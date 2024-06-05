Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. Африка
Того - Южный Судан
Того - Южный Судан: обзор матча 05 июня 2024
Того
05.06.2024, среда, 19:00
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, группа B, 3 тур
1 : 1
Завершен
Южный Судан
61'
Х. Нарей
68'
R. Aholou (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Того - Южный Судан
68'
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
R. Aholou
ГОЛ! 1:0!
Х. Нарей
Пас отдал
K. Fo Doh Laba
61'
Желтая карточка
К. Бома
58'
Замена
K. Fo Doh Laba
️️️️
К. Азиангбе
57'
Замена
K. Agbozo
️️️️
Л. Бессил
16'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Того
1
Steven Mensah
ВР
2
Кевин Бома
ЦЗ
3
Лоик Бессил
ЦЗ
15
Алексис Ромао
ЦП
6
Коджо Азиангбе
ЦП
14
Roger Aholou
ЦП
0
Дерман Карим
ЦП
11
Халед Нарей
ПВ
9
Ильяс Бебу
ПВ
8
Marouf Tchakei
ЦФ
10
Кевен Данке
ЦФ
Главный тренер
Клод Ле Руа
Южный Судан
20
Joseph Dhata
ЦЗ
4
Peter Maker Manyang
ЦЗ
12
Rashid Toha
ЦЗ
9
T. Okello
ЦФ
7
V. Kuach Yuel
ЦФ
11
Emmanuel Loki
ЦФ
Главный тренер
Николя Дюпюи
Того
23
Fabrice Kagbatawouli
ВР
2
Klousseh Agbozo
ЦЗ
12
Samuel Asamoah
ЦФ
22
Yaw Annor
ЦФ
9
Kodjo Fo Doh Laba
ЦФ
18
Тибо Клидже
ЦФ
4
Abdou Ouattara
ЦФ
Южный Судан
21
Geriga Atendele
ЦЗ
17
Мачоп Чол
ПВ
18
Manyluak Aguek
ЦФ
2-4-2-2
1
2
Бома
3
Бессил
15
Ромао
14
0
Карим
6
Азиангбе
11
Нарей
9
Бебу
10
Данке
8
3-3
20
4
12
11
7
9
3
Бессил
2
2
3
Бессил
6
Азиангбе
9
9
6
Азиангбе
Остались в запасе
Того
Южный Судан
23
Fabrice Kagbatawouli
ВР
12
Samuel Asamoah
ЦФ
22
Yaw Annor
ЦФ
18
Тибо Клидже
ЦФ
4
Abdou Ouattara
ЦФ
Главный тренер
Клод Ле Руа
21
Geriga Atendele
ЦЗ
17
Мачоп Чол
ПВ
18
Manyluak Aguek
ЦФ
Главный тренер
Николя Дюпюи
Остались в запасе
23
Fabrice Kagbatawouli
ВР
12
Samuel Asamoah
ЦФ
22
Yaw Annor
ЦФ
18
Тибо Клидже
ЦФ
4
Abdou Ouattara
ЦФ
Остались в запасе
21
Geriga Atendele
ЦЗ
17
Мачоп Чол
ПВ
18
Manyluak Aguek
ЦФ
Главный тренер
Клод Ле Руа
Главный тренер
Николя Дюпюи
Статистика матча Того - Южный Судан
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Того
Товарищеские матчи. Сборные
Того
5 : 1
09.06.2026
Бенин
Товарищеские матчи. Сборные
ЦАР
1 : 1
05.06.2026
Того
Товарищеские матчи. Сборные
Нигер
0 : 1
31.03.2026
Того
Товарищеские матчи. Сборные
Гвинея
2 : 2
27.03.2026
Того
Товарищеские матчи. Сборные
Гвинея
0 : 0
15.11.2025
Того
Южный Судан
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 10 тур
Южный Судан
0 : 0
13.10.2025
Того
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 9 тур
Южный Судан
0 : 5
10.10.2025
Сенегал
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 8 тур
Мавритания
0 : 0
09.09.2025
Южный Судан
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 7 тур
Южный Судан
1 : 4
05.09.2025
ДР Конго
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 6 тур
Судан
1 : 1
25.03.2025
Южный Судан
Информация о матче
Стадион:
Stade de Kégué, Lomé
Новости команд
Все
Того
Южный Судан
Того – Бенин: прогноз и ставки на матч 9 июня 2026 с коэффициентом 1.95
8 июня
ЦАР – Того: прогноз и ставки на матч 5 июня 2026 с коэффициентом 1.65
4 июня
Гвинея – Того: прогноз и ставки на матч 27 марта 2026 с коэффициентом 1.75
26 марта
Спартаковец Бонгонда забил победный гол и травмировался в сборной ДР Конго
2025.03.21 22:22
4
ФИФА опубликовала новый рейтинг сборных. Россия осталась на 38-м месте
2020.04.09 12:16
6
Того – Бенин: прогноз и ставки на матч 9 июня 2026 с коэффициентом 1.95
8 июня
ЦАР – Того: прогноз и ставки на матч 5 июня 2026 с коэффициентом 1.65
4 июня
Гвинея – Того: прогноз и ставки на матч 27 марта 2026 с коэффициентом 1.75
26 марта
Адебайор: «Росицки мог получить травму от вопроса «как дела?»
2017.11.21 00:14
7
Товарищеский матч. Дубль Мусы помог сборной Нигерии победить Того
2017.06.01 22:32
2
Спартаковец Бонгонда забил победный гол и травмировался в сборной ДР Конго
2025.03.21 22:22
4
ФИФА опубликовала новый рейтинг сборных. Россия осталась на 38-м месте
2020.04.09 12:16
6
L’Equipe: Обамеянг не полетел на матч с Южным Суданом, потому что был недоволен состоянием самолета
2018.10.17 23:18
4
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+