Сайнтфит: «Адебайор больше не хочет играть за сборную»

Главный тренер сборной Того Том Сайнтфит сказал, что в дальнейшем не намерен привлекать в матчам за национальную команду нападающего «Тоттенхэма» Эммануэля Адебайора. Чтобы объяснить это свое решение, наставник провел аналогию с другой сферой человеческих отношений.

«Если женщина не отвечает вам взаимностью, то нужно просто обратить внимание на других представительниц прекрасного пола», – сказал Сайнтфит.

Адебайор проигнорировал вызов в сборную на игру против Джибути и даже не предупредил тренерский штаб об этом.

«Мне все абсолютно понятно: Адебайор больше не хочет играть за сборную», – резюмировал наставник тоголезцев.

Ранее футболист также не попал в заявку «Тоттенхэма» на АПЛ и Лигу Европы.