4 апреля в рамках 29-го тура нидерландской Эредивизи «Аякс» примет «Твенте». Хозяева занимают 4-е место с 48 очками после 28 туров, гости расположились на 5-й строчке с 47 очками. Это встреча прямых конкурентов за место в еврокубках.

«Аякс»

Хозяева подходят к матчу в хорошей форме. Команда не проигрывает в 8 из 10 последних матчей и забивает в 4 последних. В последних 5 играх «Аякс» забил 1.60 гола в среднем и пропустил 1.20. Лучший бомбардир – Мика Марсель Годтс (14 голов в 36 матчах). Дома «Аякс» традиционно силeн: команда не проигрывает в 12 из 13 последних домашних очных матчей с «Твенте» и забивает в 7 последних очных встречах.

«Твенте»

Гости подходят к матчу в отличной атакующей форме. Команда забивает в 8 из 10 последних матчей. В последних 5 играх «Твенте» забил 2.00 гола в среднем и пропустил 1.00. Команда не проигрывает в 6 из 8 последних матчей. Лучший бомбардир – Кристиан Хлинссон (10 голов в 31 матче). В личных встречах с «Аяксом» «Твенте» забивает в 5 из 7 последних матчей.

Прогноз на матч «Аякс» – «Твенте»

Ожидается встреча равных соперников, которые борются за место в еврокубках. «Аякс» имеет историческое преимущество дома (12 из 13 матчей без поражений), но «Твенте» находится в хорошей форме и стабильно забивает. Обе команды демонстрируют сбалансированную игру. Учитывая, что в личных встречах обе команды стабильно забивают, наиболее вероятным сценарием выглядит обмен голами с минимальным преимуществом хозяев или ничья.

