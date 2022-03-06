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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Твенте - Камбур
Твенте - Камбур: обзор матча 06 марта 2022
Твенте
06.03.2022, воскресенье, 16:30
Голландия. Эредивизие, 25 тур
1 : 0
Завершен
Камбур
63'
Р. Преппер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Твенте - Камбур
90'
+5
Желтая карточка
М. Тол
Замена
Й. Босх
️️️️
М. Влап
90'
+4
Замена
Д. Лимниос
️️️️
Д. Ротс
89'
88'
Желтая карточка
М. Паулиссен
82'
Замена
P. Bos
️️️️
С. Стевенс
Пенальти не реализован!
Р. ван Вольфсвинкел
78'
73'
Замена
️️️️
J. ter Heide
Желтая карточка
Д. Бренет
70'
65'
Замена
М. Брей
️️️️
Д. Якобс
ГОЛ! 1:0!
Р. Преппер
Пас отдал
Р. ван Вольфсвинкел
63'
57'
Желтая карточка
E. Schouten
46'
Замена
М. Тол
️️️️
К. МакИнтош
46'
Замена
П. Йостен
️️️️
Д. Самбисса
25'
Желтая карточка
К. МакИнтош
16'
Желтая карточка
J. ter Heide
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Твенте
1
Ларс Уннершталь
ВР
5
Хулио Плегесуэло
ЦЗ
3
Робин Преппер
ЦЗ
30
Джошуа Бренет
ПЗ
23
Михал Садилек
ЦП
6
Рамир Зерруки
ЦП
14
Мичел Влап
АП
5
Гийс Смал
ЦФ
7
Вирджил Мисиджан
ЦФ
11
Дан Ротс
ЦФ
9
Рики ван Вольфсвинкел
ЦФ
Главный тренер
Рон Янс
Камбур
1
Сонни Стевенс
ВР
24
Алекс Бангура
ЛЗ
3
Келвин МакИнтош
ЦЗ
4
Erik Schouten
ЦЗ
2
Jasper ter Heide
ЦЗ
23
Джейми Якобс
ЦП
6
Митчел Паулиссен
ЦП
10
Робин Маулун
ЦП
7
Давид Самбисса
ЦП
19
Том Бур
ЦФ
47
Исса Каллон
ЦФ
Главный тренер
Хенк де Йонг
Твенте
1
Жеффри де Ланж
ВР
3
Кик Пири
ЦЗ
20
Giovanni Troupee
ЦЗ
5
Йессе Босх
ЦП
18
Димитриос Лимниос
ПВ
38
Макс Брюнс
ЦФ
18
Вацлав Черны
ЦФ
10
Денильо Клеонис
ЦФ
99
Ennio Van Der Gouw
ЦФ
9
Манфред Угальде
ЦФ
6
Casper Staring
ЦФ
Камбур
12
Pieter Bos
ВР
23
Брет Миннема
ВР
3
Марко Тол
ЦЗ
14
Майкл Брей
ЛВ
7
Тамаш Киш
ЛВ
18
Секу Силла
ЦП
7
Ник Додеман
ПВ
17
Патрик Йостен
ЦФ
3-2-1-4
1
Уннершталь
5
Плегесуэло
3
Преппер
30
Бренет
23
Садилек
6
Зерруки
14
Влап
5
Смал
9
ван Вольфсвинкел
11
Ротс
7
Мисиджан
4-4-2
1
Стевенс
3
МакИнтош
4
2
24
Бангура
6
Паулиссен
10
Маулун
7
Самбисса
23
Якобс
47
Каллон
19
Бур
14
Влап
5
Босх
5
Босх
14
Влап
11
Ротс
18
Лимниос
18
Лимниос
11
Ротс
1
Стевенс
12
12
1
Стевенс
3
МакИнтош
3
Тол
3
Тол
3
МакИнтош
23
Якобс
14
Брей
14
Брей
23
Якобс
7
Самбисса
17
Йостен
17
Йостен
7
Самбисса
Остались в запасе
Твенте
Камбур
1
Жеффри де Ланж
ВР
3
Кик Пири
ЦЗ
20
Giovanni Troupee
ЦЗ
38
Макс Брюнс
ЦФ
18
Вацлав Черны
ЦФ
10
Денильо Клеонис
ЦФ
99
Ennio Van Der Gouw
ЦФ
9
Манфред Угальде
ЦФ
6
Casper Staring
ЦФ
Главный тренер
Рон Янс
23
Брет Миннема
ВР
18
Секу Силла
ЦП
7
Тамаш Киш
ЛВ
7
Ник Додеман
ПВ
Главный тренер
Хенк де Йонг
Остались в запасе
1
Жеффри де Ланж
ВР
3
Кик Пири
ЦЗ
20
Giovanni Troupee
ЦЗ
38
Макс Брюнс
ЦФ
18
Вацлав Черны
ЦФ
10
Денильо Клеонис
ЦФ
99
Ennio Van Der Gouw
ЦФ
9
Манфред Угальде
ЦФ
6
Casper Staring
ЦФ
Остались в запасе
23
Брет Миннема
ВР
18
Секу Силла
ЦП
7
Тамаш Киш
ЛВ
7
Ник Додеман
ПВ
Главный тренер
Рон Янс
Главный тренер
Хенк де Йонг
Статистика матча Твенте - Камбур
1
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
5
Матчи команд
Твенте
Лига конференций, 4 тур
Фрайбург
- : -
26.11.2026
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Твенте
2 : 1
22.11.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Твенте
2 : 2
08.11.2026
Аякс
Лига конференций, 3 тур
Твенте
3 : 1
05.11.2026
Пафос
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Экселсиор
0 : 9
01.11.2026
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АЗ Алкмаар
0 : 2
25.10.2026
Твенте
Камбур
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Камбур
- : -
28.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Утрехт
2 : 3
21.11.2026
Камбур
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Камбур
2 : 5
08.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Камбур
4 : 0
31.10.2026
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Виллем II
1 : 6
24.10.2026
Камбур
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Камбур
2 : 2
18.10.2026
АЗ Алкмаар
Информация о матче
Стадион:
Де Гролш Весте
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