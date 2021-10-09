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06.09.2016 21:35«Краснодар» приобрел грузинского футболиста. «Зениту» нужен игрок «Бенфики». Дюрица обвинил в предвзятости судей матча Словакия – Англия. «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.2
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05.09.2016 13:00Сэм Эллардайс начал работу в сборной Англии с победы. «Бомбардир» выделяет тренды в первой игре англичан при новом менеджере: важность Лалланы, Руни круче своего тренера и удача, которой с Большим Сэмом поделился болельщик-инвалид.1
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04.09.2016 22:10Тарасов получил серьезную травму, Эллардайс одержал первую победу со сборной Англии. Дайджест событий дняДмитрий Тарасов получил серьезную травму и выбыл на долгий срок. Карим Бензема может вернуться в сборную Франции, но только после того, как решит все вопросы с судом. Адам Лаллана принес Сэму Аллардайсу первую победу. «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.4
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04.09.2016 22:00ЧМ-2018. Квалификация, 1-й тур. Германия уничтожила Норвегию, Англия вытащила матч против Словакии. Все голыСегодня состоялись первые встречи квалификации чемпионата мира в России. Англия удивительным образом победила в Трнаве, Норвегия ничего не противопоставила чемпионам мира немцам. «Бомбардир» предлагает вниманию читателей все голы главных матчей игрового дня.4
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