Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ Зимний кубок РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«АЗ Алкмаар» – НЕК: прогноз и ставки на матч 31 января 2026 с коэффициентом 1.80

30 января 2026 9:56
АЗ Алкмаар - Твенте
03 февр. 2026, вторник 22:00 | Нидерланды. Кубок, 1/4 финала
Перейти в онлайн матча
1.80
Победа «АЗ Алкмаара»
Сделать ставку

В матче 21-го тура нидерландской Эредивизи на стадионе «АФАС» в Алкмаре «АЗ Алкмаар» примет НЕК. Встреча станет прямым противостоянием двух претендентов на места в еврокубках, разделeнных всего тремя очками в турнирной таблице. Обе команды демонстрируют отличную атакующую форму, но при этом имеют различия в оборонительной надeжности, что обещает зрелищный и результативный поединок.

«АЗ Алкмаар»

Команда находится в хорошей форме, не проигрывая шесть матчей подряд на своeм поле. Главная сила «АЗ» – его стабильная атака, которая забивает в шести матчах подряд и возглавляется лучшим бомбардиром Троем Пэрроттом (20 голов). Оборона команды также выглядит надeжной, пропуская в среднем 0.80 гола за игру. После минимальной победы над «Телстаром» (1:0) хозяева будут уверены в своих силах.

НЕК

Команда является одним из главных открытий сезона, не проигрывая восемь матчей подряд и занимая высокое четвeртое место. Главный козырь НЕК – его феноменальная результативность (в среднем 2.60 гола за игру в последних пяти турах). Однако оборона команды остаeтся еe слабым звеном, пропуская в девяти матчах подряд. После победы над «Зволле» (2:1) гости подходят к матчу в отличном настроении.

Факты о командах:

«АЗ Алкмаар»

  • Не проигрывает в 6 последних домашних матчах.
  • Занимает 5-е место (32 очка).
  • Забивает в 6 последних матчах.
  • В среднем: 2.00 гола забито, 0.80 пропущено за игру (последние 5 туров).
  • Забивает НЕК в 15 последних очных встречах.

НЕК

  • Не проигрывает в 8 последних матчах.
  • Занимает 4-е место (35 очков).
  • Забивает в 10 последних матчах.
  • Пропускает в 9 последних матчах.
  • В среднем: 2.60 гола забито, 1.60 пропущено за игру (последние 5 туров).

Прогноз на матч «АЗ Алкмаар» – НЕК

Матч прогнозируется как открытое и атакующее противостояние двух команд, для которых характерен результативный футбол. «АЗ Алкмаар», играя дома, будет стремиться контролировать игру и использовать свои стандарты. НЕК, в свою очередь, не будет отсиживаться в обороне и попытается навязать свою высокоскоростную атаку. Ключевым фактором станет борьба между мощной атакой гостей и организованной обороной хозяев, а также способность «АЗ» пробить нестабильную защиту НЕК. Учитывая домашний фактор, историческое преимущество «АЗ» в этом противостоянии и его более надeжную оборону, хозяева выглядят фаворитами. Однако текущая серия и уверенность НЕК не позволяют сбрасывать их со счетов. Наиболее вероятен сценарий победы «АЗ Алкмаара» в матче с обоюдными голами.

Рекомендованные ставки:

  • Победа «АЗ Алкмаара» – коэффициент 1.80.
  • Обе забьют – коэффициент 1.55.

1.80
Победа «АЗ Алкмаара»
Сделать ставку
Автор: Рассказов Михаил
Нидерланды. Эредивизие Твенте АЗ Алкмаар
Другие прогнозы
31.01.2026
17:30
1.65
Германия. Бундеслига, 20 тур
Аугсбург - Санкт-Паули
Тотал голов меньше 2.5
31.01.2026
17:30
2.35
Германия. Бундеслига, 20 тур
Хоффенхайм - Унион
Фора «Хоффенхайма» (-1)
31.01.2026
17:30
2.17
Германия. Бундеслига, 20 тур
Вердер - Боруссия М
Тотал голов меньше 2.5
31.01.2026
18:00
2.20
Англия. Премьер-лига, 24 тур
Вулверхэмптон - Борнмут
Фора «Вулверхэмптон» (0)
31.01.2026
18:00
1.95
Англия. Премьер-лига, 24 тур
Лидс - Арсенал
Обе забьют
31.01.2026
19:00
1.73
Франция. Лига 1, 20 тур
Париж - Марсель
Тотал голов больше 2.5
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 