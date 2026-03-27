28 марта состоится товарищеский матч между сборными Аргентины и Мавритании. Хозяева являются явным фаворитом, имеют впечатляющую серию в товарищеских матчах и надежную оборону. Гости находятся в кризисе и испытывают проблемы в атаке.
Аргентина
Аргентинская сборная подходит к матчу в отличной форме. Команда побеждает в 7 последних товарищеских матчах, забивает в 7 последних таких встречах и не пропускает в 3 последних. В последних пяти матчах аргентинцы забили 12 голов (в среднем 2.40 за матч) и пропустили 1 (в среднем 0.20). Команда забивает в 3 последних матчах и не пропускает в 3 последних.
Мавритания
Мавританская сборная переживает тяжелый период. Команда не может выиграть в 3 последних товарищеских матчах и в 5 последних матчах во всех турнирах. В последних пяти матчах мавританцы забили 1 гол (в среднем 0.20 за матч) и пропустили 6 (в среднем 1.20). Команда пропускает в 3 последних матчах.
Факты о командах:
История личных встреч
Команды ранее не встречались между собой.
Прогноз на матч Аргентина – Мавритания
Аргентина является абсолютным фаворитом. Команда демонстрирует феноменальную форму в товарищеских матчах: 7 побед подряд, стабильная результативность и надежная оборона. Хозяева будут играть на победу и постараются продолжить успешную серию.
Мавритания находится в кризисе: 5 матчей без побед, атака практически не работает (0.20 гола за матч), а оборона регулярно пропускает. Гости вряд ли смогут оказать серьезное сопротивление чемпионам мира.
Учитывая колоссальную разницу в классе и форме, Аргентина должна побеждать с комфортным счетом. Мавритания вряд ли сможет забить, учитывая их атакующий кризис и надежную оборону аргентинцев.
Рекомендованные ставки:
- Фора (-1.5) на Аргентину – коэффициент 1.55
- Индивидуальный тотал Аргентины больше 2.5