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«ДАК» — «Твенте»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026/2027

12 августа 2026 11:24
ДАК 1904 - Твенте
13 авг. 2026, четверг 20:00 | Лига конференций, 3 раунд
Перейти в онлайн матча
1.77
победа «Твенте» с форой (-1)
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Ответный матч 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций между «ДАК» и «Твенте» пройдет 13 августа в Дунайска-Стреде на «МОЛ-Арене». Хозяева из Словакии подходят к игре после разгромного поражения в первом матче (0-6) и нуждаются в чуде, чтобы пройти дальше, однако их домашняя форма внушает определенный оптимизм – они не проигрывают в пяти из семи последних матчей. Гости из Нидерландов, напротив, находятся в феноменальном состоянии: они забивают в пяти из семи последних встреч и уже практически обеспечили себе выход в следующий раунд. Сможет ли словацкий клуб использовать домашнюю поддержку и хотя бы реабилитироваться за разгром, или «Твенте» вновь покажет свою силу и уверенно оформит проход?

Кто победит в матче

В пользу «ДАК» говорит прежде всего их домашняя статистика и необходимость реабилитироваться перед своими болельщиками. Словацкий клуб не проигрывает в пяти из семи последних матчей, а в среднем за последние пять игр забивает 1,40 гола, что свидетельствует о стабильной атаке. Защита хозяев также выглядит сбалансированной – в среднем за последние пять игр они пропускают 1,40 гола. В первом матче «ДАК» уступил 0-6, но при этом действовал на выезде, где результаты у команды значительно скромнее. Дома словаки способны на большее: в чемпионате Словакии они победили «Дуклу» (2-0), а в Лиге Конференций уверенно прошли «Вележ» (1-0 дома и 3-0 на выезде). Однако разгром в первом матче нанес серьезный психологический удар, и отыграть шесть мячей выглядит нереалистично.

«Твенте» подходит к ответной игре с колоссальным преимуществом и в отличной форме. Нидерландский клуб забивает в пяти из семи последних матчей, а в среднем за последние пять игр поражает ворота соперников 2,40 раза за матч. В первом матче «Твенте» разгромил «ДАК» на своем поле со счетом 6-0, продемонстрировав свое полное доминирование. Оборона гостей выглядит надежной – в среднем за последние пять игр они пропускают 1,00 гола. В чемпионате Нидерландов команда также на ходу, хотя в последнем туре уступила «Херенвену» (0-1). Разница в классе между нидерландским клубом и словацким очевидна, и «Твенте» умеет дожимать соперников даже в выездных матчах. При таком комфортном преимуществе гости могут позволить себе играть более свободно, но их атакующий потенциал вряд ли позволит им полностью сбавить обороты.

Сравнивая обе команды, можно с уверенностью говорить о тотальном превосходстве «Твенте». Нидерландский клуб имеет колоссальное преимущество в классе, форме и психологии, а также комфортный счет после первого матча. «ДАК» будет стараться использовать домашнее поле и агрессивно атаковать с первых минут, чтобы хотя бы забить гол престижа, но их уязвимая оборона против мощной атаки соперника – это серьезный риск. Ожидается, что «Твенте» подтвердит свой статус фаворита и уверенно пройдет в следующий раунд.

Форма и история личных встреч

В единственной официальной встрече между этими командами (первый матч 06.08.2026) «Твенте» одержал разгромную победу на своем поле со счетом 6-0, что дает нидерландскому клубу колоссальное психологическое преимущество. Текущая форма «Твенте» впечатляет: команда забивает 2,40 гола за игру и показывает яркий атакующий футбол. «ДАК» дома стабилен (не проигрывает в пяти из семи матчей), но после разгрома им будет сложно психологически настроиться на борьбу. Учитывая разницу в шесть мячей после первого матча и разницу в классе, словацкому клубу остается лишь бороться за престиж, однако их домашняя статистика дает надежду на гол престижа.

Личные встречи
Побед - 0 (0%)
Ничьих - 1 (50%)
Побед - 1 (50%)
3
Забитых мячей
9
1.5
В среднем за матч
4.5
Крупнейшая победа
6:0
Самый результативный матч
Лига конференций, 3 раунд
Твенте
6 : 0
06.08.2026
ДАК 1904
Самая крупная ничья
Лига конференций, 3 раунд
ДАК 1904
3 : 3
13.08.2026
Твенте
Лига конференций, 3 раунд
ДАК 1904
3 : 3
13.08.2026
Твенте
Лига конференций, 3 раунд
Твенте
6 : 0
06.08.2026
ДАК 1904

Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ДАК 1904
1
Leandro Filipe
ВР
26
Filip Blažek
(К) ЦЗ
81
Клемен Неманич
ЦЗ
44
Самсондин Уро
ОП
17
J. Bationo
ЦП
38
M. Jencus
ЦП
18
Симен Юклеред
ЦП
10
Аммар Рамадан
АП
7
Урош Кабич
ПВ
11
A. Gueye
ЦФ
23
Z. Trontelj
ЦФ
Твенте
16
Жоэль Дроммел
ВР
38
Макс Брюнс
ЦЗ
3
Робин Преппер
(К) ЦЗ
4
Ruud Nijstad
ЦЗ
28
Барт ван Рой
ПЗ
10
Younes Taha
ЦП
6
Рамир Зерруки
ЦП
8
Дауда Вайдман
ЦП
14
Кристиан Хлинссон
АП
11
Дан Ротс
ПВ
25
Веннегор оф Хесселинк Лукас
ЦФ
Главный тренер
Йозеф Остинг
ДАК 1904
31
Альяж Ивачич
ВР
90
Attila Németh
ВР
48
Jakub Majer
ЦЗ
22
Цотне Капанадзе
ПЗ
27
F. Diongue
ЦП
19
A. Sylla
ЦП
46
Матей Труса
ЦФ
40
Bálint Csóka
ЦФ
30
P. Owusu
ЦФ
29
Гиорги Гагуа
ЦФ
Твенте
22
Ремко Пасвер
ВР
31
Yannick Gerritsen
ВР
24
Krzysztof Kurowski
ЦЗ
12
Guilherme Peixoto
ЦЗ
37
Наджи Унювар
ЛВ
20
Томас ван дер Белт
ОП
6
Матиас Киоло
ЦП
26
Benjamin Nagel
ЦП
36
Nigel Groenewald
ЦФ
10
Сэм Ламмерс
ЦФ
7
Марко Пьяца
ЦФ
2-1-3-2-2
1
26
81
Неманич
44
Уро
17
38
18
Юклеред
10
Рамадан
7
Кабич
23
11
4-3-2-1
16
Дроммел
28
ван Рой
3
Преппер
4
38
Брюнс
10
6
Зерруки
8
Вайдман
11
Ротс
14
Хлинссон
25
Лукас
17
27
27
17
7
Кабич
19
19
7
Кабич
11
46
Труса
46
Труса
11
30
30
38
29
Гагуа
29
Гагуа
38
38
Брюнс
24
24
38
Брюнс
28
ван Рой
12
12
28
ван Рой
8
Вайдман
20
ван дер Белт
20
ван дер Белт
8
Вайдман
6
Зерруки
6
Киоло
6
Киоло
6
Зерруки
11
Ротс
7
Пьяца
7
Пьяца
11
Ротс
Остались в запасе
ДАК 1904
Твенте
31
Альяж Ивачич
ВР
90
Attila Németh
ВР
48
Jakub Majer
ЦЗ
22
Цотне Капанадзе
ПЗ
40
Bálint Csóka
ЦФ
22
Ремко Пасвер
ВР
31
Yannick Gerritsen
ВР
26
Benjamin Nagel
ЦП
37
Наджи Унювар
ЛВ
36
Nigel Groenewald
ЦФ
10
Сэм Ламмерс
ЦФ
Главный тренер
Йозеф Остинг
Остались в запасе
31
Альяж Ивачич
ВР
90
Attila Németh
ВР
48
Jakub Majer
ЦЗ
22
Цотне Капанадзе
ПЗ
40
Bálint Csóka
ЦФ
Остались в запасе
22
Ремко Пасвер
ВР
31
Yannick Gerritsen
ВР
26
Benjamin Nagel
ЦП
37
Наджи Унювар
ЛВ
36
Nigel Groenewald
ЦФ
10
Сэм Ламмерс
ЦФ
Главный тренер
Йозеф Остинг

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Твенте» с форой (-1,5). Нидерландский клуб находится в отличной форме (забивает 2,40 гола за игру), уже разгромил «ДАК» в первом матче (6-0) и имеет колоссальное преимущество в классе. Хозяева, несмотря на домашнюю поддержку, уступают в классе и получили психологический удар после разгрома. На своем поле «ДАК» может попытаться забить гол престижа, но «Твенте» должен уверенно довести дело до победы с разницей как минимум в два мяча. Ставка: победа «Твенте» с форой (-1) с коэффициентом 1,77.

Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций между «ДАК» и «Твенте» состоится 13 августа 2026 года в Дунайска-Стреде на «МОЛ-Арене» и начнется в 20-00 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на платформе Fonbet.

«ДАК» – «Твенте»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026/2027

1.77
победа «Твенте» с форой (-1)
Сделать ставку
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Автор: Ланьков Роман
Лига конференций Твенте ДАК 1904
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