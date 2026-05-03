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  • «Волга» – «Сокол»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 мая 2026

«Волга» – «Сокол»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 мая 2026

3 мая, 14:50
Волга
03.05.2026, воскресенье, 16:00
Россия. PARI Первая лига, 32 тур
0 : 1
Завершен
Сокол
62' А. Кахриманович (П)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Волга
23
Егор Бабурин
ВР
3
Олег Красильниченко
ЛЗ
15
Дмитрий Тихий
ЦЗ
4
Камиль Ибрагимов
ЦЗ
99
Андрей Костин
ЦЗ
20
Константин Ковалев
ПЗ
17
Игорь Гершун
ЛВ
9
Кирилл Фольмер
ЦП
77
Лука Багателия
ПВ
14
Владислав Яковлев
ЦФ
28
Данил Новиков
ЦФ
Главный тренер
Михаил Белов
Сокол
1
Тимур Крайков
ВР
33
Никита Глойдман
ЦЗ
6
Никита Печенкин
ЦЗ
5
Владимир Ковачевич
ЦЗ
19
Аллон Бутаев
ЦЗ
2
Иван Чуриков
ПЗ
97
Роман Пасевич
ЛВ
10
Антон Мухин
ОП
8
Амир Кахриманович
ЦП
77
Дмитрий Сасин
АП
90
Максим Кутовой
ЦФ
Главный тренер
Евгений Харлачев
Волга
73
Денис Еремеев
ВР
12
Александр Довгаль
ВР
17
Sergey Ustimov
ЦЗ
52
Евгений Пшенников
ЛВ
6
Михаил Умников
ЦП
60
Игнат Касьянов
ЦП
22
Дмитрий Рахманов
АП
37
Евгений Воронин
ПВ
7
Артур Мурза
ЦФ
9
Дмитрий Каменщиков
ЦФ
19
Владислав Руденко
ЦФ
Сокол
36
Михаил Левашов
ВР
51
Антон Синяк
ЛЗ
16
Николай Поярков
ЛЗ
5
Марат Рахматулин
ЦЗ
13
Павел Киреенко
ЛВ
64
Антон Егорушкин
ЦП
7
Батраз Гурциев
ПВ
9
Владислав Шпитальный
ЦФ
11
Владислав Костин
ЦФ
3-2-1-2-2
23
Бабурин
15
Тихий
4
Ибрагимов
99
Костин
3
Красильниченко
20
Ковалев
9
Фольмер
17
Гершун
77
Багателия
28
Новиков
14
Яковлев
3-3-1-2-1
1
Крайков
6
Печенкин
5
Ковачевич
19
Бутаев
2
Чуриков
10
Мухин
33
Глойдман
8
Кахриманович
77
Сасин
97
Пасевич
90
Кутовой
28
Новиков
60
Касьянов
60
Касьянов
28
Новиков
77
Багателия
52
Пшенников
52
Пшенников
77
Багателия
17
Гершун
7
Мурза
7
Мурза
17
Гершун
14
Яковлев
9
Каменщиков
9
Каменщиков
14
Яковлев
9
Фольмер
19
Руденко
19
Руденко
9
Фольмер
8
Кахриманович
51
Синяк
51
Синяк
8
Кахриманович
97
Пасевич
16
Поярков
16
Поярков
97
Пасевич
77
Сасин
13
Киреенко
13
Киреенко
77
Сасин
90
Кутовой
9
Шпитальный
9
Шпитальный
90
Кутовой
19
Бутаев
11
Костин
11
Костин
19
Бутаев
Остались в запасе
Волга
Сокол
73
Денис Еремеев
ВР
12
Александр Довгаль
ВР
17
Sergey Ustimov
ЦЗ
6
Михаил Умников
ЦП
22
Дмитрий Рахманов
АП
37
Евгений Воронин
ПВ
Главный тренер
Михаил Белов
36
Михаил Левашов
ВР
5
Марат Рахматулин
ЦЗ
64
Антон Егорушкин
ЦП
7
Батраз Гурциев
ПВ
Главный тренер
Евгений Харлачев
Остались в запасе
73
Денис Еремеев
ВР
12
Александр Довгаль
ВР
17
Sergey Ustimov
ЦЗ
6
Михаил Умников
ЦП
22
Дмитрий Рахманов
АП
37
Евгений Воронин
ПВ
Остались в запасе
36
Михаил Левашов
ВР
5
Марат Рахматулин
ЦЗ
64
Антон Егорушкин
ЦП
7
Батраз Гурциев
ПВ
Главный тренер
Михаил Белов
Главный тренер
Евгений Харлачев
Статистика матча Волга - Сокол
2
4
Всего ударов по воротам
0
1
Удары в створ
0
1
Владение мячом %
60
40
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Угловые удары
8
3

Смотреть прямую трансляцию матча «Волга» против «Сокола», 32-й ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 3 мая в 16:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Волга» – «Сокол»

«Волга» – «Сокол»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 мая 2026

Источник: «Бомбардир»
Россия. PARI Первая лига Сокол Волга
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