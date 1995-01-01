Статистика по турнирам:
|№
|Игрок
|Нац
|Поз
|Воз
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Стоимость
|16
|Федоров Артем
|Вра
|38
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|31
|Барсуков Сергей
|Вра
|38
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|1
|Крайков Тимур
|Вра
|22
|-
|-
|-
|-
|-
|€ 0.125 млн.
|27
|Молодцов Артем
|Защ
|32
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|30
|Васянович Андрей
|Защ
|35
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|21
|Ходырев Антон
|Защ
|31
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|44
|Лисинков Айдар
|Защ
|29
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|17
|Озманов Давид
|Защ
|28
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|19
|Стурки Эдуард
|Защ
|29
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|13
|Котин Никита
|Защ
|20
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|15
|Ратников Савелий
|Защ
|21
|-
|-
|-
|-
|-
|€ 0.1 млн.
|5
|Рябокобыленко Артур
|Пол
|32
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|11
|Земсков Михаил
|Пол
|29
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|17
|Хрущев Алексей
|Пол
|30
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|7
|Перченок Александр
|Пол
|30
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|46
|Горулев Виталий
|Пол
|24
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|98
|Югалдин Дмитрий
|Пол
|20
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|21
|Козловский Никита
|Пол
|26
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|23
|Кузнецов Николай
|Пол
|24
|-
|-
|-
|-
|-
|€ 0.15 млн.
|29
|Вебер Дмитрий
|Пол
|20
|-
|-
|-
|-
|-
|€ 0.05 млн.
|9
|Погосян Альберт
|Пол
|20
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|10
|Анисимов Денис
|Нап
|27
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|98
|Визнович Илья
|Нап
|25
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|90
|Домшинский Алексей
|Нап
|33
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|19
|Бурыкин Кирилл
|Нап
|24
|-
|-
|-
|-
|-
|-
Всего игроков: 25, из них вратарей: 3, защитников: 8, полузащитников: 10, нападающих: 4