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23.06.2017 18:00«Пусть будет кто угодно, только не этот президент». Почему фанаты «Сандерленда» хотят купить собственный клубУ «Сандерленда» все плохо. Клуб вылетел из АПЛ, выгнал очередного тренера и скоро потеряет владельца. Данил Замалетдинов рассказывает, почему так получилось и как болельщики теперь сами спасают свою команду.2
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03.04.2017 22:30«Спартак» вырвал победу у «Оренбурга». «Зенит» сыграет на «Крестовском» через 20 дней. Дайджест событий дня«Бавария» не готова дорого платить за Дибалу. Боярскому понравилась фраза Дзюбы. Мойеса могут наказать за угрозы журналистке. «Бомбардир» собрал главные новости дня в одном материале.8
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04.02.2017 10:00Трансферное окно закрылось, и обнаружилось, что самыми активными покупателями в Премьер-лиге были команды, сражающиеся за выживание. Сергей Бабарика рассказывает, почему больше всех денег спустил «Кристал Пэлас».3
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14.01.2017 14:20Пятилетний Брэдли Лоури болен раком, но продолжает бороться за жизнь. «Бомбардир» показывает, как английские клубы и футболисты помогают Лоури в его непростом сражении. Генрих Мхитарян даже посвятил ему гол, который вы никогда не забудете.3
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17.11.2016 14:30Роналду, Варди, сборные Португалии, Бельгии, Испании и несколько ведущих клубов уже поддержали флешмоб «Манекен челлендж». «Бомбардир» выясняет, зачем его придумали, и оценивает выступление футболистов.8