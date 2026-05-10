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  • «Сокол» – «Спартак» Кострома: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 мая 2026

«Сокол» – «Спартак» Кострома: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 мая 2026

10 мая, 11:50
Сокол
10.05.2026, воскресенье, 13:00
Россия. PARI Первая лига, 33 тур
1 : 1
Завершен
Спартак К
29' И. Чуриков
33' А. Калмыков
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сокол
1
Тимур Крайков
ВР
16
Николай Поярков
ЛЗ
5
Владимир Ковачевич
ЦЗ
6
Никита Печенкин
ЦЗ
19
Аллон Бутаев
ЦЗ
2
Иван Чуриков
ПЗ
97
Роман Пасевич
ЛВ
10
Антон Мухин
ОП
8
Амир Кахриманович
ЦП
77
Дмитрий Сасин
АП
11
Алексей Голиянин
ЦФ
Главный тренер
Евгений Харлачев
Спартак К
15
Denis Terekhov
ВР
66
Ярослав Макаренко
ЛЗ
23
Владислав Лях
ЛЗ
4
Никита Супранович
ЦЗ
2
Николай Тарасов
ЦЗ
35
Иван Енин
ОП
69
Кирилл Чурсин
ОП
11
Егор Назаренко
АП
9
Марат Тлехугов
ПВ
90
Амур Калмыков
ЦФ
13
Илья Рубцов
ЦФ
Главный тренер
Андрей Ашихмин
Сокол
36
Михаил Левашов
ВР
51
Антон Синяк
ЛЗ
5
Марат Рахматулин
ЦЗ
13
Павел Киреенко
ЛВ
64
Антон Егорушкин
ЦП
7
Батраз Гурциев
ПВ
11
Владислав Костин
ЦФ
9
Владислав Шпитальный
ЦФ
90
Максим Кутовой
ЦФ
Спартак К
25
Даниэль Саппа
ВР
18
Максим Игнатьев
ЛЗ
5
Денис Жилмостных
ЦЗ
3
Сергей Бугриев
ЦЗ
22
Анатолий Немченко
ЦП
88
Фарук Гогич
ЦП
2
Давид Хубаев
ЦП
77
Илья Мещеряков
ПП
90
Джордже Пантелич
ПВ
69
Денис Боков
ЦФ
9
Александр Чупаев
ЦФ
48
Георгий Уридия
ЦФ
3-3-1-2-1
1
Крайков
5
Ковачевич
6
Печенкин
19
Бутаев
16
Поярков
10
Мухин
2
Чуриков
8
Кахриманович
97
Пасевич
77
Сасин
11
Голиянин
4-2-2-2
15
66
Макаренко
4
Супранович
2
Тарасов
23
Лях
35
Енин
69
Чурсин
9
Тлехугов
11
Назаренко
13
Рубцов
90
Калмыков
16
Поярков
51
Синяк
51
Синяк
16
Поярков
97
Пасевич
13
Киреенко
13
Киреенко
97
Пасевич
11
Голиянин
9
Шпитальный
9
Шпитальный
11
Голиянин
77
Сасин
90
Кутовой
90
Кутовой
77
Сасин
9
Тлехугов
5
Жилмостных
5
Жилмостных
9
Тлехугов
69
Чурсин
22
Немченко
22
Немченко
69
Чурсин
35
Енин
77
Мещеряков
77
Мещеряков
35
Енин
66
Макаренко
9
Чупаев
9
Чупаев
66
Макаренко
13
Рубцов
48
Уридия
48
Уридия
13
Рубцов
Остались в запасе
Сокол
Спартак К
36
Михаил Левашов
ВР
5
Марат Рахматулин
ЦЗ
64
Антон Егорушкин
ЦП
7
Батраз Гурциев
ПВ
11
Владислав Костин
ЦФ
Главный тренер
Евгений Харлачев
25
Даниэль Саппа
ВР
18
Максим Игнатьев
ЛЗ
3
Сергей Бугриев
ЦЗ
88
Фарук Гогич
ЦП
2
Давид Хубаев
ЦП
90
Джордже Пантелич
ПВ
69
Денис Боков
ЦФ
Главный тренер
Андрей Ашихмин
Остались в запасе
36
Михаил Левашов
ВР
5
Марат Рахматулин
ЦЗ
64
Антон Егорушкин
ЦП
7
Батраз Гурциев
ПВ
11
Владислав Костин
ЦФ
Остались в запасе
25
Даниэль Саппа
ВР
18
Максим Игнатьев
ЛЗ
3
Сергей Бугриев
ЦЗ
88
Фарук Гогич
ЦП
2
Давид Хубаев
ЦП
90
Джордже Пантелич
ПВ
69
Денис Боков
ЦФ
Главный тренер
Евгений Харлачев
Главный тренер
Андрей Ашихмин
Статистика матча Сокол - Спартак К
2
Всего ударов по воротам
7
7
Удары в створ
6
4
Владение мячом %
45
55
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Угловые удары
2
5

Смотреть прямую трансляцию матча «Сокол» против «Спартака» Кострома, 33-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 10 мая в 13:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Сокол» – «Спартак» Кострома

«Сокол» – «Спартак» Кострома: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 мая 2026

Источник: «Бомбардир»
Россия. PARI Первая лига Спартак К Сокол
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