В матче 21-го тура нидерландской Эредивизи на стадионе «АФАС» в Алкмаре «АЗ Алкмаар» примет НЕК. Встреча станет прямым противостоянием двух претендентов на места в еврокубках, разделeнных всего тремя очками в турнирной таблице. Обе команды демонстрируют отличную атакующую форму, но при этом имеют различия в оборонительной надeжности, что обещает зрелищный и результативный поединок.

«АЗ Алкмаар»

Команда находится в хорошей форме, не проигрывая шесть матчей подряд на своeм поле. Главная сила «АЗ» – его стабильная атака, которая забивает в шести матчах подряд и возглавляется лучшим бомбардиром Троем Пэрроттом (20 голов). Оборона команды также выглядит надeжной, пропуская в среднем 0.80 гола за игру. После минимальной победы над «Телстаром» (1:0) хозяева будут уверены в своих силах.

НЕК

Команда является одним из главных открытий сезона, не проигрывая восемь матчей подряд и занимая высокое четвeртое место. Главный козырь НЕК – его феноменальная результативность (в среднем 2.60 гола за игру в последних пяти турах). Однако оборона команды остаeтся еe слабым звеном, пропуская в девяти матчах подряд. После победы над «Зволле» (2:1) гости подходят к матчу в отличном настроении.

Факты о командах:

«АЗ Алкмаар»

Не проигрывает в 6 последних домашних матчах.

Занимает 5-е место (32 очка).

Забивает в 6 последних матчах.

В среднем: 2.00 гола забито, 0.80 пропущено за игру (последние 5 туров).

Забивает НЕК в 15 последних очных встречах.

НЕК

Не проигрывает в 8 последних матчах.

Занимает 4-е место (35 очков).

Забивает в 10 последних матчах.

Пропускает в 9 последних матчах.

В среднем: 2.60 гола забито, 1.60 пропущено за игру (последние 5 туров).

Прогноз на матч «АЗ Алкмаар» – НЕК

Матч прогнозируется как открытое и атакующее противостояние двух команд, для которых характерен результативный футбол. «АЗ Алкмаар», играя дома, будет стремиться контролировать игру и использовать свои стандарты. НЕК, в свою очередь, не будет отсиживаться в обороне и попытается навязать свою высокоскоростную атаку. Ключевым фактором станет борьба между мощной атакой гостей и организованной обороной хозяев, а также способность «АЗ» пробить нестабильную защиту НЕК. Учитывая домашний фактор, историческое преимущество «АЗ» в этом противостоянии и его более надeжную оборону, хозяева выглядят фаворитами. Однако текущая серия и уверенность НЕК не позволяют сбрасывать их со счетов. Наиболее вероятен сценарий победы «АЗ Алкмаара» в матче с обоюдными голами.

