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    «Газовик», «Спартак-2» и другие хедлайнеры ФНЛ нынешнего сезона


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    Голосов: 0
    12.05.2016 14:02
    Сезон в ФНЛ подходит к завершению: для кого-то с брызгами шампанского, а для кого-то с дырами в бюджете. «Бомбардир» выделяет тех, кто не давал нам скучать все это время.
    СПОЙЛЕРЫ
    Стабильный «Газовик», яркий «Спартак-2», забавное «Торпедо», бодрый «Факел» и разочаровывающий «Шинник» – те команды, ради которых стоило смотреть прошедший сезон ФНЛ. Каждая из них имеет проблемы, однако ясно одно: за счет них уровень и медийность второго по значимости русского дивизиона растет.

    №1. «Газовик»

    Пример «Газовика» подтверждает простую истину: стабильность – залог успеха. Стабильный состав, стабильное финансирование, терпеливое руководство и тренер, со знанием дела не первый день лепивший этот авторский проект. Пока конкуренты отбивались от проблем, «Газовик» уверенно добился того, к чему шел последние годы. Если в прошлых сезонах для выхода в РФПЛ оренбуржцам не хватало малости, то в этом их уже было не удержать. Всего-то четыре поражения при 24-х победах в 36-ти матчах, лучшая разница забитых и пропущенных мячей, победа в Кубке ФНЛ – впечатляет? «Газовик» – это просто «машина», которой очень сложно противостоять», – посетовал главный тренер «СКА-Энергии» Александр Григорян. Посмотрим, как оренбургское авто будет проходить обкатку в РФПЛ. Но тюнинг полным ходом идет уже сейчас: возможная смена названия, поиски инвесторов, апгрейд стадиона.

    №2. «Спартак-2»

    Кто бы мог подумать, что спартаковская молодежь, подкрепленная парочкой кадров «старшего брата», в своем дебютном сезоне так ловко будет ломать хребты матерым соперникам. Превратиться из неопытного дебютанта в одного из фаворитов еще нужно постараться, но у них это получилось. Горе регламенту, когда такая команда лишена права на повышение. Основная задача – выращивание кадров для первого «Спартака» – выполняется исправно. Кутепов, Пуцко, Мелкадзе, Каюмов – многие уже получили от Аленичева шанс, остальные – еще получат. Чего только стоит Владимир Обухов с его исполнением штрафных ударов а-ля Пирло. Спрашивается, зачем нужно покупать Зе Луиша и Мельгарехо, когда под носом есть крутые ребята, за которых не нужно платить ни копейки?

    №3. «Торпедо»

    Приход Карпина в армавирское «Торпедо» был встречен с удивлением и восторгом. При этом априори было ясно: Валерий Георгиевич ввязался в большую авантюру. Когда команда получает лицензию на участие в ФНЛ за три дня до старта первенства, когда заявка на дебютный матч формируется за полчаса до него, когда тренерский штаб собирается по ходу сезона, остается только верить. Но с Карпиным скучно не бывает никогда. Пять стартовых нулевых ничьей (между прочим, всероссийский рекорд!) сразу дали понять, что будет весело. Только не благодаря результатам – клуб плотно осел на дне турнирной таблицы. Зимой команду ждала попытка встряски: в Армавире высадился опытный десант, но от вылета «Торпедо» это не спасло. Обниматься на прощание пока не спешим. Сверху уже намекнули, что если кто-то из команд не сможет выступить в следующем сезоне, то их место может достаться кому-то из пятерки вылетевших.

    №4. «Факел»

    Мы уже писали, как «Факел» мощно шел в первом круге и стал главным открытием чемпионата. И это после трех сезонов, проведенных в ПФЛ. После зимы впору было ожидать, что «Факел» потухнет, но воронежцы, оставшись без пары лидеров, и не думали сдуваться. Команду периодически штормило, но место в семерке сильнейших она себе уже гарантировала. В программе максимум «Факел» – потенциальный участник стыковых матчей, однако это право нужно выгрызть в борьбе с «Волгарем». «И мы, и наши болельщики – максималисты», – главный тренер Павел Гусев старается внушать оптимизм. С фанатской поддержкой, какой нет даже у некоторых клубов РФПЛ, можно себе позволить замахнуться на что-нибудь грандиозное.

    №5. «Шинник»

    «Шинник» – хедлайнер с печальной стороны. Ярославль в беде: его главная футбольная команда в нынешнем сезоне не живет, а выживает. Без денег и с огромными долгами. Хотя с проблемами ярославцы давно на «ты». На этот раз над клубом нависла реальная угроза вылета в ПФЛ. «Шинник» всегда отличался сильным, целеустремленным и сплоченным коллективом, который закалялся в самых сложных ситуациях. В этом его сила», – главный тренер Александр Побегалов, несмотря на уход зимой лидеров, веры в команду не теряет. На Кубке ФНЛ разобранный по камушкам «Шинник» и без главных заводил дошел до финала. Но то Кубок, а то лига – длинная дистанция, где на морально-волевых далеко не уедешь. Остается только верить в неутомимого спасителя Побегалова, который не первый год выкручивается с «Шинником» как может.

    Супер-Валера. Главный футбольный помощник

    «Не дело, когда футболисты питаются «Дошираком». Чем запомнилась первая часть сезона в ФНЛ

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Официальный сайт «Газовика», Официальный сайт «Фратрии», Официальный сайт «Факела», Официальный сайт «Шинника»
    Рейтинг: 0 Голосов: 0
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +590

      mihail1980 12 мая 2016, 17:34

      карпину надо в польшу с чечесовым соревноваться

      0
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      Рейтинг: +790

      denisov 12 мая 2016, 16:37

      Шиннику удачи. Желаю им справиться с проблемами и остаться в ФНЛ.

      0
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      Рейтинг: +52

      Yurbanoid 12 мая 2016, 16:13

      Как здорово, что клуб из родного города впервые прошел в премьер-лигу!

      1
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      Рейтинг: +34

      15426378s 12 мая 2016, 15:17

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Карпин как бывший игрок середнячок, а как тренер сами видите.

      -15
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 > 15426378s 12 мая 2016, 16:21

      Сколько вам годиков сударь? Этого "середнячка", в паре с другим "середнячком" Мостовым, уважала и побаивалась, вся испанская лига...

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