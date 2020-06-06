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17.03.2016 23:30Месси установил личный рекорд в Лиге чемпионов. Слуцкий подписал контракт с РФС. Судью Низовцева отстранили от работы в чемпионате России. «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.1
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24.08.2015 00:04«Торпедо» из Армавира добилось первой победы под руководством Валерия Карпина. Ужесточение лимита спутало «Зениту» все планы на трансферную кампанию. «Краснодару» понадобился Каборе. «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.1
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09.07.2015 19:15Армавирское "Торпедо" неожиданно вошло в состав ФНЛ, найдя необходимые для участия в турнире деньги. При этом основным кандидатом на место главного тренера команды называют Валерия Карпина. "Бомбардир" отвечает на главные вопросы по данной истории.41