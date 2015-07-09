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    Полный комплект. Как "Торпедо" из Армавира попало в ФНЛ и зовет Карпина


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    Голосов: 0
    09.07.2015 19:15
    Армавирское "Торпедо" неожиданно вошло в состав ФНЛ, найдя необходимые для участия в турнире деньги. При этом основным кандидатом на место главного тренера команды называют Валерия Карпина. "Бомбардир" отвечает на главные вопросы по данной истории.
    Армавирское "Торпедо" неожиданно вошло в состав ФНЛ, найдя необходимые для участия в турнире деньги. При этом основным кандидатом на место главного тренера команды называют Валерия Карпина. "Бомбардир" отвечает на главные вопросы по данной истории.
    Что вообще случилось?
    Армавирское "Торпедо" сегодня объявило о желании войти в состав ФНЛ. Ранее команда выступала в зоне "Юг" ПФЛ и выиграла соревнование в минувшем сезоне. Однако из-за нехватки средств клуб отказался от повышения в классе. Существовал вариант, при котором команда станет фарм-клубом "Кубани". В определенный момент в прессе появились сообщения о том, что "Торпедо" переименовано в "Кубань-2" и будет выступать в ПФЛ.
    Однако затем представители армавирцев заявили о том, что нашли средства. Команда сохраняет название и готова заявиться для участия в ФНЛ. Клуб в ускоренном порядке прошел лицензирование РФС. После этого состоялось собрание членов ФНЛ, на котором армавирскую команду приняли в состав лиги.
    Готова ли команда к повышению в классе?
    "Сейчас еще не всем критериям соответствуем, по некоторым моментам лицензирования надеемся на снисхождение. Но мы постараемся в кратчайшие сроки подстроиться под требования ФНЛ. Пока самый главный критерий у нас – закрытие задолженности перед работниками клуба и футболистами по зарплате и премиям", – сказал президент "Торпедо" Мурат Гомлешко несколько дней назад.
    Сегодня директор информационного департамента ФНЛ Павел Новиков заявил, что армавирскую команду лицензировали с рядом допущений. Теперь у клуба есть месяц, чтобы устранить недочеты, среди которых и требования по стадиону.
    На данный момент в заявке команды на официальном сайте указано 25 игроков команды, из которых 9 принадлежат краснодарской "Кубани". Мурат Гомлешко отмечал, что намерен договориться с кубанцами о переходе ряда игроков из второй команды.


    Как это скажется на календаре?
    Практически никак, поскольку до вступления "Торпедо" в составе ФНЛ на ближайший сезон значилось 19 команд.
    "Торпедо" (Армавир) будет играть с командой, которая должна была пропускать очередной тур при 19 участниках. Сейчас обновленный календарь на официальном сайте ФНЛ уже есть. Единственное что, матч с "Зенитом-2" состоится не 11 июля, а 12 числа, то есть днём позже всех остальных матчей тура. Мы пошли "Торпедо" (Армавир) навстречу в этом вопросе, поскольку действительно у него остается слишком мало времени. Получается, что команда попала с корабля на бал. Первые три тура "Торпедо" (Армавир) проведёт в гостях. Первый домашний матч команда сыграет 27 июля с "Соколом", – прокомментировал ситуацию Павел Новиков.
    Сезон в ФНЛ начинается 11 июля.
    Кто будет тренировать команду?
    На данный момент неизвестно, кто займет должности спортивного директора и главного тренера в "Торпедо". В прессе сообщают, что комплектованием новой команды может заняться Валерий Оганесян. В данный момент он работает президентом ереванского "Улисса" и представляет интересы целого ряда игроков, среди которых форвард "Спартака" Юра Мовсисян и полузащитник "красно-белых" Араз Озбилиз. Считается, что Оганесян может привлечь в "Торпедо" несколько игроков "Улисса".
    "Не знаю, насколько точна эта информация. Вероятнее всего, лучше узнать у Оганесяна. Комплектованием команды, похоже, заниматься будет он. Опять-таки, нам этого никто не объявлял. Оганесян не в клубе, никого сейчас в клубе нет, все в Москве", – заявил пресс-атташе "Торпедо".
    Главным кандидатом на пост главного тренера называют Валерия Карпина. Сам специалист отказался комментировать данную информацию. Сообщается, что в данный момент Карпин находится в Ереване, и сегодня будет присутствовать на ответном матче квалификационного раунда Лиги Европы "Улисс" – "Биркиркара" (Мальта). На официальном сайте "Торпедо" в качестве главного тренера указан Дмитрий Петренко, работавший с командой в прошлом сезоне.

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    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: afc-torpedo.ru, rfpl.org
    Рейтинг: 0 Голосов: 0
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    Комментарии38
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      Рейтинг: +458

      Йост 31 июля 2015, 10:27

      Бешеные деньги как подняли футбол быстро, так быстро его и сгубили....Скоро регионам будет не выгодно содержать клубы ФНЛ и ПФЛ

      1
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      Рейтинг: +130

      Krutoy 16 июля 2015, 15:09

      К чёрту эту систему! Почему команда должна искать деньги ждя участия в Лиге выше рангом, если она ЗАКОННО выиграла турнир Второй лиги!? Это ведь не какой-нибудь там галицкий "краснодар"!

      0
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      Рейтинг: +13

      mokkee 14 июля 2015, 19:55

      Деньги закончатся. И торпедо пропадет.

      0
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      Рейтинг: +15

      Jackie_Lewis 12 июля 2015, 15:22

      Валера АрмаВерим!!!)))

      0
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      Рейтинг: +114

      Spartak-SV 11 июля 2015, 00:21

      Валера вперед!!!

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      Рейтинг: +435

      Павлюченко 13 10 июля 2015, 14:44

      Здорово, что деньги нашлись!

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      Рейтинг: +10

      ВИЧВУД 10 июля 2015, 12:44

      вообще-то Торпедо не выиграло зону Юг, а его откровенно подставили под чемпионство Черноморец с Витязем. Я сам болею за Витязь и видел как красиво он сливал последний матч, который играл дома, а на своем поле он до этого не то, чтобы проиграл, он даже вничью не играл, а тут от Машука три штуки получил. А ведь состав позволял играть в ФНЛ и незатеряться там. Что случилось перед последним туром не знаю, но сейчас клуб распродает игроков. А жаль, боевая команда была. Про Черноморец вообще писать не хочется, он второй сезон играет на чемпионство зоны, а в последних турах начинает сливать, чтобы не выходить, то Ангушта подставил, то Торпедо, с таким портом как в Новороссийске деньги всегда были есть и будут, вот только как ими распоряжаться. Поэтому зачем допускать Торпедо в ФНЛ, ведь и полсезона не доиграет, снимется.

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      Рейтинг: +296

      Старый Пью > ВИЧВУД 10 июля 2015, 15:59

      Что случилось, что случилось ... Бабла нет у Витязя. А у украинского предпринимателя Мкртчяна - есть.

      0
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      Рейтинг: +23

      nik. > ВИЧВУД 21 августа 2015, 19:24

      А кого тогда надо было допускать?

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      Рейтинг: +23

      nik. > ВИЧВУД 21 августа 2015, 19:30

      Да не собирался Черноморец проигрывать Ставрополю.Кто видел игру там Ставропольский вратарь Афанасьев был героем матча.Так отыграл здорово.

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      Рейтинг: +77

      wojanolja 10 июля 2015, 12:13

      дерзай,а вдруг получится

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      Рейтинг: +182

      severnyj84 10 июля 2015, 11:51

      Хватит уже спартака.

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      Рейтинг: +1573

      roman230582 10 июля 2015, 11:25

      Лишний раз команды из ФНЛ в краснодарский край сгоняют, я думаю они только за.

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