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    «Я разделю награду с юным поклонником «Сандерленда». Как в Англии спасают больного болельщика


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    Голосов: 2
    14.01.2017 14:20
    Пятилетний Брэдли Лоури болен раком, но продолжает бороться за жизнь. «Бомбардир» показывает, как английские клубы и футболисты помогают Лоури в его непростом сражении. Генрих Мхитарян даже посвятил ему гол, который вы никогда не забудете.

    «Приятно получить награду за лучший гол декабря. Я хочу разделить ее с командой, а также юным поклонником «Сандерленда» Брэдли Лоури, который продолжает борьбу со страшным недугом. Будь сильным, друг!» – поделился эмоциями Генрих Мхитарян.

    Генриха наградили за его сумасшедший удар скорпиона в матче с тем же «Сандерлендом». «МЮ» тогда выиграл, а битва Брэдли Лоури за собственную жизнь еще продолжается. Мальчику всего пять лет, но в футбольном мире Англии его знает каждый болельщик. Футбольные клубы тоже участвуют в жизни Брэдли, проводя различные акции с его участием. Например, «Сандерленд» договорился, чтобы Лоури пробил пенальти в ворота «Челси». Диего Коста подсказывал маленькому игроку, как лучше исполнять удары.

    Пиар получился таким сильным, что в поддержку мальчика болельщики со всего мира выслали 28 тысяч рождественских открыток. «Они пришли даже из Австралии и Новой Зеландии», – рассказывала мама мальчика.

    Брэдли Лоури страдает от нейробластомы. Борьба с раком продолжается не первый год, а однажды болезнь даже удалось победить. Химеотерапия помогла, поэтому Брэдли полтора года чувствовал себя хорошо. Теперь проблема вернулась.

    Английские клубы оказывают Лоури и денежную помощь. Еще в сентябре «Эвертон» пожертвовал для Брэдли 200тысяч фунтов, которые нужны мальчику для прохождения курса лечения в США. В матче против «ирисок» Лоури вышел на поле вместе с капитаном «Сандерленда» Джермейном Дефо. А уже в матче «Эвертона» и «Манчестер Сити» его сделали талисманом «ирисок».

    «Сандерленд» всеми силами помогает семье Брэдли по просьбе его отца, который болеет за клуб всю жизнь. За юного мальчика сейчас переживает вся Англия.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press, Twitter
    Рейтинг: 5 Голосов: 2
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    Комментарии3
    ...
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      Рейтинг: +1160

      Karpathian 14 января 2017, 21:49

      Пусть поправляется

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +61

      Kaisla 14 января 2017, 15:56

      почему наши клубы не помогают детям???? почему такие сцуко все жадные!!!!!!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +27

      _Kotenok_ 14 января 2017, 15:37

      Здоровья мальчику и выздоровления.

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