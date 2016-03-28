Адебайор решил вернуться в сборную Того

После перерыва длиною в несколько месяцев состоялось возвращение в сборную Того форварда «Кристал Пэлас» Эммануэля Адебайора.

Изначально нападающий отвечал отказом на приглашения в сборную, однако все-таки принял решение вернуться в национальную команду после переговоров с Федерацией футбола Того

Адебайор присоединился к своим соотечественникам вчера и уже провел тренировку с партнерами по команде, проводящей подготовку ко встрече 4-го тура квалификационного раунда КАН-2017 с Тунисом.