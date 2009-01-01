Нидерланды. Эредивизие. 2026/2027 Лига конференций. 2026/2027 Лига Европы. 2026/2027 Нидерланды. Кубок. 2025/2026 Нидерланды. Эредивизие. 2025/2026 Нидерланды. Кубок. 2024/2025 Лига Европы. 2024/2025 Нидерланды. Эредивизие. 2024/2025 Лига чемпионов. 2024/2025 Нидерланды. Эредивизие. 2023/2024 Лига конференций. 2023/2024 Голландия. Эредивизие. 2022/2023 Лига конференций. 2022/2023 Голландия. Эредивизие. 2021/2022 Голландия. Эредивизие. 2020/2021 Голландия. Эредивизие. 2019/2020 Голландия. Эредивизие. 2017/2018 Голландия. Эредивизие. 2016/2017 Голландия. Эредивизие. 2015/2016 Лига Европы. Квалификация 2014/2015 Голландия. Эредивизие. 2014/2015 Товарищеские матчи. 2014 Голландия. Эредивизие. 2013/2014 Товарищеские матчи. 2013 Голландия. Эредивизие. Плей-офф за место в Лиге Европы 2012/2013 Голландия. Эредивизие. 2012/2013 Лига Европы. Квалификация 2012/2013 Голландия. Плей-офф за место в Лиге Европы. 2011/2012 Голландия. Кубок. Плей-офф 2011/2012 Лига Европы. Квалификация 2011/2012 Лига Чемпионов. 2011/2012 Голландия. Эредивизие. 2011/2012 Голландия. Суперкубок. Финал 2011 Лига Чемпионов. 2011/2012 Лига Европы. 2010/2011 Лига Чемпионов. 2010/2011 Голландия. Эредивизие. 2010/2011 Суперкубок Голландии. Финал 2010 Лига Европы. Квалификация 2009/2010 Чемпионат Голландии. 2009/2010 Лига Чемпионов. 2009/2010 Товарищеские матчи. 2009 Кубок УЕФА. 2008/2009 Кубок УЕФА. 2008/2009