Делегацию Палестины не пустили на конгресс ФИФА

На конгрессе ФИФА случился инцидент с представителями Израиля и Палестины

Глава палестинского футбола объяснил свой демарш на конгрессе ФИФА

Реакция Израиля на демарш главы палестинского футбола на конгрессе ФИФА

Бенин – Нигер: прогноз и ставки на матч 5 июня 2026 с коэффициентом 1.65

Бенин – Нигер: прогноз и ставки на матч 5 июня 2026 с коэффициентом 1.65

Гвинея – Бенин: прогноз и ставки на товарищеский матч 31 марта 2026 с коэффициентом 1.85

Кубок Африки. Египет и Нигерия прошли в 1/4 финала

Египет – Бенин: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 января 2026

Египет – Бенин: прогноз и ставки на матч 5 января 2026 с коэффициентом 1.65