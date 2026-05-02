Третьего мая 2026 года в 16:00 по Москве состоится поединок 32-го тура Первой лиги России. Ульяновская «Волга» сыграет с беспросветным аутсайдером «лучшей лиги мира» – саратовским «Соколом».

«Волга»

«Волга» Михаила Белова обосновалась на 13-й строчке в таблице и задержится в Первой лиге. Команда из Ульяновска старается играть в комбинационный футбол, но не стесняется отталкиваться от соперника. Так было в недавних матчах с «Ротором» (зона «стыков») и «Родиной» (зона прямого попадания в РПЛ).

Последние три игры:

Ротор – Волга 0:0

Волга – Чайка 2:1

Родина – Волга 0:0

«Сокол»

«Сокол» Евгения Харлачева прощается с Первой лигой. Последняя строчка в турнире и аж 19 набранных очков за весь сезон. Впрочем, неделей ранее команду из Саратова ждал локальный успех. «Сокол» выдал на удивление качественный матч в Новороссийске, одолев местный «Черноморец».

Последние три игры:

Черноморец – Сокол 0:1

Сокол – Енисей 0:4

Сокол – Урал 0:3

Очные встречи

Сокол – Волга 1:0

Волга – Сокол 1:0

Волга – Сокол 0:3

Прогноз на матч «Волга» – «Сокол»

«Соколу» давно ничего не нужно, да и класс команды вызывает много вопросов. «Волга» завершает кампанию без нервотрепки и наверняка рассчитывает поживиться зачетными баллами в матче с записным аутсайдером. Грузим на викторию хозяев поля.

Прогноз: победа «Волги», коэффициент – 1,53. Прогноз на счет – 2:0.