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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. Африка
Того - Сенегал
Того - Сенегал: обзор матча 21 ноября 2023
Того
21.11.2023, вторник, 19:00
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, группа B, 2 тур
0 : 0
Завершен
Сенегал
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Того - Сенегал
Желтая карточка
Д. Джене
90'
+3
Замена
M. Amevor
️️️️
А. Ромао
84'
Замена
K. Fo Doh Laba
️️️️
К. Данке
75'
74'
Замена
П. Сисс
️️️️
П. Сарр
74'
Замена
Н. Джексон
️️️️
И. Ндиайе
72'
Желтая карточка
И. Якобс
68'
Желтая карточка
И. Гуйе
Замена
Д. Энен
️️️️
К. Азиангбе
63'
Желтая карточка
А. Ромао
29'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Того
1
Steven Mensah
ВР
21
Даконам Джене
ЦЗ
3
Лоик Бессил
ЦЗ
15
Алексис Ромао
ЦП
6
Коджо Азиангбе
ЦП
0
Дерман Карим
ЦП
14
Roger Aholou
ЦП
11
Халед Нарей
ПВ
9
Ильяс Бебу
ПВ
10
Кевен Данке
ЦФ
18
Эулодже Плакка Фессу
ЦФ
Главный тренер
Клод Ле Руа
Сенегал
16
Эдуар Менди
ВР
19
Мусса Ниахате
ЦЗ
3
Калиду Кулибали
ЦЗ
10
Садио Мане
ЛВ
14
Исмаил Якобс
ЛВ
5
Идрисса Гуйе
ОП
8
Шейку Куяте
ОП
17
Папе Сарр
ЦП
13
Илиман Ндиайе
ЦП
18
Исмаила Сарр
ПВ
15
Крепин Дьятта
ПВ
Главный тренер
Алиу Сиссе
Того
0
Idrissa Ogodjo
ВР
23
Fabrice Kagbatawouli
ВР
3
Mawouna Amevor
ЦЗ
20
Садик Фофана
ЦЗ
0
Soulemane Ouro-Gafo
ЦП
0
Ayayi Zonor
ЦП
19
Давид Энен
ЦФ
4
Abdou Ouattara
ЦФ
22
Yaw Annor
ЦФ
8
Marouf Tchakei
ЦФ
18
Тибо Клидже
ЦФ
9
Kodjo Fo Doh Laba
ЦФ
Сенегал
1
Сени Дьенг
ВР
23
Диав Мори
ВР
12
Фоде Балло-Туре
ЛЗ
4
Абдулайе Сек
ЦЗ
13
Формос Менди
ЦЗ
22
Абду Диалло
ЦЗ
0
Ноа Фадиджа
ПЗ
28
Mamadou Lamine Camara
ЦП
6
Пате Сисс
ЦП
8
Ламин Камара
ЦП
11
Николас Джексон
ПВ
0
Пате Мбуп
ЦФ
20
Хабиб Диалло
ЦФ
0
Абдулайе Ндиайе
ЦФ
2-4-2-2
1
21
Джене
3
Бессил
15
Ромао
0
Карим
14
6
Азиангбе
11
Нарей
9
Бебу
18
Плакка Фессу
10
Данке
2-2-2-3-1
16
Менди
19
Ниахате
3
Кулибали
5
Гуйе
8
Куяте
17
Сарр
13
Ндиайе
15
Дьятта
10
Мане
14
Якобс
18
Сарр
15
Ромао
3
3
15
Ромао
6
Азиангбе
19
Энен
19
Энен
6
Азиангбе
10
Данке
9
9
10
Данке
17
Сарр
6
Сисс
6
Сисс
17
Сарр
13
Ндиайе
11
Джексон
11
Джексон
13
Ндиайе
Остались в запасе
Того
Сенегал
0
Idrissa Ogodjo
ВР
23
Fabrice Kagbatawouli
ВР
20
Садик Фофана
ЦЗ
0
Soulemane Ouro-Gafo
ЦП
0
Ayayi Zonor
ЦП
4
Abdou Ouattara
ЦФ
22
Yaw Annor
ЦФ
8
Marouf Tchakei
ЦФ
18
Тибо Клидже
ЦФ
Главный тренер
Клод Ле Руа
1
Сени Дьенг
ВР
23
Диав Мори
ВР
12
Фоде Балло-Туре
ЛЗ
4
Абдулайе Сек
ЦЗ
13
Формос Менди
ЦЗ
22
Абду Диалло
ЦЗ
0
Ноа Фадиджа
ПЗ
28
Mamadou Lamine Camara
ЦП
8
Ламин Камара
ЦП
0
Пате Мбуп
ЦФ
20
Хабиб Диалло
ЦФ
0
Абдулайе Ндиайе
ЦФ
Главный тренер
Алиу Сиссе
Остались в запасе
0
Idrissa Ogodjo
ВР
23
Fabrice Kagbatawouli
ВР
20
Садик Фофана
ЦЗ
0
Soulemane Ouro-Gafo
ЦП
0
Ayayi Zonor
ЦП
4
Abdou Ouattara
ЦФ
22
Yaw Annor
ЦФ
8
Marouf Tchakei
ЦФ
18
Тибо Клидже
ЦФ
Остались в запасе
1
Сени Дьенг
ВР
23
Диав Мори
ВР
12
Фоде Балло-Туре
ЛЗ
4
Абдулайе Сек
ЦЗ
13
Формос Менди
ЦЗ
22
Абду Диалло
ЦЗ
0
Ноа Фадиджа
ПЗ
28
Mamadou Lamine Camara
ЦП
8
Ламин Камара
ЦП
0
Пате Мбуп
ЦФ
20
Хабиб Диалло
ЦФ
0
Абдулайе Ндиайе
ЦФ
Главный тренер
Клод Ле Руа
Главный тренер
Алиу Сиссе
Статистика матча Того - Сенегал
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Того
Товарищеские матчи. Сборные
Того
5 : 1
09.06.2026
Бенин
Товарищеские матчи. Сборные
ЦАР
1 : 1
05.06.2026
Того
Товарищеские матчи. Сборные
Нигер
0 : 1
31.03.2026
Того
Товарищеские матчи. Сборные
Гвинея
2 : 2
27.03.2026
Того
Товарищеские матчи. Сборные
Гвинея
0 : 0
15.11.2025
Того
Сенегал
Товарищеские матчи. Сборные
Коморские острова
0 : 1
04.10.2026
Сенегал
Чемпионат мира, 1/16 финала
Бельгия
3 : 2
01.07.2026
Сенегал
Чемпионат мира, 3 тур
Сенегал
5 : 0
26.06.2026
Ирак
Чемпионат мира, 2 тур
Норвегия
3 : 2
23.06.2026
Сенегал
Чемпионат мира, 1 тур
Франция
3 : 1
16.06.2026
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