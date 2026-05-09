Реклама 18+ | Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости

10 мая в 33-м туре российской Первой лиги сыграют «Сокол» и «Спартак» Кострома. Игра в Саратове начнется в 13:00 (мск).

«Сокол»

Команда Евгения Харлачева с 22 очками занимает последнее место в Первой лиге. «Сокол» добыл 4 победы, 10 ничьих и потерпел 18 поражений, разница мячей – 14:43.

Последние результаты:

03.05.26 «Волга» – «Сокол» – 0:1;

26.04.26 «Черноморец» – «Сокол» – 0:1;

22.04.26 «Сокол» – «Енисей» – 0:4.

«Спартак»

«Спартак» набрал 48 очков и занимает 6-е место. Подопечные Сергея Бондаря добыли 12 побед, 12 ничьих и потерпели 8 поражений, разница мячей – 45:39.

Предыдущие результаты:

01.05.26 КАМАЗ – «Спартак» К – 2:0;

25.04.26 «Спартак» К – «Арсенал» – 1:1;

22.04.26 «Спартак» К – СКА Хабаровск – 3:0.

Очные встречи

08.09.25 «Спартак» К – «Сокол» – 2:1;

02.10.1960 «Спартак» К – «Сокол» – 1:1;

22.05.1960 «Сокол» – «Спартак» К – 5:0.

Прогноз на матч «Сокол» – «Спартак» К

«Сокол» добыл 2 победы подряд, но уже слишком поздно – команда досрочно вылетела из Первой лиги. «Спартак» набрал в последних 4 турах лишь 4 очка и практически потерял шансы на попадание в стыки. Надежда еще теплится, и гости настроены лишь на победу, но и «Сокол» намерен продолжать хлопать дверями на прощание.