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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. Африка
Судан - Того
Судан - Того: обзор матча 16 ноября 2023
Судан
16.11.2023, четверг, 19:00
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, группа B, 1 тур
1 : 1
Завершен
Того
17'
М. Эиса (П)
43'
К. Данке
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Судан - Того
86'
Замена
K. Fo Doh Laba
️️️️
К. Данке
61'
Желтая карточка
Д. Джене
Замена
A. Eisa
️️️️
М. Эиса
46'
46'
Замена
К. Азиангбе
️️️️
R. Amouzou
43'
ГОЛ! 1:1!
К. Данке
Пас отдал
Х. Нарей
Желтая карточка
R. Agab
27'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
М. Эиса
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Судан
20
Mohamed Mustafa
ВР
12
Бахит Хамис
ЦЗ
0
Мохамед Саид
ЦЗ
6
Мустафа Каршом
ЦЗ
18
Ahmed Hamed Mahmoud
ЦП
0
Salaheldin Adil
ЦП
23
Ясин Хамед
ПВ
7
Ramadan Agab
ЦФ
14
Мо Эиса
ЦФ
9
Saif Thierry
ЦФ
2
Али Абдалла
ЦФ
Главный тренер
Юбер Велю
Того
1
Steven Mensah
ВР
3
Лоик Бессил
ЦЗ
21
Даконам Джене
ЦЗ
0
Roland Amouzou
ЦЗ
15
Алексис Ромао
ЦП
14
Roger Aholou
ЦП
0
Дерман Карим
ЦП
11
Халед Нарей
ПВ
9
Ильяс Бебу
ПВ
18
Эулодже Плакка Фессу
ЦФ
10
Кевен Данке
ЦФ
Главный тренер
Клод Ле Руа
Судан
21
Monged Abuzaid
ВР
1
Али-Абдаллах Абу-Эшрейн
ВР
18
Авад Заид
ЦЗ
23
Emad Ali
ЦЗ
19
Ахмед Юсиф Табанджа
ЦЗ
8
Абдельразиг Омер
ЦП
9
Ясир Мозамил
ЦП
22
Аль-Гозоли Нух
ЦП
17
Mohamed Al-Rasheed
ЦП
0
Ali Abdalla
ЦФ
25
Шедди Барглан
ЦФ
20
Abo Eisa
ЦФ
Того
23
Fabrice Kagbatawouli
ВР
3
Mawouna Amevor
ЦЗ
0
Soulemane Ouro-Gafo
ЦП
6
Коджо Азиангбе
ЦП
19
Давид Энен
ЦФ
4
Abdou Ouattara
ЦФ
8
Marouf Tchakei
ЦФ
9
Kodjo Fo Doh Laba
ЦФ
18
Тибо Клидже
ЦФ
3-2-1-4
20
12
Хамис
0
Саид
6
Каршом
18
0
23
Хамед
7
2
Абдалла
9
14
Эиса
3-3-2-2
1
3
Бессил
21
Джене
0
15
Ромао
14
0
Карим
9
Бебу
11
Нарей
10
Данке
18
Плакка Фессу
14
Эиса
20
20
14
Эиса
0
6
Азиангбе
6
Азиангбе
0
10
Данке
9
9
10
Данке
Остались в запасе
Судан
Того
21
Monged Abuzaid
ВР
1
Али-Абдаллах Абу-Эшрейн
ВР
18
Авад Заид
ЦЗ
23
Emad Ali
ЦЗ
19
Ахмед Юсиф Табанджа
ЦЗ
8
Абдельразиг Омер
ЦП
9
Ясир Мозамил
ЦП
22
Аль-Гозоли Нух
ЦП
17
Mohamed Al-Rasheed
ЦП
0
Ali Abdalla
ЦФ
25
Шедди Барглан
ЦФ
Главный тренер
Юбер Велю
23
Fabrice Kagbatawouli
ВР
3
Mawouna Amevor
ЦЗ
0
Soulemane Ouro-Gafo
ЦП
19
Давид Энен
ЦФ
4
Abdou Ouattara
ЦФ
8
Marouf Tchakei
ЦФ
18
Тибо Клидже
ЦФ
Главный тренер
Клод Ле Руа
Остались в запасе
21
Monged Abuzaid
ВР
1
Али-Абдаллах Абу-Эшрейн
ВР
18
Авад Заид
ЦЗ
23
Emad Ali
ЦЗ
19
Ахмед Юсиф Табанджа
ЦЗ
8
Абдельразиг Омер
ЦП
9
Ясир Мозамил
ЦП
22
Аль-Гозоли Нух
ЦП
17
Mohamed Al-Rasheed
ЦП
0
Ali Abdalla
ЦФ
25
Шедди Барглан
ЦФ
Остались в запасе
23
Fabrice Kagbatawouli
ВР
3
Mawouna Amevor
ЦЗ
0
Soulemane Ouro-Gafo
ЦП
19
Давид Энен
ЦФ
4
Abdou Ouattara
ЦФ
8
Marouf Tchakei
ЦФ
18
Тибо Клидже
ЦФ
Главный тренер
Юбер Велю
Главный тренер
Клод Ле Руа
Статистика матча Судан - Того
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Судан
Товарищеские матчи. Сборные
Ливан
0 : 0
29.05.2026
Судан
Товарищеские матчи. Сборные
Катар
0 : 0
21.05.2026
Судан
Кубок африканских наций, 1/8 финала
Сенегал
3 : 1
03.01.2026
Судан
Кубок африканских наций, 3 тур
Судан
0 : 2
31.12.2025
Буркина-Фасо
Кубок африканских наций, 2 тур
Экваториальная Гвинея
0 : 1
28.12.2025
Судан
Того
Товарищеские матчи. Сборные
Того
5 : 1
09.06.2026
Бенин
Товарищеские матчи. Сборные
ЦАР
1 : 1
05.06.2026
Того
Товарищеские матчи. Сборные
Нигер
0 : 1
31.03.2026
Того
Товарищеские матчи. Сборные
Гвинея
2 : 2
27.03.2026
Того
Товарищеские матчи. Сборные
Гвинея
0 : 0
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Того
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