Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Сокол» – «Спартак» Кострома: прогноз и ставки на матч 10 мая 2026 с коэффициентом 2.12

09 мая 2026 11:51
Сокол - Спартак К
10 мая 2026, воскресенье 13:00 | Россия. PARI Первая лига, 33 тур
Перейти в онлайн матча
2.12
ОЗ – да
Сделать ставку
Реклама 18+ |
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости

10 мая в 33-м туре российской Первой лиги сыграют «Сокол» и «Спартак» Кострома. Игра в Саратове начнется в 13:00 (мск).

«Сокол»

Команда Евгения Харлачева с 22 очками занимает последнее место в Первой лиге. «Сокол» добыл 4 победы, 10 ничьих и потерпел 18 поражений, разница мячей – 14:43.

Последние результаты:

  • 03.05.26 «Волга» – «Сокол» – 0:1;
  • 26.04.26 «Черноморец» – «Сокол» – 0:1;
  • 22.04.26 «Сокол» – «Енисей» – 0:4.

«Спартак»

«Спартак» набрал 48 очков и занимает 6-е место. Подопечные Сергея Бондаря добыли 12 побед, 12 ничьих и потерпели 8 поражений, разница мячей – 45:39.

Предыдущие результаты:

  • 01.05.26 КАМАЗ – «Спартак» К – 2:0;
  • 25.04.26 «Спартак» К – «Арсенал» – 1:1;
  • 22.04.26 «Спартак» К – СКА Хабаровск – 3:0.

Очные встречи

  • 08.09.25 «Спартак» К – «Сокол» – 2:1;
  • 02.10.1960 «Спартак» К – «Сокол» – 1:1;
  • 22.05.1960 «Сокол» – «Спартак» К – 5:0.

Прогноз на матч «Сокол» – «Спартак» К

«Сокол» добыл 2 победы подряд, но уже слишком поздно – команда досрочно вылетела из Первой лиги. «Спартак» набрал в последних 4 турах лишь 4 очка и практически потерял шансы на попадание в стыки. Надежда еще теплится, и гости настроены лишь на победу, но и «Сокол» намерен продолжать хлопать дверями на прощание.

  • Прогноз – «ОЗ – да» с кф. 2.12.
  • Прогноз на точный счет – 1:1 с кф. 7.00.

2.12
ОЗ – да
Сделать ставку
Реклама 18+ |
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости
Автор: Мещеряков Денис
Россия. PARI Первая лига Спартак К Сокол
Другие прогнозы
06.11.2026
19:30
1.75
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив - Рубин
«Рубин» не проиграет (X2)
06.11.2026
20:00
2.70
Турция. Суперлига, 11 тур
Газиантеп - Касымпаша
Победа «Касымпаши»
06.11.2026
22:00
2.25
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Виллем II - Зволле
Победа «Зволле»
06.11.2026
22:30
2.75
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург - Боруссия М
Победа «Боруссии М»
06.11.2026
22:45
1.80
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция - Удинезе
Тотал больше 2.5
06.11.2026
22:45
2.05
Франция. Лига 1, 10 тур
Тулуза - Страсбур
Победа «Тулузы»
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+