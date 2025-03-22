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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. Африка
Того - Мавритания
Того - Мавритания: обзор матча 22 марта 2025
Того
22.03.2025, суббота, 19:00
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, группа B, 5 тур
2 : 2
Завершен
Мавритания
4'
Т. Клидже
69'
К. Данке
52'
А. Койта
55'
А. Махмуд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Того - Мавритания
86'
Желтая карточка
Б. Мухсин
Желтая карточка
К. Боатенг
84'
82'
Замена
Б. Лекуэйри
️️️️
Г. Фофана
82'
Замена
Х. Диав
️️️️
А. Абид
Замена
А. Ромао
️️️️
Д. Джене
79'
77'
Замена
Х. Танжи
️️️️
П. Яд
77'
Замена
И. Тиам
️️️️
А. Махмуд
70'
Замена
С. Якуб
️️️️
Н. Мохамед Эль-Абд
ГОЛ! 2:2!
К. Данке
69'
Замена
Э. Аменидо
️️️️
Y. Annor
61'
55'
ГОЛ! 1:2!
А. Махмуд
Пас отдал
С. Буна Амар
52'
ГОЛ! 1:1!
А. Койта
Пас отдал
А. Абид
50'
Желтая карточка
А. Абид
Желтая карточка
A. Youssifou
36'
29'
Желтая карточка
Г. Фофана
25'
Желтая карточка
А. Койта
ГОЛ! 1:0!
Т. Клидже
Пас отдал
A. Youssifou
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Того
16
Малколм Баркола
ВР
12
Atte Youssifou
ЦЗ
2
Кевин Бома
ЦЗ
5
Кеннеди Боатенг
ЦЗ
21
Даконам Джене
ЦЗ
19
Josué Homawoo
ЦЗ
0
Дерман Карим
ЦП
7
Yawo Evra Agbagno
ЦФ
22
Yaw Annor
ЦФ
18
Тибо Клидже
ЦФ
10
Кевен Данке
ЦФ
Главный тренер
Клод Ле Руа
Мавритания
30
Мамаду Диоп
ВР
3
Али Абид
ЛЗ
5
Ламин Ба
ЦЗ
97
Demini Saleck
ЦЗ
96
Ну Мохамед Эль-Абд
ЦЗ
7
Абубакари Койта
ЛВ
91
Папа Яд
ЛВ
95
Абдаллахи Махмуд
ЦП
8
Бодда Мухсин
ЦП
93
Гессума Фофана
ЦП
88
Сиди Буна Амар
АП
Главный тренер
Амир Абду
Того
23
Yousouf Morou
ВР
16
Achirafou Yaya
ВР
17
Amoudane Ouro-Ayeva
ЦЗ
8
Abdoul Sabourh Bode
ЦЗ
20
Садик Фофана
ЦЗ
3
Mawouna Amevor
ЦЗ
6
Самсондин Уро
ОП
9
Yao Jules Aziamale
ЦП
15
Алексис Ромао
ЦП
3
Franck Elie Kwame Mawuena
ЦФ
8
Этьен Аменидо
ЦФ
14
Kokou Avotor
ЦФ
Мавритания
30
Бабакар Диоп
ВР
98
Хадим Диав
ЛЗ
14
Soukrana Mheimid
ЦЗ
14
Said Imigene
ЦЗ
92
Сиди Якуб
ОП
22
Mohamed Lemine Hawbott
ЦП
29
Умар Нгом
ЦП
11
Maata Magassa
ЦП
9
Хемейя Танжи
ЦФ
90
Идрисса Тиам
ЦФ
23
Беятт Лекуэйри
ЦФ
9
El Mami Tetah
ЦФ
3-2-1-4
16
Баркола
5
Боатенг
21
Джене
19
2
Бома
12
0
Карим
7
10
Данке
18
Клидже
22
4-3-3
30
Диоп
5
Ба
97
96
Эль-Абд
3
Абид
95
Махмуд
8
Мухсин
93
Фофана
7
Койта
88
Амар
91
Яд
21
Джене
15
Ромао
15
Ромао
21
Джене
22
8
Аменидо
8
Аменидо
22
3
Абид
98
Диав
98
Диав
3
Абид
96
Эль-Абд
92
Якуб
92
Якуб
96
Эль-Абд
91
Яд
9
Танжи
9
Танжи
91
Яд
95
Махмуд
90
Тиам
90
Тиам
95
Махмуд
93
Фофана
23
Лекуэйри
23
Лекуэйри
93
Фофана
Остались в запасе
Того
Мавритания
23
Yousouf Morou
ВР
16
Achirafou Yaya
ВР
17
Amoudane Ouro-Ayeva
ЦЗ
8
Abdoul Sabourh Bode
ЦЗ
20
Садик Фофана
ЦЗ
3
Mawouna Amevor
ЦЗ
6
Самсондин Уро
ОП
9
Yao Jules Aziamale
ЦП
3
Franck Elie Kwame Mawuena
ЦФ
14
Kokou Avotor
ЦФ
Главный тренер
Клод Ле Руа
30
Бабакар Диоп
ВР
14
Soukrana Mheimid
ЦЗ
14
Said Imigene
ЦЗ
22
Mohamed Lemine Hawbott
ЦП
29
Умар Нгом
ЦП
11
Maata Magassa
ЦП
9
El Mami Tetah
ЦФ
Главный тренер
Амир Абду
Остались в запасе
23
Yousouf Morou
ВР
16
Achirafou Yaya
ВР
17
Amoudane Ouro-Ayeva
ЦЗ
8
Abdoul Sabourh Bode
ЦЗ
20
Садик Фофана
ЦЗ
3
Mawouna Amevor
ЦЗ
6
Самсондин Уро
ОП
9
Yao Jules Aziamale
ЦП
3
Franck Elie Kwame Mawuena
ЦФ
14
Kokou Avotor
ЦФ
Остались в запасе
30
Бабакар Диоп
ВР
14
Soukrana Mheimid
ЦЗ
14
Said Imigene
ЦЗ
22
Mohamed Lemine Hawbott
ЦП
29
Умар Нгом
ЦП
11
Maata Magassa
ЦП
9
El Mami Tetah
ЦФ
Главный тренер
Клод Ле Руа
Главный тренер
Амир Абду
Статистика матча Того - Мавритания
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Того
Товарищеские матчи. Сборные
Того
5 : 1
09.06.2026
Бенин
Товарищеские матчи. Сборные
ЦАР
1 : 1
05.06.2026
Того
Товарищеские матчи. Сборные
Нигер
0 : 1
31.03.2026
Того
Товарищеские матчи. Сборные
Гвинея
2 : 2
27.03.2026
Того
Товарищеские матчи. Сборные
Гвинея
0 : 0
15.11.2025
Того
Мавритания
Товарищеские матчи. Сборные
Нигер
0 : 1
08.06.2026
Мавритания
Товарищеские матчи. Сборные
Ангола
1 : 1
05.06.2026
Мавритания
Товарищеские матчи. Сборные
Палестина
0 : 0
31.03.2026
Мавритания
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
2 : 1
28.03.2026
Мавритания
Товарищеские матчи. Сборные
Либерия
0 : 0
27.03.2026
Мавритания
Информация о матче
Стадион:
Stade de Kégué, Lomé
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