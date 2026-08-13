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  • «ДАК 1904» – «Твенте»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 августа 2026

«ДАК 1904» – «Твенте»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 августа 2026

13 августа, 18:52
ДАК 1904
13.08.2026, четверг, 20:00
Лига конференций, 3 раунд
3 : 3
Завершен
Твенте
56' A. Gueye 66' К. Неманич 88' P. Owusu
7' М. Брюнс 51' М. Пьяца 90+3' М. Пьяца
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ДАК 1904
1
Leandro Filipe
ВР
26
Filip Blažek
(К) ЦЗ
81
Клемен Неманич
ЦЗ
44
Самсондин Уро
ОП
17
J. Bationo
ЦП
38
M. Jencus
ЦП
18
Симен Юклеред
ЦП
10
Аммар Рамадан
АП
7
Урош Кабич
ПВ
11
A. Gueye
ЦФ
23
Z. Trontelj
ЦФ
Твенте
16
Жоэль Дроммел
ВР
38
Макс Брюнс
ЦЗ
3
Робин Преппер
(К) ЦЗ
4
Ruud Nijstad
ЦЗ
28
Барт ван Рой
ПЗ
10
Younes Taha
ЦП
6
Рамир Зерруки
ЦП
8
Дауда Вайдман
ЦП
14
Кристиан Хлинссон
АП
11
Дан Ротс
ПВ
25
Веннегор оф Хесселинк Лукас
ЦФ
Главный тренер
Йозеф Остинг
ДАК 1904
31
Альяж Ивачич
ВР
90
Attila Németh
ВР
48
Jakub Majer
ЦЗ
22
Цотне Капанадзе
ПЗ
27
F. Diongue
ЦП
19
A. Sylla
ЦП
46
Матей Труса
ЦФ
40
Bálint Csóka
ЦФ
30
P. Owusu
ЦФ
29
Гиорги Гагуа
ЦФ
Твенте
22
Ремко Пасвер
ВР
31
Yannick Gerritsen
ВР
24
Krzysztof Kurowski
ЦЗ
12
Guilherme Peixoto
ЦЗ
37
Наджи Унювар
ЛВ
20
Томас ван дер Белт
ОП
6
Матиас Киоло
ЦП
26
Benjamin Nagel
ЦП
36
Nigel Groenewald
ЦФ
10
Сэм Ламмерс
ЦФ
7
Марко Пьяца
ЦФ
2-1-3-2-2
1
26
81
Неманич
44
Уро
17
38
18
Юклеред
10
Рамадан
7
Кабич
23
11
4-3-2-1
16
Дроммел
28
ван Рой
3
Преппер
4
38
Брюнс
10
6
Зерруки
8
Вайдман
11
Ротс
14
Хлинссон
25
Лукас
17
27
27
17
7
Кабич
19
19
7
Кабич
11
46
Труса
46
Труса
11
30
30
38
29
Гагуа
29
Гагуа
38
38
Брюнс
24
24
38
Брюнс
28
ван Рой
12
12
28
ван Рой
8
Вайдман
20
ван дер Белт
20
ван дер Белт
8
Вайдман
6
Зерруки
6
Киоло
6
Киоло
6
Зерруки
11
Ротс
7
Пьяца
7
Пьяца
11
Ротс
Остались в запасе
ДАК 1904
Твенте
31
Альяж Ивачич
ВР
90
Attila Németh
ВР
48
Jakub Majer
ЦЗ
22
Цотне Капанадзе
ПЗ
40
Bálint Csóka
ЦФ
22
Ремко Пасвер
ВР
31
Yannick Gerritsen
ВР
26
Benjamin Nagel
ЦП
37
Наджи Унювар
ЛВ
36
Nigel Groenewald
ЦФ
10
Сэм Ламмерс
ЦФ
Главный тренер
Йозеф Остинг
Остались в запасе
31
Альяж Ивачич
ВР
90
Attila Németh
ВР
48
Jakub Majer
ЦЗ
22
Цотне Капанадзе
ПЗ
40
Bálint Csóka
ЦФ
Остались в запасе
22
Ремко Пасвер
ВР
31
Yannick Gerritsen
ВР
26
Benjamin Nagel
ЦП
37
Наджи Унювар
ЛВ
36
Nigel Groenewald
ЦФ
10
Сэм Ламмерс
ЦФ
Главный тренер
Йозеф Остинг
Статистика матча ДАК 1904 - Твенте
1
Всего ударов по воротам
19
24
Удары в створ
9
12
Владение мячом %
41
59
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
3
12
Нарушения
9
12
Офсайды
2
1
Количество передач
362
539
Сейвы
9
6
Точность передач %
85
89
Удары мимо ворот
9
6
Блокированные удары
1
6
Удары из пределов штрафной
12
16
Удары из-за пределов штрафной
7
8

Смотреть прямую трансляцию ответного матча «ДАК 1904» против «Твенте», 3 квалификационный раунд Лиги конференций на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 13 августа в 20:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «ДАК 1904» – «Твенте»

«ДАК 1904» – «Твенте»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 августа 2026

Источник: «Бомбардир»
Лига конференций Твенте ДАК 1904
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