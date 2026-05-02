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«Волга» – «Сокол»: прогноз и ставки на матч 3 мая 2026 с коэффициентом 1.53

02 мая 2026 11:59
Волга - Сокол
03 мая 2026, воскресенье 16:00 | Россия. PARI Первая лига, 32 тур
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1.53
Победа «Волги»
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Третьего мая 2026 года в 16:00 по Москве состоится поединок 32-го тура Первой лиги России. Ульяновская «Волга» сыграет с беспросветным аутсайдером «лучшей лиги мира» – саратовским «Соколом».

«Волга»

«Волга» Михаила Белова обосновалась на 13-й строчке в таблице и задержится в Первой лиге. Команда из Ульяновска старается играть в комбинационный футбол, но не стесняется отталкиваться от соперника. Так было в недавних матчах с «Ротором» (зона «стыков») и «Родиной» (зона прямого попадания в РПЛ).

Последние три игры:

  • Ротор – Волга 0:0
  • Волга – Чайка 2:1
  • Родина – Волга 0:0

«Сокол»

«Сокол» Евгения Харлачева прощается с Первой лигой. Последняя строчка в турнире и аж 19 набранных очков за весь сезон. Впрочем, неделей ранее команду из Саратова ждал локальный успех. «Сокол» выдал на удивление качественный матч в Новороссийске, одолев местный «Черноморец».

Последние три игры:

  • Черноморец – Сокол 0:1
  • Сокол – Енисей 0:4
  • Сокол – Урал 0:3

Очные встречи

  • Сокол – Волга 1:0
  • Волга – Сокол 1:0
  • Волга – Сокол 0:3

Прогноз на матч «Волга» – «Сокол»

«Соколу» давно ничего не нужно, да и класс команды вызывает много вопросов. «Волга» завершает кампанию без нервотрепки и наверняка рассчитывает поживиться зачетными баллами в матче с записным аутсайдером. Грузим на викторию хозяев поля.

Прогноз: победа «Волги», коэффициент – 1,53. Прогноз на счет – 2:0.

1.53
Победа «Волги»
Сделать ставку
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Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости
Автор: Гроховский Сергей
Россия. PARI Первая лига Сокол Волга
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