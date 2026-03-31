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Товарищеские матчи. Сборные
Палестина - Мавритания
Палестина - Мавритания: онлайн-трансляция 31 марта 2026
Палестина
31.03.2026, вторник, 15:00
Товарищеские матчи. Сборные
0 : 0
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Мавритания
Киргизия – Палестина: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 июня 2026
9 июня
Киргизия – Палестина: прогноз и ставки на матч 9 июня 2026 с коэффициентом 1.6
8 июня
Нигер – Мавритания: прогноз и ставки на матч 8 июня 2026 с коэффициентом 1.45
7 июня
Определились все участники Кубка Азии-2027, который зимой примет Саудовская Аравия
5 июня
1
Ангола – Мавритания: прогноз и ставки на матч 5 июня 2026 с коэффициентом 1.60
4 июня
Киргизия – Палестина: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 июня 2026
9 июня
Киргизия – Палестина: прогноз и ставки на матч 9 июня 2026 с коэффициентом 1.6
8 июня
Определились все участники Кубка Азии-2027, который зимой примет Саудовская Аравия
5 июня
1
Реакция Израиля на демарш главы палестинского футбола на конгрессе ФИФА
1 мая
7
Глава палестинского футбола объяснил свой демарш на конгрессе ФИФА
1 мая
Нигер – Мавритания: прогноз и ставки на матч 8 июня 2026 с коэффициентом 1.45
7 июня
Ангола – Мавритания: прогноз и ставки на матч 5 июня 2026 с коэффициентом 1.60
4 июня
Товарищеский матч. Аргентина переиграла дома Мавританию (2:1)
28 марта
1
Аргентина – Мавритания: прогноз и ставки на матч 28 марта 2026 с коэффициентом 1.55
27 марта
Тунис – Мавритания: прогноз и ставки на матч 12 ноября 2025 с коэффициентом 1.75
2025.11.11 10:31
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Вьетнам
- : -
13.07.2026
Канвон
Товарищеские матчи. Сборные
- : -
22.07.2026
Антигуа и Барбуда
Товарищеские матчи. Сборные
- : -
26.07.2026
Тринидад и Тобаго
Товарищеские матчи. Сборные
Миннесота Юнайтед
- : -
27.07.2026
Либерия
Товарищеские матчи. Сборные
Австралия
- : -
29.09.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Вьетнам
- : -
13.07.2026
Канвон
Товарищеские матчи. Сборные
- : -
22.07.2026
Антигуа и Барбуда
Товарищеские матчи. Сборные
- : -
26.07.2026
Тринидад и Тобаго
Товарищеские матчи. Сборные
Миннесота Юнайтед
- : -
27.07.2026
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Таджикистан
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Палестина
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31.03.2026
Мавритания
Товарищеские матчи. Сборные,
Киргизия
0 : 0
09.06.2026
Палестина
Товарищеские матчи. Сборные,
Таджикистан
0 : 0
01.06.2026
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Товарищеские матчи. Сборные,
Палестина
0 : 0
31.03.2026
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Товарищеские матчи. Сборные,
Бенин
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27.03.2026
Палестина
Кубок арабских наций, 1/4 финала
Палестина
1 : 2
11.12.2025
Саудовская Аравия
Товарищеские матчи. Сборные,
Нигер
0 : 1
08.06.2026
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Ангола
1 : 1
05.06.2026
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Товарищеские матчи. Сборные,
Палестина
0 : 0
31.03.2026
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Товарищеские матчи. Сборные,
Аргентина
2 : 1
28.03.2026
Мавритания
Товарищеские матчи. Сборные,
Либерия
0 : 0
27.03.2026
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