Когда твои дорогие звезды опаздывают на сбор на два с половиной месяца

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    Голосов: 11
    06.09.2018 13:35
    Дикая история из «Сандерленда».

    «Сандерленд» теперь обитает в Лиге 1 (это третий дивизион). Но с момента начала сборов главный тренер Джек Росс не увидел в команде двух своих футболистов – защитника Папи Джилободжи и полузащитника Дидье Ндонга.

    text

    Публикация от text (@papydjilo5)

    В прошлом сезоне Джилободжи играл в аренде в «Дижоне», но французы не смогли его выкупить, и он должен был вернуться в Англию. Но по неизвестным причинам Джилободжи в Сандерленд не приехал. Он не выходил на связь, не отвечал на звонки и сообщения, а соседи не замечали его около дома. В итоге Джилободжи появился на тренировке «Сандерленда» спустя 72 дня после их начала.

    А самое дорогое приобретение в истории клуба Ндонг (в августе 2016-го он приехал из «Лорьяна» за 20 млн евро) после аренды в «Уотфорд» не приехал до сих пор. Кстати, за Джилободжи «Сандерленд» заплатил 9,5 млн. Итого: почти 30 млн за двух парней, которые игнорируют контрактные обязательства.

    Клуб крайне возмущен поступками Джилободжи и Донга и теперь собирается расторгнуть их договоры. Кроме того, команда не собирается оплачивать эти прогулы и намерена отстоять это право через суд.

    «Мне неинтересны этим ребята, потому что они сами незаинтересованы в нашем проекте. Парней ждет серьезный разговор», – все, что сказал о ситуации Росс.

    Если брать во внимание Ндонга, то в его карьере не было жестких залетов: болельщики «Сандерленда» любили его, он вырос в абсолютной нищете, но прорвался на такой высокий уровень, поэтому фанаты сборной Габона называют его одним из главных любимцев (после Обамеянга). Джилободжи – абсолютно дикий персонаж в сравнении с Ндонгом. В его карьере было полно сумасшедших моментов:

    • В 2017 году Папи получил 4-матчевую дисквалификацию за удар по лицу Даррена Флетчера.
    • Издание Goal поместил Джилободжи на четвертом месте в топ-15 худших приобретений «Челси». Он не сыграл ни одного матча.
    • Когда защитник был в аренде в «Вердере», в матче против «Майнца» он сфолил на хавбеке Пабло де Бласисе, подошел к лежащему де Бласису и провел пальцем по горлу. За это сенегалец получил бан на 3 игры.
    • В «Нанте» Джилободжи побил полузащитника Жордана Верету за то, что Верету практически отобрал у Джилободжи право исполнять пенальти.
    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 3 Голосов: 11
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 7 сентября 2018, 10:08

      Парни бедовые, но я бы хотел уточнить какое будущее им обещали когда брали. Одно дело мотивировать себя вернуться в АПЛ или остаться там, другое подниматься с кровати ради игры в третьей лиге. Хотя в Англии их третья, как у многих первая, но мотивации у ребя явно нет, не профессионально, но банально.

      0
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      Рейтинг: +2316

      кошмарик 6 сентября 2018, 18:33

      а пальмовыми листьями их обоих кормить не пробовали??? привычная еда и колодки должны успокоить... а плеть тренера заставит работать..

      1
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      Рейтинг: +2316

      кошмарик > Вот оно чё Михалыч 6 сентября 2018, 20:55

      конечно.. не то что тебе толерасту

      3
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      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball > Вот оно чё Михалыч 7 сентября 2018, 10:07

      Мне кажется ему пофиг на списки)

      0
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      Рейтинг: +2316

      кошмарик > Вот оно чё Михалыч 7 сентября 2018, 11:10

      а ты ,широколобый целуй их.. взасос.. во все места..

      -1
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      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 6 сентября 2018, 13:41

      Анекдот по теме:Сидят три тормоза,позвонили в дверь,первый через час говорит вроде позвонили,второй через час,надо бы открыть,третий через час,пойду открою,час шел,час открывал,открыл-на пороге стоит четвертый тормоз и говорит,О НЕ УСПЕЛ ПОЗВОНИТЬ,УЖЕ ОТКРЫЛИ!!!...

      6
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      Рейтинг: +302

      Vistavas > KOLBIS 6 сентября 2018, 14:38

      Нормас ))

      3
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