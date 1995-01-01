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    Сокол - состав

    Город Саратов
    Дивизион Россия-Первая лига
    Сайт http://www.sokol-saratov.ru/
    Стадион Локомотив
    Тренер Денис Бояринцев
    Статистика по турнирам:
    Игрок Нац Поз Воз И Г П Ж К Стоимость
    16 Федоров Артем Россия Вра 38 - - - - - -
    31 Барсуков Сергей Россия Вра 38 - - - - - -
    1 Крайков Тимур Россия Вра 22 - - - - - € 0.125 млн.
    27 Молодцов Артем Россия Защ 32 - - - - - -
    30 Васянович Андрей Россия Защ 35 - - - - - -
    21 Ходырев Антон Россия Защ 31 - - - - - -
    44 Лисинков Айдар Россия Защ 29 - - - - - -
    17 Озманов Давид Россия Защ 28 - - - - - -
    19 Стурки Эдуард Армения Россия Защ 29 - - - - - -
    13 Котин Никита Россия Защ 20 - - - - - -
    15 Ратников Савелий Россия Защ 21 - - - - - € 0.1 млн.
    5 Рябокобыленко Артур Россия Пол 32 - - - - - -
    11 Земсков Михаил Россия Пол 29 - - - - - -
    17 Хрущев Алексей Россия Пол 30 - - - - - -
    7 Перченок Александр Россия Пол 30 - - - - - -
    46 Горулев Виталий Россия Пол 24 - - - - - -
    98 Югалдин Дмитрий Россия Пол 20 - - - - - -
    21 Козловский Никита Россия Пол 26 - - - - - -
    23 Кузнецов Николай Россия Пол 24 - - - - - € 0.15 млн.
    29 Вебер Дмитрий Россия Пол 20 - - - - - € 0.05 млн.
    9 Погосян Альберт Россия Пол 20 - - - - - -
    10 Анисимов Денис Россия Нап 27 - - - - - -
    98 Визнович Илья Россия Нап 25 - - - - - -
    90 Домшинский Алексей Россия Нап 33 - - - - - -
    19 Бурыкин Кирилл Россия Нап 24 - - - - - -
    Всего игроков: 25, из них вратарей: 3, защитников: 8, полузащитников: 10, нападающих: 4
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