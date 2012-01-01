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    Сборная Того по футболу - Таблица

    Тренер Клод Ле Руа
    Турниры:
    Группа C И В Н П Мячи Разница Очки
    1. ДР Конго 3 2 1 0 6:3 +3 7
    2. Марокко 3 2 0 1 4:2 +2 6
    3. Кот-д'Ивуар 3 0 2 1 2:3 -1 2
    4. Того 3 0 1 2 2:6 -4 1
    Группа C И В Н П Мячи Разница Очки
    1. Марокко 2 2 0 0 4:1 +3 6
    2. ДР Конго 1 1 0 0 1:0 +1 3
    3. Кот-д'Ивуар 2 0 2 0 2:2 0 2
    4. Того 1 0 0 1 1:3 -2 0
    Группа C И В Н П Мячи Разница Очки
    1. ДР Конго 2 1 1 0 5:3 +2 4
    2. Того 2 0 1 1 1:3 -2 1
    3. Марокко 1 0 0 1 0:1 -1 0
    4. Кот-д'Ивуар 1 0 0 1 0:1 -1 0
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