Аргентина – Мавритания: прогноз и ставки на матч 28 марта 2026 с коэффициентом 1.55

27 марта 2026 8:44
Аргентина - Мавритания
28 мар. 2026, суббота 02:15 | Товарищеские матчи. Сборные
1.55
Фора (-3) на Аргентину
28 марта состоится товарищеский матч между сборными Аргентины и Мавритании. Хозяева являются явным фаворитом, имеют впечатляющую серию в товарищеских матчах и надежную оборону. Гости находятся в кризисе и испытывают проблемы в атаке.

Аргентина

Аргентинская сборная подходит к матчу в отличной форме. Команда побеждает в 7 последних товарищеских матчах, забивает в 7 последних таких встречах и не пропускает в 3 последних. В последних пяти матчах аргентинцы забили 12 голов (в среднем 2.40 за матч) и пропустили 1 (в среднем 0.20). Команда забивает в 3 последних матчах и не пропускает в 3 последних.

Мавритания

Мавританская сборная переживает тяжелый период. Команда не может выиграть в 3 последних товарищеских матчах и в 5 последних матчах во всех турнирах. В последних пяти матчах мавританцы забили 1 гол (в среднем 0.20 за матч) и пропустили 6 (в среднем 1.20). Команда пропускает в 3 последних матчах.

Факты о командах:

Аргентина

  • Побеждает в 7 последних товарищеских матчах
  • Забивает в 7 последних товарищеских матчах
  • Не пропускает в 3 последних товарищеских матчах
  • В последних 5 играх: 2.40 забито, 0.20 пропущено

Мавритания

  • Не может выиграть в 3 последних товарищеских матчах
  • В последних 5 играх: 0.20 забито, 1.20 пропущено
  • Пропускает в 3 последних матчах

История личных встреч

Команды ранее не встречались между собой.

Прогноз на матч Аргентина – Мавритания

Аргентина является абсолютным фаворитом. Команда демонстрирует феноменальную форму в товарищеских матчах: 7 побед подряд, стабильная результативность и надежная оборона. Хозяева будут играть на победу и постараются продолжить успешную серию.

Мавритания находится в кризисе: 5 матчей без побед, атака практически не работает (0.20 гола за матч), а оборона регулярно пропускает. Гости вряд ли смогут оказать серьезное сопротивление чемпионам мира.

Учитывая колоссальную разницу в классе и форме, Аргентина должна побеждать с комфортным счетом. Мавритания вряд ли сможет забить, учитывая их атакующий кризис и надежную оборону аргентинцев.

Рекомендованные ставки:

  • Фора (-1.5) на Аргентину – коэффициент 1.55
  • Индивидуальный тотал Аргентины больше 2.5

Автор: Мещеряков Денис
Товарищеские матчи. Сборные Мавритания Аргентина
