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    Результаты сборной Того по футболу

    Тренер Клод Ле Руа
    Турниры:
    Кубок африканских наций 2017, группа C
    Групповой этап, 3 тур
    		24 января, вторник 22:00 Того 1:3 ДР Конго
    Групповой этап, 2 тур
    		20 января, пятница 22:00 Марокко 3:1 Того
    Групповой этап, 1 тур
    		16 января, понедельник 19:00 Кот-д'Ивуар 0:0 Того
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