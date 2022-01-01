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Вторая Лига А «Золото»
Команды
Сокол
Новости
€ 4,63 млн
Сокол - новости команды
Саратов
Вторая Лига А «Золото»
Стадион:
Локомотив
Сайт:
http://www.sokol-saratov.ru/
Тренер:
Михаил Белов
Состав
Статистика
Новости
Трансферы
Публикации
Результаты
Расписание
Таблица
«Алания» – «Сокол»: кто победит в матче 12 тура Второй лиги А 2026/2027
3 октября
«Сокол» – «Машук-КМВ»: кто победит в матче 11 тура Второй лиги А 2026/2027
26 сентября
«Сокол» бесплатно подписал экс-защитника «Спартака»
23 сентября
1
Клуб Второй лиги уволил экс-футболиста сборной России
21 сентября
«Динамо Киров» – «Сокол»: кто победит в матче 10-го тура Второй лиги А 2026/2027
20 сентября
«Не до хрена ли чести этим пассажирам»: Радимов раскритиковал два российских клуба
9 сентября
4
«Сокол» – «Ленинградец»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 сентября 2026
9 сентября
«Сокол» – «Ленинградец»: кто победит в матче 4-го раунда Пути регионов Кубка России 2026/2027
8 сентября
Фото
Воспитанник ЦСКА, выступавший за молодежную сборную, перешел в клуб из Беларуси
28 августа
Трансляция
«Носта» – «Сокол»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 августа 2026
26 августа
«Носта» – «Сокол»: кто победит в матче 3-го раунда Кубка России 2026/2027
25 августа
Трансляция
«Сокол» – «Ильпар»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 августа 2026
12 августа
«Сокол» – «Ильпар»: кто победит в матче 2-го раунда FONBET Кубка России 2026/2027
11 августа
Фото
Эквадорский клуб объявил о трансфере игрока из московской команды РПЛ
23 июля
Фото
«Динамо» отправило защитника в клуб Первой лиги
21 июля
1
Фото
Клуб Первой лиги вернул игрока «Спартаку» и подписал экс-вратаря клуба Бердыева
15 июля
1
Фото
Вратарь «Ростова» перешел в московский клуб
9 июля
1
Фото
4 игрока покинули «Оренбург»
7 июля
Клуб РПЛ проиграл команде из Второй лиги
1 июля
2
«Сокол» подписал экс-игрока «Зенита»
27 июня
В группе «Серебро» Второй лиги вновь осталось только 8 команд
25 июня
Экс-спартаковец покинул «Родину», еще 3 игрока москвичей перешли в клубы Первой и Второй лиг
23 июня
Трансляция
«КАМАЗ» – «Сокол»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 мая 2026
16 мая
Трансляция
«Сокол» – «Спартак» Кострома: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 мая 2026
10 мая
«Сокол» – «Спартак» Кострома: прогноз и ставки на матч 10 мая 2026 с коэффициентом 2.12
9 мая
Трансляция
«Волга» – «Сокол»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 мая 2026
3 мая
«Волга» – «Сокол»: прогноз и ставки на матч 3 мая 2026 с коэффициентом 1.53
2 мая
Трансляция
«Черноморец» – «Сокол»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 апреля 2026
26 апреля
«Черноморец» – «Сокол»: прогноз и ставки на матч 26 апреля 2026 с коэффициентом 1.95
25 апреля
Определилась первая команда, вылетевшая из Первой лиги
22 апреля
1
1
2
3
4
5
Главные новости
Бывшая жена Сафонова хочет отсудить у него половину доходов и автомобиль
10:55
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10:53
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Реакция Хабиба на уход Роналду из сборной Португалии
10:46
Геркус вынес вердикт тренеру РПЛ: «Я бы менял уже его»
10:34
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Губерниев посоветовал «Локомотиву» нового тренера: «С ним команда поборется за золото на следующий сезон»
09:59
7
Президент ФИФА Инфантино принял решение по расширению ЧМ с 48 до 64 команд
09:35
6
«Локомотив» до сих пор не объявил об отставке Галактионова
08:52
1
Бубнов – о тренере РПЛ: «В ещe более сложную петлю полез»
08:16
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Увольнение Галактионова из «Локо», состав сборной России, Батраков оказался симулянтом и другие новости
00:47
Генич прокомментировал увольнение Галактионова из «Локомотива»
00:35
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