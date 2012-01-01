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Результаты сборной Того по футболу
Товарищеские матчи. Сборные
Тренер:
Клод Ле Руа
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Чемпионат мира. 2006
13.10 | 16:00
Южный Судан
0 : 0
Того
10.10 | 16:00
Того
0 : 1
ДР Конго
09.09 | 19:00
Того
2 : 0
Судан
05.09 | 22:00
Мавритания
2 : 0
Того
26.03 | 00:00
Сенегал
2 : 0
Того
22.03 | 19:00
Того
2 : 2
Мавритания
09.06 | 19:00
ДР Конго
1 : 0
Того
05.06 | 19:00
Того
1 : 1
Южный Судан
21.11 | 19:00
Того
0 : 0
Сенегал
16.11 | 19:00
Судан
1 : 1
Того
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