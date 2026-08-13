13.08.2026, четверг, 20:00
Лига конференций, 3 раунд
Лига конференций, 3 раунд
3 : 3
Завершен
Составы команд
ДАК 1904
ДАК 1904
2-1-3-2-2
1
26
81
Неманич
44
Уро
17
38
18
Юклеред
10
Рамадан
7
Кабич
23
11
4-3-2-1
16
Дроммел
28
ван Рой
3
Преппер
4
38
Брюнс
10
6
Зерруки
8
Вайдман
11
Ротс
14
Хлинссон
25
Лукас
17
27
27
17
7
Кабич
19
19
7
Кабич
11
46
Труса
46
Труса
11
30
30
38
29
Гагуа
29
Гагуа
38
38
Брюнс
24
24
38
Брюнс
28
ван Рой
12
12
28
ван Рой
8
Вайдман
20
ван дер Белт
20
ван дер Белт
8
Вайдман
6
Зерруки
6
Киоло
6
Киоло
6
Зерруки
11
Ротс
7
Пьяца
7
Пьяца
11
Ротс
Остались в запасе
ДАК 1904
Твенте
31
Альяж Ивачич
ВР
90
Attila Németh
ВР
48
Jakub Majer
ЦЗ
22
Цотне Капанадзе
ПЗ
40
Bálint Csóka
ЦФ
22
Ремко Пасвер
ВР
31
Yannick Gerritsen
ВР
26
Benjamin Nagel
ЦП
37
Наджи Унювар
ЛВ
36
Nigel Groenewald
ЦФ
10
Сэм Ламмерс
ЦФ
Главный тренер
Йозеф Остинг
Остались в запасе
31
Альяж Ивачич
ВР
90
Attila Németh
ВР
48
Jakub Majer
ЦЗ
22
Цотне Капанадзе
ПЗ
40
Bálint Csóka
ЦФ
Остались в запасе
22
Ремко Пасвер
ВР
31
Yannick Gerritsen
ВР
26
Benjamin Nagel
ЦП
37
Наджи Унювар
ЛВ
36
Nigel Groenewald
ЦФ
10
Сэм Ламмерс
ЦФ
Главный тренер
Йозеф Остинг
Статистика матча ДАК 1904 - Твенте
1
Всего ударов по воротам
19
24
Удары в створ
9
12
Владение мячом %
41
59
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
3
12
Нарушения
9
12
Офсайды
2
1
Количество передач
362
539
Сейвы
9
6
Точность передач %
85
89
Удары мимо ворот
9
6
Блокированные удары
1
6
Удары из пределов штрафной
12
16
Удары из-за пределов штрафной
7
8
Смотреть прямую трансляцию ответного матча «ДАК 1904» против «Твенте», 3 квалификационный раунд Лиги конференций на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 13 августа в 20:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «ДАК 1904» – «Твенте»
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Источник: «Бомбардир»