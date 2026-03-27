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Бенин - Палестина
Бенин - Палестина: онлайн-трансляция 27 марта 2026
Бенин
27.03.2026, пятница, 16:00
Товарищеские матчи. Сборные
0 : 0
Отменен
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Бенин
Палестина
Бенин – Нигер: прогноз и ставки на матч 5 июня 2026 с коэффициентом 1.65
Сегодня, 08:29
Реакция Израиля на демарш главы палестинского футбола на конгрессе ФИФА
1 мая, 13:49
7
Глава палестинского футбола объяснил свой демарш на конгрессе ФИФА
1 мая, 13:19
На конгрессе ФИФА случился инцидент с представителями Израиля и Палестины
1 мая, 09:58
11
Делегацию Палестины не пустили на конгресс ФИФА
17 апреля, 15:41
6
Бенин – Нигер: прогноз и ставки на матч 5 июня 2026 с коэффициентом 1.65
Сегодня, 08:29
Гвинея – Бенин: прогноз и ставки на товарищеский матч 31 марта 2026 с коэффициентом 1.85
30 марта, 10:07
Кубок Африки. Египет и Нигерия прошли в 1/4 финала
6 января, 00:01
Египет – Бенин: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 января 2026
5 января, 18:07
Египет – Бенин: прогноз и ставки на матч 5 января 2026 с коэффициентом 1.65
4 января, 08:20
Реакция Израиля на демарш главы палестинского футбола на конгрессе ФИФА
1 мая, 13:49
7
Глава палестинского футбола объяснил свой демарш на конгрессе ФИФА
1 мая, 13:19
На конгрессе ФИФА случился инцидент с представителями Израиля и Палестины
1 мая, 09:58
11
Делегацию Палестины не пустили на конгресс ФИФА
17 апреля, 15:41
6
Палестина будет добиваться исключения Израиля из всех международных организаций
24 марта, 20:59
12
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- : -
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Палестина
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Египет
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05.01.2026
Бенин
Кубок африканских наций, 3 тур
Бенин
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30.12.2025
Сенегал
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Таджикистан
0 : 0
01.06.2026
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Товарищеские матчи. Сборные,
Палестина
0 : 0
31.03.2026
Мавритания
Товарищеские матчи. Сборные,
Бенин
0 : 0
27.03.2026
Палестина
Кубок арабских наций, 1/4 финала
Палестина
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11.12.2025
Саудовская Аравия
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