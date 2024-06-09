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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. Африка
ДР Конго - Того
ДР Конго - Того: обзор матча 09 июня 2024
ДР Конго
09.06.2024, воскресенье, 19:00
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, группа B, 4 тур
1 : 0
Завершен
Того
6'
М. Элиа
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол ДР Конго - Того
Желтая карточка
Ж. Кайембе
90'
+5
Замена
А. Тшибола
️️️️
С. Мутуссами
90'
+4
87'
Замена
Т. Клидже
️️️️
Х. Нарей
Замена
Ч. Аколо
️️️️
М. Элиа
81'
Замена
Т. Бонгонда
️️️️
Й. Висса
63'
Замена
Ф. Майеле
️️️️
С. Эссенде
62'
Замена
️️️️
Г. Какута
46'
46'
Замена
K. Fo Doh Laba
️️️️
К. Данке
10'
Замена
С. Фофана
️️️️
K. Agbozo
ГОЛ! 1:0!
М. Элиа
Пас отдал
Й. Висса
6'
4'
Желтая карточка
K. Agbozo
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ДР Конго
16
Димитри Берто
ВР
26
Артур Масуаку
ЛЗ
4
Аксель Туанзебе
ЦЗ
22
Ченсэл Мбемба
ЦЗ
5
Дилан Батубинсика
ЦЗ
20
Йоанн Висса
ЛВ
18
Чарльз Пикель
ОП
8
Самуэль Мутуссами
ЦП
11
Гаэль Какута
АП
13
Мешак Элиа
ЦФ
9
Самуэль Эссенде
ЦФ
Главный тренер
Себастьен Десабр
Того
2
Klousseh Agbozo
ЦЗ
21
Даконам Джене
ЦЗ
15
Алексис Ромао
ЦП
14
Roger Aholou
ЦП
0
Дерман Карим
ЦП
6
Коджо Азиангбе
ЦП
11
Халед Нарей
ПВ
9
Ильяс Бебу
ПВ
8
Marouf Tchakei
ЦФ
10
Кевен Данке
ЦФ
Главный тренер
Клод Ле Руа
ДР Конго
21
Esdras Kabamba
ВР
16
Тимоти Фаюлу
ВР
12
Жорис Кайембе
ЛЗ
15
Роки Бушири
ЦЗ
2
Энок Инонга
ЦЗ
24
Гедеон Калюлю
ПЗ
25
Эдо Кайембе
ОП
7
Грэйди Диангана
ЦП
15
Аарон Тшибола
ЦП
10
Тео Бонгонда
ПВ
17
Чадрак Аколо
ЦФ
19
Фистон Майеле
ЦФ
Того
23
Fabrice Kagbatawouli
ВР
1
Steven Mensah
ВР
2
Кевин Бома
ЦЗ
3
Лоик Бессил
ЦЗ
20
Садик Фофана
ЦЗ
4
Abdou Ouattara
ЦФ
18
Тибо Клидже
ЦФ
9
Kodjo Fo Doh Laba
ЦФ
22
Yaw Annor
ЦФ
4-1-1-2-2
16
Берто
26
Масуаку
22
Мбемба
5
Батубинсика
4
Туанзебе
18
Пикель
8
Мутуссами
20
Висса
11
Какута
9
Эссенде
13
Элиа
2-4-2-2
2
21
Джене
14
0
Карим
6
Азиангбе
15
Ромао
9
Бебу
11
Нарей
10
Данке
8
8
Мутуссами
15
Тшибола
15
Тшибола
8
Мутуссами
20
Висса
10
Бонгонда
10
Бонгонда
20
Висса
13
Элиа
17
Аколо
17
Аколо
13
Элиа
9
Эссенде
19
Майеле
19
Майеле
9
Эссенде
2
20
Фофана
20
Фофана
2
11
Нарей
18
Клидже
18
Клидже
11
Нарей
10
Данке
9
9
10
Данке
Остались в запасе
ДР Конго
Того
21
Esdras Kabamba
ВР
16
Тимоти Фаюлу
ВР
12
Жорис Кайембе
ЛЗ
15
Роки Бушири
ЦЗ
2
Энок Инонга
ЦЗ
24
Гедеон Калюлю
ПЗ
25
Эдо Кайембе
ОП
7
Грэйди Диангана
ЦП
Главный тренер
Себастьен Десабр
23
Fabrice Kagbatawouli
ВР
1
Steven Mensah
ВР
2
Кевин Бома
ЦЗ
3
Лоик Бессил
ЦЗ
4
Abdou Ouattara
ЦФ
22
Yaw Annor
ЦФ
Главный тренер
Клод Ле Руа
Остались в запасе
21
Esdras Kabamba
ВР
16
Тимоти Фаюлу
ВР
12
Жорис Кайембе
ЛЗ
15
Роки Бушири
ЦЗ
2
Энок Инонга
ЦЗ
24
Гедеон Калюлю
ПЗ
25
Эдо Кайембе
ОП
7
Грэйди Диангана
ЦП
Остались в запасе
23
Fabrice Kagbatawouli
ВР
1
Steven Mensah
ВР
2
Кевин Бома
ЦЗ
3
Лоик Бессил
ЦЗ
4
Abdou Ouattara
ЦФ
22
Yaw Annor
ЦФ
Главный тренер
Себастьен Десабр
Главный тренер
Клод Ле Руа
Статистика матча ДР Конго - Того
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
ДР Конго
Товарищеские матчи. Сборные
Уганда
1 : 1
05.10.2026
ДР Конго
Товарищеские матчи. Сборные
ДР Конго
0 : 2
02.10.2026
Уганда
Чемпионат мира, 1/16 финала
Англия
2 : 1
01.07.2026
ДР Конго
Чемпионат мира, 3 тур
ДР Конго
3 : 1
28.06.2026
Узбекистан
Чемпионат мира, 2 тур
Колумбия
1 : 0
24.06.2026
ДР Конго
Того
Товарищеские матчи. Сборные
Того
5 : 1
09.06.2026
Бенин
Товарищеские матчи. Сборные
ЦАР
1 : 1
05.06.2026
Того
Товарищеские матчи. Сборные
Нигер
0 : 1
31.03.2026
Того
Товарищеские матчи. Сборные
Гвинея
2 : 2
27.03.2026
Того
Товарищеские матчи. Сборные
Гвинея
0 : 0
15.11.2025
Того
Информация о матче
Стадион:
Stade des Martyrs, Kinshasa
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