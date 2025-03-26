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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. Африка
Сенегал - Того
Сенегал - Того: обзор матча 26 марта 2025
Сенегал
26.03.2025, среда, 00:00
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, группа B, 6 тур
2 : 0
Завершен
Того
35'
П. Сарр
67'
М. Ниахате
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сенегал - Того
Замена
П. Сисс
️️️️
Л. Камара
84'
Замена
Б. Диа
️️️️
С. Мане
83'
76'
Желтая карточка
Д. Джене
Замена
И. Сарр
️️️️
Х. Диалло
74'
73'
Замена
С. Фофана
️️️️
К. Боатенг
ГОЛ! 2:0!
М. Ниахате
Пас отдал
Л. Камара
67'
61'
Замена
С. Уро
️️️️
Y. Annor
Замена
А. Менди
️️️️
И. Камара
55'
48'
Желтая карточка
J. Homawoo
ГОЛ! 1:0!
П. Сарр
Пас отдал
Х. Диалло
35'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сенегал
16
Эдуар Менди
ВР
3
Калиду Кулибали
ЦЗ
19
Мусса Ниахате
ЦЗ
28
Илай Камара
ПАЗ
7
Ассане Диао
ЛВ
10
Садио Мане
ЛВ
5
Идрисса Гуйе
ОП
17
Папе Сарр
ЦП
8
Ламин Камара
ЦП
15
Крепин Дьятта
ПВ
20
Хабиб Диалло
ЦФ
Главный тренер
Алиу Сиссе
Того
23
Yousouf Morou
ВР
12
Atte Youssifou
ЦЗ
2
Кевин Бома
ЦЗ
5
Кеннеди Боатенг
ЦЗ
21
Даконам Джене
ЦЗ
19
Josué Homawoo
ЦЗ
0
Дерман Карим
ЦП
22
Yaw Annor
ЦФ
7
Yawo Evra Agbagno
ЦФ
10
Кевен Данке
ЦФ
18
Тибо Клидже
ЦФ
Главный тренер
Клод Ле Руа
Сенегал
1
Йехван Диуф
ВР
23
Диав Мори
ВР
14
Мусса Н'Диайе
ЛЗ
22
Абду Диалло
ЦЗ
4
Абдулайе Сек
ЦЗ
24
Антуан Менди
ПЗ
13
Дьон Лопи
ОП
6
Пате Сисс
ЦП
18
Исмаила Сарр
ПВ
21
Абдалла Сима
ПВ
12
Шериф Ндиайе
ЦФ
9
Булайе Диа
ЦФ
Того
16
Малколм Баркола
ВР
16
Achirafou Yaya
ВР
17
Amoudane Ouro-Ayeva
ЦЗ
8
Abdoul Sabourh Bode
ЦЗ
3
Mawouna Amevor
ЦЗ
20
Садик Фофана
ЦЗ
6
Самсондин Уро
ОП
15
Алексис Ромао
ЦП
9
Yao Jules Aziamale
ЦП
14
Kokou Avotor
ЦФ
3
Franck Elie Kwame Mawuena
ЦФ
8
Этьен Аменидо
ЦФ
2-2-2-3-1
16
Менди
3
Кулибали
19
Ниахате
5
Гуйе
28
Камара
17
Сарр
8
Камара
10
Мане
7
Диао
15
Дьятта
20
Диалло
3-2-1-4
23
5
Боатенг
21
Джене
19
12
2
Бома
0
Карим
18
Клидже
10
Данке
7
22
28
Камара
24
Менди
24
Менди
28
Камара
8
Камара
6
Сисс
6
Сисс
8
Камара
20
Диалло
18
Сарр
18
Сарр
20
Диалло
10
Мане
9
Диа
9
Диа
10
Мане
5
Боатенг
20
Фофана
20
Фофана
5
Боатенг
22
6
Уро
6
Уро
22
Остались в запасе
Сенегал
Того
1
Йехван Диуф
ВР
23
Диав Мори
ВР
14
Мусса Н'Диайе
ЛЗ
22
Абду Диалло
ЦЗ
4
Абдулайе Сек
ЦЗ
13
Дьон Лопи
ОП
21
Абдалла Сима
ПВ
12
Шериф Ндиайе
ЦФ
Главный тренер
Алиу Сиссе
16
Малколм Баркола
ВР
16
Achirafou Yaya
ВР
17
Amoudane Ouro-Ayeva
ЦЗ
8
Abdoul Sabourh Bode
ЦЗ
3
Mawouna Amevor
ЦЗ
15
Алексис Ромао
ЦП
9
Yao Jules Aziamale
ЦП
14
Kokou Avotor
ЦФ
3
Franck Elie Kwame Mawuena
ЦФ
8
Этьен Аменидо
ЦФ
Главный тренер
Клод Ле Руа
Остались в запасе
1
Йехван Диуф
ВР
23
Диав Мори
ВР
14
Мусса Н'Диайе
ЛЗ
22
Абду Диалло
ЦЗ
4
Абдулайе Сек
ЦЗ
13
Дьон Лопи
ОП
21
Абдалла Сима
ПВ
12
Шериф Ндиайе
ЦФ
Остались в запасе
16
Малколм Баркола
ВР
16
Achirafou Yaya
ВР
17
Amoudane Ouro-Ayeva
ЦЗ
8
Abdoul Sabourh Bode
ЦЗ
3
Mawouna Amevor
ЦЗ
15
Алексис Ромао
ЦП
9
Yao Jules Aziamale
ЦП
14
Kokou Avotor
ЦФ
3
Franck Elie Kwame Mawuena
ЦФ
8
Этьен Аменидо
ЦФ
Главный тренер
Алиу Сиссе
Главный тренер
Клод Ле Руа
Статистика матча Сенегал - Того
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Сенегал
Товарищеские матчи. Сборные
Коморские острова
0 : 1
04.10.2026
Сенегал
Чемпионат мира, 1/16 финала
Бельгия
3 : 2
01.07.2026
Сенегал
Чемпионат мира, 3 тур
Сенегал
5 : 0
26.06.2026
Ирак
Чемпионат мира, 2 тур
Норвегия
3 : 2
23.06.2026
Сенегал
Чемпионат мира, 1 тур
Франция
3 : 1
16.06.2026
Сенегал
Того
Товарищеские матчи. Сборные
Того
5 : 1
09.06.2026
Бенин
Товарищеские матчи. Сборные
ЦАР
1 : 1
05.06.2026
Того
Товарищеские матчи. Сборные
Нигер
0 : 1
31.03.2026
Того
Товарищеские матчи. Сборные
Гвинея
2 : 2
27.03.2026
Того
Товарищеские матчи. Сборные
Гвинея
0 : 0
15.11.2025
Того
Информация о матче
Стадион:
Stade Me Abdoulaye Wade, Diamniadio
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