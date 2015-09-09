Адебайор больше не будет вызываться в национальную сборную

Главный тренер сборной Того Том Сэйнтфит заявил, что он больше не будет вызывать нападающего «Тоттенхэма» Эммануэля Адебайора в национальную команду, так как устал терпеть выходки игрока.

«Он согласился играть против Либерии, но отказался приехать на игру с Джибути. На мой взгляд, в функции игрока не входит выбирать против какого соперника он будет играть, а против какого нет. На последнее приглашение в сборную Эммануэль просто не ответил. Для меня уже прекрасно понятно, что это игрок, который не хочет больше играть за свою страну и не хочет, чтобы его страна отобралась на Африканский Кубок Наций.

Знаете, если вы встречаетесь с женщиной, а она не отвечает вам взаимностью, стоит обратить свое внимание на других», – заявил специалист.

