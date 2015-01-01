Россия. Кубок. 2026/2027 Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень. 2026 Россия. Кубок. 2025/2026 Россия. PARI Первая лига. 2025/2026 Россия. Кубок. 2024/2025 Россия. Первая лига. 2024/2025 Россия. Кубок. 2023/2024 Россия. Первая лига. 2023/2024 Россия. Кубок. 2022/2023 Россия. Вторая лига. Группа 3. 2022/2023 Россия. Кубок. 2021/2022 Россия. ФНЛ 2. Группа 3. 2021/2022 Россия. Кубок. 2020/2021 Россия. ПФЛ. Группа 3. 2020/2021 Россия. ПФЛ. Зона Центр. 2019/2020 Россия. ПФЛ. Зона Центр. 2018/2019 Россия. ПФЛ. Зона Центр. 2017/2018 Россия. ФНЛ. 2016/2017 Россия. ФНЛ. 2015/2016 Россия. Кубок ФНЛ. 2015 Россия. ФНЛ. 2014/2015 Россия. Второй дивизион. Зона Центр. 2013/2014 Россия. Второй дивизион. Зона Центр. 2012/2013 Россия. Второй Дивизион. Зона Центр. 2011/2012 Россия. Второй Дивизион. Зона Урал-Поволжье. 2010 Чемпионат России. Второй Дивизион. Зона Урал-Поволжье. 2009 Россия. Премьер-лига. 2002 Чемпионат России. 2001