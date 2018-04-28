Чемпион Англии разоряет клуб. Там творится ад

В мертвом «Сандерленде» есть свой Погребняк.

История Павла Погребняка и «Динамо» все еще продолжается. Но в английском «Сандерленде» происходят еще более страшные вещи, чем обычная денежная история. Хотя и она все равно заслуживает отдельного рассказа.

Джек Родуэлл много играл в «Эвертоне» и выигрывал чемпионство с «Манчестер Сити». В клубе из Манчестера он почти не выходил на поле, но все равно взял два трофея. Именно из-за непостоянной игры в составе «Сити» с Родуэллом случилась страшная серия. С мая 2013 года до февраля 2017-го Джек не мог победить в матче, если выходил в стартовом составе. Все прервалось, когда он уже выступал за «Сандерленд». Команда выиграла у «Кристал Пэлас» со счетом 4:0, но это не спасло ее от скорого вылета из АПЛ. Дальше начались проблемы.

Родуэлл отыграл за «Сандерленд» три стабильных сезона. Мешали травмы, но все равно полузащитник не проводил меньше 20 матчей. Раньше все его проблемы связывали только со здоровьем. В этом сезоне Джек совсем расслабился и не выходит по другим причинам, хотя в двух матчах Чемпионшипа даже забил гол. По данным английской прессы, игрок получает 70 тысяч фунтов в неделю, а в его контракте не было опции 40-процентного понижения оклада при вылете. «Сандерленд» пытается разорвать соглашение, которое действует до лета 2019 года. Игрок отказывается уходить.

Полузащитник тренируется с молодежной командой, а следующий год «Сандерленд» проведет в лиге ниже. Там с бесполезными игроками на такой зарплате делать нечего, пусть оклад Родуэлла все-таки должен сократиться до 44 тысяч фунтов. «Покупка Родуэлла – худшая ошибка «Сандерленда». В этом контракте не было запасного варианта для клуба. Они воспользовались шансом купить игрока, но не продумали непредвиденную ситуацию», – удивляется бывший нападающий Марко Габбиадини. За переход Родуэлла «Сандерленд» однажды заплатил 10 миллионов фунтов. Окупить вложенные средства не получилось.

С «Сандерлендом» работает бывший тренер сборной Уэльса Крис Коулмэн. «Где Родуэлл? Я не знаю. Уверен, что мы решим этот вопрос юридически. Но куда он пойдет дальше?» – рассказывает Коулмэн. Сам Родуэлл говорит, что играть за «Сандерленд» больше не хочет, но и разрывать контракт не намерен. И это только главный случай из того, что происходит с известным клубом.

twit text — HawayTheLads(@1973mackem) 25 января 2018 г.

Вот еще несколько показательных вещей:

1) Полузащитник Даррон Гибсон в прошлом сезоне однажды напился и сравнил «Сандерленд» с дерьмом. Теперь он пошел еще дальше. Ирландец снова оказался нетрезв и врезался в четыре припаркованных автомобиля. За вождение в таком виде клуб отстранил его от матчей.

2) Лучшим бомбардиром клуба сейчас является Льюис Граббан. У него 12 мячей в 19-ти играх, но проблема в том, что с зимы форвард играет за другую команду. В «Астон Вилле» он идет примерно по такому графику и борется за лидерство в параде забивал. «Сандерленд» Граббана пропал совсем.

3) В феврале вышла забавная информация: владелец «Сандерленда» Эллис Шорт готов бесплатно отдать команду любому желающему. Правда, с условием полного покрытия имеющихся долгов. Сам Шорт возится с «Сандерлендом» с 2008 года, но в последнее время явно утратил весь интерес. Одним приглашением тренеров с громкими именами проблемы не решаются.

Netflix собирается летом показать документальный фильм о происходящем в «Сандерленде». За какие-то два сезона команда превратилась из крепкого середняка Премьер-лиги в клуб, где нет никаких амбиций.

Зато здесь бегают бывший полузащитник «Спартака» МакГиди и Брайан Овьедо, который иногда выдает шедевры.

text Публикация от text (@sunderlandred) 3 Мар 2018 в 7:34 PST

На этом все светлое заканчивается.