7
Марко Пьяца
ЦФ
9
Вут Вегхорст
ЦФ
Главный тренер
Йозеф Остинг
Камбур
21
Jasper Meijster
ВР
24
Matthijs Kalisvaart
ВР
16
Rik Mulders
ЦЗ
17
Ethan Apkakou
ЦП
48
Damian Westerhof
ЦП
33
Матье Мертенс
АП
2
Devid Eugene Bouah
ЦФ
15
Fabian Kvam
ЦФ
13
Николас Биндер
ЦФ
9
Skye Vink
ЦФ
11
Ilyes Hamache
ЦФ
27
Wiebe Kooistra
ЦФ
Твенте
1
Ларс Уннершталь
ВР
22
Ремко Пасвер
ВР
38
Макс Брюнс
ЦЗ
12
Guilherme Peixoto
ЦЗ
24
Krzysztof Kurowski
ЦЗ
20
Томас ван дер Белт
ОП
17
F. Thorvaldsen
ЦП
26
Benjamin Nagel
ЦП
11
Дан Ротс
ПВ
25
Веннегор оф Хесселинк Лукас
ЦФ
3-2-2-3
1
Янсен
6
Амофа
4
Бауф
28
23
14
10
8
7
3
29
4-3-1-2
16
Дроммел
28
ван Рой
3
Преппер
4
29
Адельгор
6
Зерруки
8
Вайдман
10
27
Эрьясетер
9
Вегхорст
7
Пьяца
6
Амофа
2
2
6
Амофа
28
15
15
28
7
13
Биндер
13
Биндер
7
3
9
9
3
29
11
11
29
8
Вайдман
20
ван дер Белт
20
ван дер Белт
8
Вайдман
28
ван Рой
38
Брюнс
38
Брюнс
28
ван Рой
29
Адельгор
12
12
29
Адельгор
7
Пьяца
24
24
7
Пьяца
27
Эрьясетер
17
17
27
Эрьясетер
Остались в запасе
Камбур
Твенте
21
Jasper Meijster
ВР
24
Matthijs Kalisvaart
ВР
16
Rik Mulders
ЦЗ
17
Ethan Apkakou
ЦП
48
Damian Westerhof
ЦП
33
Матье Мертенс
АП
27
Wiebe Kooistra
ЦФ
Главный тренер
Хенк де Йонг
1
Ларс Уннершталь
ВР
22
Ремко Пасвер
ВР
11
Дан Ротс
ПВ
25
Веннегор оф Хесселинк Лукас
ЦФ
26
Benjamin Nagel
ЦП
Главный тренер
Йозеф Остинг
Остались в запасе
21
Jasper Meijster
ВР
24
Matthijs Kalisvaart
ВР
16
Rik Mulders
ЦЗ
17
Ethan Apkakou
ЦП
48
Damian Westerhof
ЦП
33
Матье Мертенс
АП
27
Wiebe Kooistra
ЦФ
Остались в запасе
1
Ларс Уннершталь
ВР
22
Ремко Пасвер
ВР
11
Дан Ротс
ПВ
25
Веннегор оф Хесселинк Лукас
ЦФ
26
Benjamin Nagel
ЦП
Главный тренер
Хенк де Йонг
Главный тренер
Йозеф Остинг
Камбур
Точно не сыграют
Daan Visser
ЦП
Твенте
Точно не сыграют
Став Лемкин
ЦЗ
Кристиан Хлинссон
АП

Прогноз на победителя

Наш прогноз – уверенная победа «Твенте» с форой (-1). Гости имеют подавляющее преимущество в очных встречах, не пропускают от «Камбура» в последних трeх матчах и играют против команды с худшей обороной лиги, тогда как хозяева проиграли семь матчей подряд и пропускают почти четыре гола за игру. Рекомендуемая ставка – победа «Твенте» с форой (-1.5) с коэффициентом 1.85. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 4-го тура Высшей лиги между «Камбуром» и «Твенте» состоится 30 августа и начнется в 21:00 по московскому времени. Прямая трансляция – на платформе Fonbet.

«Камбур» – «Твенте»: смотреть онлайн.

1.85
Победа «Твенте» с форой (-1.5)
Сделать ставку
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Автор: Миронов Николай
Нидерланды. Эредивизие Твенте Камбур
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