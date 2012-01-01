Турниры:
|Группа C
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|ДР Конго
|3
|2
|1
|0
|6:3
|+3
|7
|2.
|Марокко
|3
|2
|0
|1
|4:2
|+2
|6
|3.
|Кот-д'Ивуар
|3
|0
|2
|1
|2:3
|-1
|2
|4.
|Того
|3
|0
|1
|2
|2:6
|-4
|1
|Группа C
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Марокко
|2
|2
|0
|0
|4:1
|+3
|6
|2.
|ДР Конго
|1
|1
|0
|0
|1:0
|+1
|3
|3.
|Кот-д'Ивуар
|2
|0
|2
|0
|2:2
|0
|2
|4.
|Того
|1
|0
|0
|1
|1:3
|-2
|0
|Группа C
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|ДР Конго
|2
|1
|1
|0
|5:3
|+2
|4
|2.
|Того
|2
|0
|1
|1
|1:3
|-2
|1
|3.
|Марокко
|1
|0
|0
|1
|0:1
|-1
|0
|4.
|Кот-д'Ивуар
|1
|0
|0
|1
|0:1
|-1
|0