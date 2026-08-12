Ответный матч 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций между «ДАК» и «Твенте» пройдет 13 августа в Дунайска-Стреде на «МОЛ-Арене». Хозяева из Словакии подходят к игре после разгромного поражения в первом матче (0-6) и нуждаются в чуде, чтобы пройти дальше, однако их домашняя форма внушает определенный оптимизм – они не проигрывают в пяти из семи последних матчей. Гости из Нидерландов, напротив, находятся в феноменальном состоянии: они забивают в пяти из семи последних встреч и уже практически обеспечили себе выход в следующий раунд. Сможет ли словацкий клуб использовать домашнюю поддержку и хотя бы реабилитироваться за разгром, или «Твенте» вновь покажет свою силу и уверенно оформит проход?

Кто победит в матче

В пользу «ДАК» говорит прежде всего их домашняя статистика и необходимость реабилитироваться перед своими болельщиками. Словацкий клуб не проигрывает в пяти из семи последних матчей, а в среднем за последние пять игр забивает 1,40 гола, что свидетельствует о стабильной атаке. Защита хозяев также выглядит сбалансированной – в среднем за последние пять игр они пропускают 1,40 гола. В первом матче «ДАК» уступил 0-6, но при этом действовал на выезде, где результаты у команды значительно скромнее. Дома словаки способны на большее: в чемпионате Словакии они победили «Дуклу» (2-0), а в Лиге Конференций уверенно прошли «Вележ» (1-0 дома и 3-0 на выезде). Однако разгром в первом матче нанес серьезный психологический удар, и отыграть шесть мячей выглядит нереалистично.

«Твенте» подходит к ответной игре с колоссальным преимуществом и в отличной форме. Нидерландский клуб забивает в пяти из семи последних матчей, а в среднем за последние пять игр поражает ворота соперников 2,40 раза за матч. В первом матче «Твенте» разгромил «ДАК» на своем поле со счетом 6-0, продемонстрировав свое полное доминирование. Оборона гостей выглядит надежной – в среднем за последние пять игр они пропускают 1,00 гола. В чемпионате Нидерландов команда также на ходу, хотя в последнем туре уступила «Херенвену» (0-1). Разница в классе между нидерландским клубом и словацким очевидна, и «Твенте» умеет дожимать соперников даже в выездных матчах. При таком комфортном преимуществе гости могут позволить себе играть более свободно, но их атакующий потенциал вряд ли позволит им полностью сбавить обороты.

Сравнивая обе команды, можно с уверенностью говорить о тотальном превосходстве «Твенте». Нидерландский клуб имеет колоссальное преимущество в классе, форме и психологии, а также комфортный счет после первого матча. «ДАК» будет стараться использовать домашнее поле и агрессивно атаковать с первых минут, чтобы хотя бы забить гол престижа, но их уязвимая оборона против мощной атаки соперника – это серьезный риск. Ожидается, что «Твенте» подтвердит свой статус фаворита и уверенно пройдет в следующий раунд.

Форма и история личных встреч

В единственной официальной встрече между этими командами (первый матч 06.08.2026) «Твенте» одержал разгромную победу на своем поле со счетом 6-0, что дает нидерландскому клубу колоссальное психологическое преимущество. Текущая форма «Твенте» впечатляет: команда забивает 2,40 гола за игру и показывает яркий атакующий футбол. «ДАК» дома стабилен (не проигрывает в пяти из семи матчей), но после разгрома им будет сложно психологически настроиться на борьбу. Учитывая разницу в шесть мячей после первого матча и разницу в классе, словацкому клубу остается лишь бороться за престиж, однако их домашняя статистика дает надежду на гол престижа.

Личные встречи Побед - 0 (0%) Ничьих - 1 (50%) Побед - 1 (50%) 3 Забитых мячей 9 1.5 В среднем за матч 4.5 Крупнейшая победа 6:0 Самый результативный матч Лига конференций, 3 раунд Твенте 6 : 0 ДАК 1904 Самая крупная ничья Лига конференций, 3 раунд ДАК 1904 3 : 3 Твенте Лига конференций, 3 раунд ДАК 1904 3 : 3 Твенте Лига конференций, 3 раунд Твенте 6 : 0 ДАК 1904

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Твенте» с форой (-1,5). Нидерландский клуб находится в отличной форме (забивает 2,40 гола за игру), уже разгромил «ДАК» в первом матче (6-0) и имеет колоссальное преимущество в классе. Хозяева, несмотря на домашнюю поддержку, уступают в классе и получили психологический удар после разгрома. На своем поле «ДАК» может попытаться забить гол престижа, но «Твенте» должен уверенно довести дело до победы с разницей как минимум в два мяча. Ставка: победа «Твенте» с форой (-1) с коэффициентом 1,77.

Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций между «ДАК» и «Твенте» состоится 13 августа 2026 года в Дунайска-Стреде на «МОЛ-Арене» и начнется в 20-00 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на платформе Fonbet.