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    Сокол - результаты

    Город Саратов
    Дивизион Россия-2-я лига ФНЛ - группа 3
    Сайт http://www.sokol-saratov.ru/
    Стадион Локомотив
    Тренер Евгений Харлачев
    Турниры:
    Россия. Вторая лига. Группа 3 (2022/2023), группа 2
    22 тур
    		12 ноября, суббота 13:00 Химки-2 0:1 Сокол
    21 тур
    		9 ноября, среда 18:00 Сокол 1:0 Салют
    19 тур
    		30 октября, воскресенье 10:00 СКА-Хабаровск-2 3:1 Сокол
    20 тур
    		27 октября, четверг 12:00 Динамо Вл 0:1 Сокол
    18 тур
    		23 октября, воскресенье 13:00 Сокол 0:2 Космос
    17 тур
    		19 октября, среда 13:00 Балашиха 0:2 Сокол
    16 тур
    		15 октября, суббота 14:00 Сокол 0:0 Коломна
    15 тур
    		8 октября, суббота 15:00 Сатурн 1:3 Сокол
    9 тур
    		2 октября, воскресенье 14:00 Сокол 1:0 Зенит
    13 тур
    		26 сентября, понедельник 18:00 Сокол 3:1 Калуга
    12 тур
    		22 сентября, четверг 18:00 Сокол 1:2 Знамя
    11 тур
    		18 сентября, воскресенье 12:00 Знамя 2:2 Сокол
    10 тур
    		10 сентября, суббота 16:30 Калуга 0:1 Сокол
    14 тур
    		4 сентября, воскресенье 16:00 Зенит 0:0 Сокол
    8 тур
    		27 августа, суббота 17:00 Сокол 2:0 Сатурн
    7 тур
    		21 августа, воскресенье 13:00 Коломна 1:0 Сокол
    6 тур
    		14 августа, воскресенье 17:00 Сокол 1:0 Балашиха
    5 тур
    		10 августа, среда 18:00 Космос 0:1 Сокол
    4 тур
    		31 июля, воскресенье 16:00 Сокол 1:1 СКА-Хабаровск-2
    3 тур
    		28 июля, четверг 18:00 Сокол 1:0 Динамо Вл
    2 тур
    		23 июля, суббота 18:00 Салют 0:1 Сокол
    1 тур
    		16 июля, суббота 16:00 Сокол 1:3 Химки-2
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