Общая
Домашняя
Гостевая
Команда
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
16
9
4
3
24
14
10
31
16
9
4
3
28
17
11
31
16
5
7
4
22
19
3
22
16
5
6
5
20
22
-2
21
16
5
6
5
18
14
4
21
16
5
4
7
15
23
-8
19
16
2
12
2
15
15
0
18
16
3
7
6
14
22
-8
16
16
1
12
3
16
18
-2
15
16
1
8
7
13
21
-8
11
Команда
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
9
5
3
1
18
8
10
18
8
4
2
2
14
7
7
14
7
3
3
1
10
7
3
12
8
2
4
2
9
7
2
10
8
2
4
2
10
10
0
10
8
1
7
0
8
6
2
10
8
3
1
4
9
8
1
10
8
1
4
3
9
11
-2
7
8
1
2
5
6
15
-9
5
8
0
5
3
5
8
-3
5
Команда
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
8
5
2
1
10
7
3
17
8
4
2
2
9
8
1
14
7
4
1
2
10
9
1
13
8
3
2
3
11
15
-4
11
8
2
5
1
9
6
3
11
9
2
4
3
12
12
0
10
8
1
5
2
7
9
-2
8
8
0
8
0
7
7
0
8
8
1
3
4
8
13
-5
6
8
1
3
4
4
12
-8
6
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире