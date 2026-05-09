09 мая 2026 11:51
Сокол - Спартак К
10 мая 2026, воскресенье 13:00 | Россия. PARI Первая лига, 33 турПерейти в онлайн матча
10 мая в 33-м туре российской Первой лиги сыграют «Сокол» и «Спартак» Кострома. Игра в Саратове начнется в 13:00 (мск).
«Сокол»
Команда Евгения Харлачева с 22 очками занимает последнее место в Первой лиге. «Сокол» добыл 4 победы, 10 ничьих и потерпел 18 поражений, разница мячей – 14:43.
Последние результаты:
- 03.05.26 «Волга» – «Сокол» – 0:1;
- 26.04.26 «Черноморец» – «Сокол» – 0:1;
- 22.04.26 «Сокол» – «Енисей» – 0:4.
«Спартак»
«Спартак» набрал 48 очков и занимает 6-е место. Подопечные Сергея Бондаря добыли 12 побед, 12 ничьих и потерпели 8 поражений, разница мячей – 45:39.
Предыдущие результаты:
- 01.05.26 КАМАЗ – «Спартак» К – 2:0;
- 25.04.26 «Спартак» К – «Арсенал» – 1:1;
- 22.04.26 «Спартак» К – СКА Хабаровск – 3:0.
Очные встречи
- 08.09.25 «Спартак» К – «Сокол» – 2:1;
- 02.10.1960 «Спартак» К – «Сокол» – 1:1;
- 22.05.1960 «Сокол» – «Спартак» К – 5:0.
Прогноз на матч «Сокол» – «Спартак» К
«Сокол» добыл 2 победы подряд, но уже слишком поздно – команда досрочно вылетела из Первой лиги. «Спартак» набрал в последних 4 турах лишь 4 очка и практически потерял шансы на попадание в стыки. Надежда еще теплится, и гости настроены лишь на победу, но и «Сокол» намерен продолжать хлопать дверями на прощание.
- Прогноз – «ОЗ – да» с кф. 2.12.
- Прогноз на точный счет – 1:1 с кф. 7.00.