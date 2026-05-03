03.05.2026, воскресенье, 16:00
Россия. PARI Первая лига, 32 тур
Россия. PARI Первая лига, 32 тур
0 : 1
Завершен
Составы команд
Волга
Волга
3-2-1-2-2
23
Бабурин
15
Тихий
4
Ибрагимов
99
Костин
3
Красильниченко
20
Ковалев
9
Фольмер
17
Гершун
77
Багателия
28
Новиков
14
Яковлев
3-3-1-2-1
1
Крайков
6
Печенкин
5
Ковачевич
19
Бутаев
2
Чуриков
10
Мухин
33
Глойдман
8
Кахриманович
77
Сасин
97
Пасевич
90
Кутовой
28
Новиков
60
Касьянов
60
Касьянов
28
Новиков
77
Багателия
52
Пшенников
52
Пшенников
77
Багателия
17
Гершун
7
Мурза
7
Мурза
17
Гершун
14
Яковлев
9
Каменщиков
9
Каменщиков
14
Яковлев
9
Фольмер
19
Руденко
19
Руденко
9
Фольмер
8
Кахриманович
51
Синяк
51
Синяк
8
Кахриманович
97
Пасевич
16
Поярков
16
Поярков
97
Пасевич
77
Сасин
13
Киреенко
13
Киреенко
77
Сасин
90
Кутовой
9
Шпитальный
9
Шпитальный
90
Кутовой
19
Бутаев
11
Костин
11
Костин
19
Бутаев
Остались в запасе
Волга
Сокол
73
Денис Еремеев
ВР
12
Александр Довгаль
ВР
17
Sergey Ustimov
ЦЗ
6
Михаил Умников
ЦП
22
Дмитрий Рахманов
АП
37
Евгений Воронин
ПВ
Главный тренер
Михаил Белов
36
Михаил Левашов
ВР
5
Марат Рахматулин
ЦЗ
64
Антон Егорушкин
ЦП
7
Батраз Гурциев
ПВ
Главный тренер
Евгений Харлачев
Остались в запасе
73
Денис Еремеев
ВР
12
Александр Довгаль
ВР
17
Sergey Ustimov
ЦЗ
6
Михаил Умников
ЦП
22
Дмитрий Рахманов
АП
37
Евгений Воронин
ПВ
Остались в запасе
36
Михаил Левашов
ВР
5
Марат Рахматулин
ЦЗ
64
Антон Егорушкин
ЦП
7
Батраз Гурциев
ПВ
Главный тренер
Михаил Белов
Главный тренер
Евгений Харлачев
Статистика матча Волга - Сокол
2
4
Всего ударов по воротам
0
1
Удары в створ
0
1
Владение мячом %
60
40
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Угловые удары
8
3
Смотреть прямую трансляцию матча «Волга» против «Сокола», 32-й ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 3 мая в 16:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Волга» – «Сокол»
- Матч будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»