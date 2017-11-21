- 21 ноября 2017
- 00:14 Адебайор: «Росицки мог получить травму от вопроса «как дела?» 7
- 1 июня 2017
- 22:32 Товарищеский матч. Дубль Мусы помог сборной Нигерии победить Того 2
- 24 января 2017
- 23:55 Кубок африканских наций. Марокко и ДР Конго одержали победы и вышли в 1/4 финала 1
- 21 января 2017
- 00:01 Кубок африканских наций. Марокканцы добыли волевую победу над Того 1
- 16 января 2017
- 20:58 Кубок африканских наций. Кот-д'Ивуар и Того в очном противостоянии не смогли выявить сильнейшего 2
- 28 марта 2016
- 22:21 Адебайор решил вернуться в сборную Того 1
- 9 сентября 2015
- 21:24 Сайнтфит: «Адебайор больше не хочет играть за сборную»
- 14:36 Адебайор больше не будет вызываться в национальную сборную