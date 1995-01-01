Статистика по турнирам:
|№
|Игрок
|Нац
|Поз
|Воз
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Стоимость
|25
|Концедалов Алексей
|Защ
|32
|-
|-
|-
|-
|-
|€ 0.15 млн.
|24
|Мирошниченко Сергей
|Защ
|40
|-
|-
|-
|-
|-
|€ 0.025 млн.
|90
|Поляков Олег
|Пол
|32
|-
|-
|-
|-
|-
|€ 0.275 млн.
|27
|Джафар Абдул
|Нап
|24
|-
|-
|-
|-
|-
|€ 0.1 млн.
|1
|Комиссаров Иван
|Вра
|34
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|45
|Ермаков Всеволод
|Вра
|27
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|40
|Винниченко Валентин
|Защ
|27
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|3
|Гаджибеков Альберт
|Защ
|35
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|90
|Михеев Андрей
|Пол
|35
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|7
|Бекетов Артем
|Пол
|38
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|6
|Соболь Артем
|Пол
|26
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|9
|Веркашанский Сергей
|Пол
|33
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|25
|Арзиани Зураби
|Пол
|35
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|11
|Лусикян Эдуард
|Пол
|39
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|21
|Абу-Заид Хассан
|Пол
|32
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|37
|Абациев Абдулла
|Пол
|29
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|63
|Рыжов Дмитрий
|Нап
|33
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|25
|Турик Алексей
|Нап
|27
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|69
|Павлов Василий
|Нап
|32
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|10
|Падерин Игорь
|Нап
|33
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|93
|Синявский Семен
|Нап
|29
|-
|-
|-
|-
|-
|-
Всего игроков: 21, из них вратарей: 2, защитников: 4, полузащитников: 9, нападающих: 6