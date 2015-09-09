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    Сайнтфит: «Адебайор больше не хочет играть за сборную»

    Главный тренер сборной Того Том Сайнтфит сказал, что в дальнейшем не намерен привлекать в матчам за национальную команду нападающего «Тоттенхэма» Эммануэля Адебайора. Чтобы объяснить это свое решение, наставник провел аналогию с другой сферой человеческих отношений.

    «Если женщина не отвечает вам взаимностью, то нужно просто обратить внимание на других представительниц прекрасного пола», – сказал Сайнтфит.

    Адебайор проигнорировал вызов в сборную на игру против Джибути и даже не предупредил тренерский штаб об этом.

    «Мне все абсолютно понятно: Адебайор больше не хочет играть за сборную», – резюмировал наставник тоголезцев.

    Ранее футболист также не попал в заявку «Тоттенхэма» на АПЛ и Лигу Европы.

    Источник: Football

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    09.09.2015 21:24
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