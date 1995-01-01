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    Армавир - состав

    Город Армавир
    Дивизион Россия-ЛФЛ
    Сайт http://fcarmavir.ru/
    Стадион Юность
    Тренер Арсен Папикян
    Статистика по турнирам:
    Игрок Нац Поз Воз И Г П Ж К Стоимость
    25 Концедалов Алексей Россия Защ 32 - - - - - € 0.15 млн.
    24 Мирошниченко Сергей Россия Защ 40 - - - - - € 0.025 млн.
    90 Поляков Олег Россия Пол 32 - - - - - € 0.275 млн.
    27 Джафар Абдул Буркина Фасо Нап 24 - - - - - € 0.1 млн.
    1 Комиссаров Иван Россия Вра 34 - - - - - -
    45 Ермаков Всеволод Россия Вра 27 - - - - - -
    40 Винниченко Валентин Россия Защ 27 - - - - - -
    3 Гаджибеков Альберт Россия Защ 35 - - - - - -
    90 Михеев Андрей Россия Пол 35 - - - - - -
    7 Бекетов Артем Россия Пол 38 - - - - - -
    6 Соболь Артем Россия Пол 26 - - - - - -
    9 Веркашанский Сергей Россия Пол 33 - - - - - -
    25 Арзиани Зураби Грузия Россия Пол 35 - - - - - -
    11 Лусикян Эдуард Россия Пол 39 - - - - - -
    21 Абу-Заид Хассан Израиль Пол 32 - - - - - -
    37 Абациев Абдулла Азербайджан Россия Пол 29 - - - - - -
    63 Рыжов Дмитрий Россия Нап 33 - - - - - -
    25 Турик Алексей Россия Нап 27 - - - - - -
    69 Павлов Василий Россия Нап 32 - - - - - -
    10 Падерин Игорь Россия Нап 33 - - - - - -
    93 Синявский Семен Россия Нап 29 - - - - - -
    Всего игроков: 21, из них вратарей: 2, защитников: 4, полузащитников: 9, нападающих: 6
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